Додано: Суб 02 жов, 2021 20:44

Ромасик написав: вы уже если приняли ее в свой лагерь, то и принимайте ее 60% с какого бы потолка он их не взяла. Но она исходит из 40% в мае. А исследование на 6000+ - да сомнительное. вы уже если приняли ее в свой лагерь, то и принимайте ее 60% с какого бы потолка он их не взяла. Но она исходит из 40% в мае. А исследование на 6000+ - да сомнительное.

Ромасик написав: вы же сами не более как день назад писали, что есть разные исследования по этому поводу - и более и менее. вы же сами не более как день назад писали, что есть разные исследования по этому поводу - и более и менее.

какого мнения точно нет - то что она менее летальна

Давайте лучше она в вашем лагере остается, тем более ее позиция Вас все же устраивает. А там уже будет видно кто кого убедит маску носить или не носитьТолку от этих исследований если в результате заболеваемость растет гораздо быстрее чем флер предполагала. Ведь при 60% переболевших должно расти медленнее или как?Значение какого именно из этих слов Вы не смогли понять? Похоже это все тяжелые последствия ковида. Лучше бы маску носили, а то еще раз подхватите, так можно и инвалидом умственного труда стать