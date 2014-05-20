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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3844384538463847 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 75 Мені вже зробили щеплення 68% 51 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 13% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 75 Додано: Суб 02 жов, 2021 22:10 статистика stm написав: budivelnik написав: наростаючим 2021_ ______ 2021 _ наростаючим2020 ___ 2020

28.Вер ___ 56080 _________ 217 _____ 4065 _________ 69

27.Вер ___ 55863 _________ 143 _____ 3996 _________ 37

26.Вер ___ 55720 _________ 94 _____ 3959 _________ 56

25.Вер ___ 55626 _________ 69 _____ 3903 _________ 76

24.Вер ___ 55557 _________ 133 _____ 3827 _________ 70

23.Вер ___ 55424 _________ 140 _____ 3757 _________ 52

22.Вер ___ 55284 _________ 123 _____ 3705 _________ 63

21.Вер ___ 55161 _________ 105 _____ 3642 _________ 59

20.Вер ___ 55056 _________ 137 _____ 3583 _________ 26

19.Вер ___ 54919 _________ 44 _____ 3557 _________ 41

18.Вер ___ 54875 _________ 46 _____ 3516 _________ 48

17.Вер ___ 54829 _________ 79 _____ 3468 _________ 68

16.Вер ___ 54750 _________ 99 _____ 3400 _________ 60

15.Вер ___ 54651 _________ 101 _____ 3340 _________ 76

14.Вер ___ 54550 _________ 93 _____ 3264 _________ 53

13.Вер ___ 54457 _________ 97 _____ 3211 _________ 33

12.Вер ___ 54360 _________ 18 _____ 3178 _________ 30

11.Вер ___ 54342 _________ 22 _____ 3148 _________ 72

10.Вер ___ 54320 _________ 69 _____ 3076 _________ 53

09.Вер ___ 54251 _________ 76 _____ 3023 _________ 44

08.Вер ___ 54175 _________ 61 _____ 2979 _________ 45

07.Вер ___ 54114 _________ 60 _____ 2934 _________ 57

06.Вер ___ 54054 _________ 53 _____ 2877 _________ 31

05.Вер ___ 54001 _________ 18 _____ 2846 _________ 35

04.Вер ___ 53983 _________ 17 _____ 2811 _________ 50

03.Вер ___ 53966 _________ 44 _____ 2761 _________ 51

02.Вер ___ 53922 _________ 45 _____ 2710 _________ 54

01.Вер ___ 53877 _________ 44 _____ 2656 _________ 51

Середнє за місяць в добу _ 80,25 _____ ____ ____ 52,15



Висновок

На жаль до середньодобових 50 не дійшли

Але 80 це похибка в 60%

Тому критикувати мене може тільки той хто

а - припускав що буде 80-60%=32 і більше

б - припускав що буде 80+60%=128 і менше

Тобто якщо хтось з тут присутніх заявляв що середньодобова буде в діапазоні 32-128 - той може мене критикувати по тій причині що його прогноз точніший...

Всі інші можуть йти лісом...

А так як я не бачив жодного цифрового прогнозу ...то всі можуть йти лісом

ПС

Приймаються парі по питанню

Скільки буде середньодобових в жовтні 2021..

