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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3844384538463847>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 75
Мені вже зробили щеплення
68%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
13%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 20:44

В Харькове пошла жара.
Говорят реально много тяжелых идет. А медперсонала на Ковиде минус 25-40% от весеннего штата. Вангую, естественный отбор не за горами.
Пока что все еще по свежаку работают. А как начнет усталость накапливаться, пойдут проколы, просмотры и ускоренное освобождение койкомест.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 02 жов, 2021 20:55, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 20:44

  Ромасик написав:вы уже если приняли ее в свой лагерь, то и принимайте ее 60% с какого бы потолка он их не взяла. Но она исходит из 40% в мае. А исследование на 6000+ - да сомнительное.


Давайте лучше она в вашем лагере остается, тем более ее позиция Вас все же устраивает. А там уже будет видно кто кого убедит маску носить или не носить :D

Толку от этих исследований если в результате заболеваемость растет гораздо быстрее чем флер предполагала. Ведь при 60% переболевших должно расти медленнее или как?

  Ромасик написав:вы же сами не более как день назад писали, что есть разные исследования по этому поводу - и более и менее.


какого мнения точно нет - то что она менее летальна


Значение какого именно из этих слов Вы не смогли понять? Похоже это все тяжелые последствия ковида. Лучше бы маску носили, а то еще раз подхватите, так можно и инвалидом умственного труда стать :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 20:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ладно, разбавлю Ромкин видосы более адекватными.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 20:48

  antey1969 написав:В Харькове пошла жара.
Говорят реально много тяжелых идет.

Днепр тоже косит нормально. Но в Днепре местная власть более адекватная ИМХО. А Харьков даже если все вымрут будет благодарить местную администрацию за прекрасно организованную работу )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:16

статистика по вересню 2020+2021

наростаючим 2021_ ______ 2021 _ наростаючим2020 ___ 2020
28.Вер ___ 56080 _________ 217 _____ 4065 _________ 69
27.Вер ___ 55863 _________ 143 _____ 3996 _________ 37
26.Вер ___ 55720 _________ 94 _____ 3959 _________ 56
25.Вер ___ 55626 _________ 69 _____ 3903 _________ 76
24.Вер ___ 55557 _________ 133 _____ 3827 _________ 70
23.Вер ___ 55424 _________ 140 _____ 3757 _________ 52
22.Вер ___ 55284 _________ 123 _____ 3705 _________ 63
21.Вер ___ 55161 _________ 105 _____ 3642 _________ 59
20.Вер ___ 55056 _________ 137 _____ 3583 _________ 26
19.Вер ___ 54919 _________ 44 _____ 3557 _________ 41
18.Вер ___ 54875 _________ 46 _____ 3516 _________ 48
17.Вер ___ 54829 _________ 79 _____ 3468 _________ 68
16.Вер ___ 54750 _________ 99 _____ 3400 _________ 60
15.Вер ___ 54651 _________ 101 _____ 3340 _________ 76
14.Вер ___ 54550 _________ 93 _____ 3264 _________ 53
13.Вер ___ 54457 _________ 97 _____ 3211 _________ 33
12.Вер ___ 54360 _________ 18 _____ 3178 _________ 30
11.Вер ___ 54342 _________ 22 _____ 3148 _________ 72
10.Вер ___ 54320 _________ 69 _____ 3076 _________ 53
09.Вер ___ 54251 _________ 76 _____ 3023 _________ 44
08.Вер ___ 54175 _________ 61 _____ 2979 _________ 45
07.Вер ___ 54114 _________ 60 _____ 2934 _________ 57
06.Вер ___ 54054 _________ 53 _____ 2877 _________ 31
05.Вер ___ 54001 _________ 18 _____ 2846 _________ 35
04.Вер ___ 53983 _________ 17 _____ 2811 _________ 50
03.Вер ___ 53966 _________ 44 _____ 2761 _________ 51
02.Вер ___ 53922 _________ 45 _____ 2710 _________ 54
01.Вер ___ 53877 _________ 44 _____ 2656 _________ 51
Середнє за місяць в добу _ 80,25 _____ ____ ____ 52,15

Висновок
На жаль до середньодобових 50 не дійшли
Але 80 це похибка в 60%
Тому критикувати мене може тільки той хто
а - припускав що буде 80-60%=32 і більше
б - припускав що буде 80+60%=128 і менше
Тобто якщо хтось з тут присутніх заявляв що середньодобова буде в діапазоні 32-128 - той може мене критикувати по тій причині що його прогноз точніший...
Всі інші можуть йти лісом...
А так як я не бачив жодного цифрового прогнозу ...то всі можуть йти лісом
ПС
Приймаються парі по питанню
Скільки буде середньодобових в жовтні 2021..
Я припускаю що менше 120
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:27

