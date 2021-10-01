IgA написав:Вы тоже наконец поняли что пора искать других правдорубов, Голубовская только притворяется что на вашей стороне пользуясь Вашим туманом в голове. А ведь ей доверили лечение ковида в Украине, по Вашим же словам. Какое коварство!
никого мне искать не надо. Меня ее позиция вполне устраивает. Она у нее далеко не такая параноидальная, как вы хотите. О масках я бы ее убедил, что мне можно без маски.
IgA написав:Вы по Вашим же словам то же про малоизученный ковид раньше писали, пока он Вас таки не взял
да, если бы не аносмия, считал бы обычными соплями. А так - необычные.
IgA написав:60% процентов переболевших - это предположение, в исследовании цифра 40% и то к самому исследованию есть вопросы. А смертность выше чем в прошлом году - факт. Но ваша братия не слишком сообразительна и предположение в свою пользу всегда ставит выше факта против.
вы уже если приняли ее в свой лагерь, то и принимайте ее 60% с какого бы потолка он их не взяла. Но она исходит из 40% в мае. А исследование на 6000+ - да сомнительное. Вот на 4 студентах - это достоверно.
IgA написав:На этот счет мнения разные, но вот какого мнения точно нет - то что она менее летальна, кроме Вашего с флер. Но чего стоит Ваше мнение мы уже видели по местному иммунитету.
вы же сами не более как день назад писали, что есть разные исследования по этому поводу - и более и менее.
IgA написав:И это пишет человек критиковавший меня за добавление "обязательно". А сам приписал Голубовской то что она не говорила
я не приписал, я сделал выводы. Могу я делать выводы?
ЛАД написав:А тем временем в -п-р-и-л-и-ч-н-о- трижды вакцинированном Израиле
Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в стране составило 45.412 — на 1600 меньше, чем по состоянию на вечер четверга. (Напомню, 02.09 было 92270)
Число тяжелобольных за день уменьшилось на 21 и составило, согласно вечерней сводке Минздрава, 586. 245 из них находятся при смерти, т. е. в критическом состоянии. ...... неделю назад количество "красных" населенных пунктов в стране составляло 81, сегодня таковых 40. Число населенных пунктов с минимальной заболеваемостью ("зеленых") увеличилось более чем вдвое — до 68.