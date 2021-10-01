Додано: Суб 02 жов, 2021 18:42

IgA написав: Вы тоже наконец поняли что пора искать других правдорубов, Голубовская только притворяется что на вашей стороне пользуясь Вашим туманом в голове. А ведь ей доверили лечение ковида в Украине, по Вашим же словам. Какое коварство! Вы тоже наконец поняли что пора искать других правдорубов, Голубовская только притворяется что на вашей стороне пользуясь Вашим туманом в голове. А ведь ей доверили лечение ковида в Украине, по Вашим же словам. Какое коварство!

IgA написав: Вы по Вашим же словам то же про малоизученный ковид раньше писали, пока он Вас таки не взял Вы по Вашим же словам то же про малоизученный ковид раньше писали, пока он Вас таки не взял

IgA написав: 60% процентов переболевших - это предположение, в исследовании цифра 40% и то к самому исследованию есть вопросы. А смертность выше чем в прошлом году - факт. Но ваша братия не слишком сообразительна и предположение в свою пользу всегда ставит выше факта против. 60% процентов переболевших - это предположение, в исследовании цифра 40% и то к самому исследованию есть вопросы. А смертность выше чем в прошлом году - факт. Но ваша братия не слишком сообразительна и предположение в свою пользу всегда ставит выше факта против.

IgA написав: На этот счет мнения разные, но вот какого мнения точно нет - то что она менее летальна, кроме Вашего с флер. Но чего стоит Ваше мнение мы уже видели по местному иммунитету. На этот счет мнения разные, но вот какого мнения точно нет - то что она менее летальна, кроме Вашего с флер. Но чего стоит Ваше мнение мы уже видели по местному иммунитету.

IgA написав: И это пишет человек критиковавший меня за добавление "обязательно". А сам приписал Голубовской то что она не говорила И это пишет человек критиковавший меня за добавление "обязательно". А сам приписал Голубовской то что она не говорила

никого мне искать не надо. Меня ее позиция вполне устраивает. Она у нее далеко не такая параноидальная, как вы хотите. О масках я бы ее убедил, что мне можно без маски.да, если бы не аносмия, считал бы обычными соплями. А так - необычные.вы уже если приняли ее в свой лагерь, то и принимайте ее 60% с какого бы потолка он их не взяла. Но она исходит из 40% в мае. А исследование на 6000+ - да сомнительное. Вот на 4 студентах - это достоверно.вы же сами не более как день назад писали, что есть разные исследования по этому поводу - и более и менее.я не приписал, я сделал выводы. Могу я делать выводы?