Я припускаю що менше 120 наростаючим 2021_ ______ 2021 _ наростаючим2020 ___ 202028.Вер ___ 56080 _________ 217 _____ 4065 _________ 6927.Вер ___ 55863 _________ 143 _____ 3996 _________ 3726.Вер ___ 55720 _________ 94 _____ 3959 _________ 5625.Вер ___ 55626 _________ 69 _____ 3903 _________ 7624.Вер ___ 55557 _________ 133 _____ 3827 _________ 7023.Вер ___ 55424 _________ 140 _____ 3757 _________ 5222.Вер ___ 55284 _________ 123 _____ 3705 _________ 6321.Вер ___ 55161 _________ 105 _____ 3642 _________ 5920.Вер ___ 55056 _________ 137 _____ 3583 _________ 2619.Вер ___ 54919 _________ 44 _____ 3557 _________ 4118.Вер ___ 54875 _________ 46 _____ 3516 _________ 4817.Вер ___ 54829 _________ 79 _____ 3468 _________ 6816.Вер ___ 54750 _________ 99 _____ 3400 _________ 6015.Вер ___ 54651 _________ 101 _____ 3340 _________ 7614.Вер ___ 54550 _________ 93 _____ 3264 _________ 5313.Вер ___ 54457 _________ 97 _____ 3211 _________ 3312.Вер ___ 54360 _________ 18 _____ 3178 _________ 3011.Вер ___ 54342 _________ 22 _____ 3148 _________ 7210.Вер ___ 54320 _________ 69 _____ 3076 _________ 5309.Вер ___ 54251 _________ 76 _____ 3023 _________ 4408.Вер ___ 54175 _________ 61 _____ 2979 _________ 4507.Вер ___ 54114 _________ 60 _____ 2934 _________ 5706.Вер ___ 54054 _________ 53 _____ 2877 _________ 3105.Вер ___ 54001 _________ 18 _____ 2846 _________ 3504.Вер ___ 53983 _________ 17 _____ 2811 _________ 5003.Вер ___ 53966 _________ 44 _____ 2761 _________ 5102.Вер ___ 53922 _________ 45 _____ 2710 _________ 5401.Вер ___ 53877 _________ 44 _____ 2656 _________ 51ВисновокНа жаль до середньодобових 50 не дійшлиАле 80 це похибка в 60%Тому критикувати мене може тільки той хтоа - припускав що буде 80-60%=32 і більшеб - припускав що буде 80+60%=128 і меншеТобто якщо хтось з тут присутніх заявляв що середньодобова буде в діапазоні 32-128 - той може мене критикувати по тій причині що його прогноз точніший...Всі інші можуть йти лісом...А так як я не бачив жодного цифрового прогнозу ...то всі можуть йти лісомПСПриймаються парі по питаннюСкільки буде середньодобових в жовтні 2021..Я припускаю що менше 120 Спасибо, будивельник. Несмотря на среднюю которую он вывел для себя и доктора наук Флер. Основной посыл. Скорость заболевших и соответственно умерших у Дельты больше. Молодец будивельник ))) Спасибо, будивельник. Несмотря на среднюю которую он вывел для себя и доктора наук Флер. Основной посыл. Скорость заболевших и соответственно умерших у Дельты больше. Молодец будивельник ))) Я радий що вам сподобалось

Ось ще трошки цифр , щоб Ви змогли порадіти

Середньодобова кількість смертей від ковіду з початку епідемії

31.03.2020 _____ 2

30.04.2020 _____ 7

31.05.2020 ____ 11

30.06.2020 ____ 12

31.07.2020 ____ 13

31.08.2020 ____ 16

30.09.2020 ____ 22

31.10.2020 ____ 33

30.11.2020 ____ 49

31.12.2020 ____ 66

31.01.2021 ____ 72

28.02.2021 ____ 76

31.03.2021 ____ 89

30.04.2021 ___ 110

31.05.2021 ___ 116

30.06.2021 ___ 116

31.07.2021 ___ 112

31.08.2021 ___ 106

15.09.2021 ___ 101

30.09.2021 ___ 99



Як бачите , падіння продовжується..... Я радий що вам сподобалосьОсь ще трошки цифр , щоб Ви змогли порадітиСередньодобова кількість смертей від ковіду з початку епідемії31.03.2020 _____ 230.04.2020 _____ 731.05.2020 ____ 1130.06.2020 ____ 1231.07.2020 ____ 1331.08.2020 ____ 1630.09.2020 ____ 2231.10.2020 ____ 3330.11.2020 ____ 4931.12.2020 ____ 6631.01.2021 ____ 7228.02.2021 ____ 7631.03.2021 ____ 8930.04.2021 ___ 11031.05.2021 ___ 11630.06.2021 ___ 11631.07.2021 ___ 11231.08.2021 ___ 10615.09.2021 ___ 10130.09.2021 ___ 99Як бачите , падіння продовжується..... budivelnik

Повідомлень: 25093 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 22:21 budivelnik написав: Як бачите , падіння продовжується..... Як бачите , падіння продовжується.....

