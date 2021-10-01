budivelnik написав:
наростаючим 2021_ ______ 2021 _ наростаючим2020 ___ 2020
28.Вер ___ 56080 _________ 217 _____ 4065 _________ 69
27.Вер ___ 55863 _________ 143 _____ 3996 _________ 37
26.Вер ___ 55720 _________ 94 _____ 3959 _________ 56
25.Вер ___ 55626 _________ 69 _____ 3903 _________ 76
24.Вер ___ 55557 _________ 133 _____ 3827 _________ 70
23.Вер ___ 55424 _________ 140 _____ 3757 _________ 52
22.Вер ___ 55284 _________ 123 _____ 3705 _________ 63
21.Вер ___ 55161 _________ 105 _____ 3642 _________ 59
20.Вер ___ 55056 _________ 137 _____ 3583 _________ 26
19.Вер ___ 54919 _________ 44 _____ 3557 _________ 41
18.Вер ___ 54875 _________ 46 _____ 3516 _________ 48
17.Вер ___ 54829 _________ 79 _____ 3468 _________ 68
16.Вер ___ 54750 _________ 99 _____ 3400 _________ 60
15.Вер ___ 54651 _________ 101 _____ 3340 _________ 76
14.Вер ___ 54550 _________ 93 _____ 3264 _________ 53
13.Вер ___ 54457 _________ 97 _____ 3211 _________ 33
12.Вер ___ 54360 _________ 18 _____ 3178 _________ 30
11.Вер ___ 54342 _________ 22 _____ 3148 _________ 72
10.Вер ___ 54320 _________ 69 _____ 3076 _________ 53
09.Вер ___ 54251 _________ 76 _____ 3023 _________ 44
08.Вер ___ 54175 _________ 61 _____ 2979 _________ 45
07.Вер ___ 54114 _________ 60 _____ 2934 _________ 57
06.Вер ___ 54054 _________ 53 _____ 2877 _________ 31
05.Вер ___ 54001 _________ 18 _____ 2846 _________ 35
04.Вер ___ 53983 _________ 17 _____ 2811 _________ 50
03.Вер ___ 53966 _________ 44 _____ 2761 _________ 51
02.Вер ___ 53922 _________ 45 _____ 2710 _________ 54
01.Вер ___ 53877 _________ 44 _____ 2656 _________ 51Середнє за місяць в добу _ 80,25 _____ ____ ____ 52,15
Висновок
На жаль до середньодобових 50 не дійшли
Але 80 це похибка в 60%
Тому критикувати мене може тільки той хто
а - припускав що буде 80-60%=32 і більше
б - припускав що буде 80+60%=128 і менше
Тобто якщо хтось з тут присутніх заявляв що середньодобова буде в діапазоні 32-128 - той може мене критикувати по тій причині що його прогноз точніший...
Всі інші можуть йти лісом...
А так як я не бачив жодного цифрового прогнозу ...то всі можуть йти лісом
ПС
Приймаються парі по питанню
Скільки буде середньодобових в жовтні 2021..
Я припускаю що менше 120