  budivelnik написав:наростаючим 2021_ ______ 2021 _ наростаючим2020 ___ 2020
28.Вер ___ 56080 _________ 217 _____ 4065 _________ 69
27.Вер ___ 55863 _________ 143 _____ 3996 _________ 37
26.Вер ___ 55720 _________ 94 _____ 3959 _________ 56
25.Вер ___ 55626 _________ 69 _____ 3903 _________ 76
24.Вер ___ 55557 _________ 133 _____ 3827 _________ 70
23.Вер ___ 55424 _________ 140 _____ 3757 _________ 52
22.Вер ___ 55284 _________ 123 _____ 3705 _________ 63
21.Вер ___ 55161 _________ 105 _____ 3642 _________ 59
20.Вер ___ 55056 _________ 137 _____ 3583 _________ 26
19.Вер ___ 54919 _________ 44 _____ 3557 _________ 41
18.Вер ___ 54875 _________ 46 _____ 3516 _________ 48
17.Вер ___ 54829 _________ 79 _____ 3468 _________ 68
16.Вер ___ 54750 _________ 99 _____ 3400 _________ 60
15.Вер ___ 54651 _________ 101 _____ 3340 _________ 76
14.Вер ___ 54550 _________ 93 _____ 3264 _________ 53
13.Вер ___ 54457 _________ 97 _____ 3211 _________ 33
12.Вер ___ 54360 _________ 18 _____ 3178 _________ 30
11.Вер ___ 54342 _________ 22 _____ 3148 _________ 72
10.Вер ___ 54320 _________ 69 _____ 3076 _________ 53
09.Вер ___ 54251 _________ 76 _____ 3023 _________ 44
08.Вер ___ 54175 _________ 61 _____ 2979 _________ 45
07.Вер ___ 54114 _________ 60 _____ 2934 _________ 57
06.Вер ___ 54054 _________ 53 _____ 2877 _________ 31
05.Вер ___ 54001 _________ 18 _____ 2846 _________ 35
04.Вер ___ 53983 _________ 17 _____ 2811 _________ 50
03.Вер ___ 53966 _________ 44 _____ 2761 _________ 51
02.Вер ___ 53922 _________ 45 _____ 2710 _________ 54
01.Вер ___ 53877 _________ 44 _____ 2656 _________ 51
Середнє за місяць в добу _ 80,25 _____ ____ ____ 52,15

Висновок
На жаль до середньодобових 50 не дійшли
Але 80 це похибка в 60%
Тому критикувати мене може тільки той хто
а - припускав що буде 80-60%=32 і більше
б - припускав що буде 80+60%=128 і менше
Тобто якщо хтось з тут присутніх заявляв що середньодобова буде в діапазоні 32-128 - той може мене критикувати по тій причині що його прогноз точніший...
Всі інші можуть йти лісом...
А так як я не бачив жодного цифрового прогнозу ...то всі можуть йти лісом
ПС
Приймаються парі по питанню
Скільки буде середньодобових в жовтні 2021..
Я припускаю що менше 120

Спасибо, будивельник. Несмотря на среднюю которую он вывел для себя и доктора наук Флер. Основной посыл. Скорость заболевших и соответственно умерших у Дельты больше. Молодец будивельник )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:31

  stm написав:
  antey1969 написав:В Харькове пошла жара.
Говорят реально много тяжелых идет.

Днепр тоже косит нормально. Но в Днепре местная власть более адекватная ИМХО. А Харьков даже если все вымрут будет благодарить местную администрацию за прекрасно организованную работу )))

В каком отношении в Днепре местная власть более адекватная?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:38

  ЛАД написав:
  stm написав:
  antey1969 написав:В Харькове пошла жара.
Говорят реально много тяжелых идет.

Днепр тоже косит нормально. Но в Днепре местная власть более адекватная ИМХО. А Харьков даже если все вымрут будет благодарить местную администрацию за прекрасно организованную работу )))

В каком отношении в Днепре местная власть более адекватная?

Мне жаль, ЛАД, но в прямом. Меньше присмыкающихся на всех уровнях готовых до последнего умалчивать проблему и благодарить администрацию. В прямом смысле Харьков от таких присмыкающихся должен избавляться. Но Ваша власть больше любит парк и зоопарк, чем людей, поэтому много не профессионалов, а полезных людей ставит...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:00

  stm написав:
  antey1969 написав:В Харькове пошла жара.
Говорят реально много тяжелых идет.

Днепр тоже косит нормально. Но в Днепре местная власть более адекватная ИМХО. А Харьков даже если все вымрут будет благодарить местную администрацию за прекрасно организованную работу )))

Хз яким боком влада до того що упороті не ідуть на вакцинацію :roll:
Є вибір отримати безкоштовну вакцину і перехворіти в легкій формі або не вакцинуватись «гидотою» і збільшити свої шанси померти з трубкою в горлі
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:05

  Ukrainian написав:
  stm написав:
  antey1969 написав:В Харькове пошла жара.
Говорят реально много тяжелых идет.

Днепр тоже косит нормально. Но в Днепре местная власть более адекватная ИМХО. А Харьков даже если все вымрут будет благодарить местную администрацию за прекрасно организованную работу )))

Хз яким боком влада до того що упороті не ідуть на вакцинацію :roll:
Є вибір отримати безкоштовну вакцину і перехворіти в легкій формі або не вакцинуватись «гидотою» і збільшити свої шанси померти з трубкою в горлі

В прямом в Харькове волонтеры зашивались и чуть ли не рыдали что нет концентраторов. А в одном неназванном заведении стояли 75 новых и не распакованных при прошлой волне. А почему? Какой-то имбицил не поставил подпись на бумагах. Так что ЛАД и Starikan молодцы что вакцинировались, вероятность с такой хренью столкнуться в 100 раз меньше.
stm
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