А теперь сделайте из 2х колонок наростающим мне 2 колонки разница между день А и следующий. И т.д. по всем дням, спорим получится первая супер информативная табличка от будивельника. А среднюю оставьте себе пока. Она меня не информирует ни о чём кроме того что Вы можете формировать среднее арифметическое А теперь сделайте из 2х колонок наростающим мне 2 колонки разница между день А и следующий. И т.д. по всем дням, спорим получится первая супер информативная табличка от будивельника. А среднюю оставьте себе пока. Она меня не информирует ни о чём кроме того что Вы можете формировать среднее арифметическое stm

Повідомлень: 3087 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 22:26 stm написав: А теперь сделайте А теперь сделайте А можна я буду робити те що я хочу?

А вам я залишаю право робити те що Ви хочете...можете при цьому використовувати навіть мої вихідні данні...я буду тільки радий..

Лад спробував..і перетворився в мілкого хама.

Надіюсь у Вас психіка стійкіша.



ПС

А робити порівняння між днями - можна , тільки не на сторінках форума, бо табличка в 565 стрічок...нікому не цікава бо

а - не читабельна

б - важка для аналізу

Тому я й обмежую свої таблички максимум 20 стрічками і 10 стовпчиками....а це можливо тільки у випадку коли розглядаємо помісячно...

ППС

можу додати середню помісячну летальність в добу

03-20 _____ 1

04-20 _____ 9

05-20 ____ 14

06-20 ____ 14

07-20 ____ 17

08-20 ____ 28

09-20 ____ 51

10-20 ___ 102

11-20 ___ 172

12-20 ___ 192

01-21 ___ 130

02-21 ___ 112

03-21 ___ 227

04-21 ___ 359

05-21 ___ 197

06-21 ____ 51

07-21 ____ 17

08-21 ____ 28

09-21 ____ 80 А можна я буду робити те що я хочу?А вам я залишаю право робити те що Ви хочете...можете при цьому використовувати навіть мої вихідні данні...я буду тільки радий..Лад спробував..і перетворився в мілкого хама.Надіюсь у Вас психіка стійкіша.ПСА робити порівняння між днями - можна , тільки не на сторінках форума, бо табличка в 565 стрічок...нікому не цікава боа - не читабельнаб - важка для аналізуТому я й обмежую свої таблички максимум 20 стрічками і 10 стовпчиками....а це можливо тільки у випадку коли розглядаємо помісячно...ППСможу додати середню помісячну летальність в добу03-20 _____ 104-20 _____ 905-20 ____ 1406-20 ____ 1407-20 ____ 1708-20 ____ 2809-20 ____ 5110-20 ___ 10211-20 ___ 17212-20 ___ 19201-21 ___ 13002-21 ___ 11203-21 ___ 22704-21 ___ 35905-21 ___ 19706-21 ____ 5107-21 ____ 1708-21 ____ 2809-21 ____ 80 budivelnik

Повідомлень: 25093 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 23:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Як бачите , падіння продовжується Як бачите , падіння продовжується

Математик vs Логика.



От того,что весной был мор, у Будивельныка любые взлеты смертности после него превратились в "падиння"



И чем сильнее мор (ну умерали бы в апреле по 10 тысяч день), тем больше возможностей для Будивельныка сейчас и 1000 в день называть "так падіння продовжується!!"



Я думал только в забордюрье бывает "отрицательный рост"))))



И это хорошо, что Будивельнык ещё не решился считать среднедобовую смертность от ДТП с момента гибели мадам Дрисколл в 1896 году.Тоже бы рассказывал,что "почти не погибают". Математик vs Логика.От того,что весной был мор, у Будивельныка любые взлеты смертности после него превратились в "падиння"И чем сильнее мор (ну умерали бы в апреле по 10 тысяч день), тем больше возможностей для Будивельныка сейчас и 1000 в день называть "так падіння продовжується!!"Я думал только в забордюрье бывает "отрицательный рост"))))И это хорошо, что Будивельнык ещё не решился считать среднедобовую смертность от ДТП с момента гибели мадам Дрисколл в 1896 году.Тоже бы рассказывал,что "почти не погибают". Hotab

Повідомлень: 4886 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 23:34 budivelnik написав: stm написав: А теперь сделайте А теперь сделайте А можна я буду робити те що я хочу?

А вам я залишаю право робити те що Ви хочете...можете при цьому використовувати навіть мої вихідні данні...я буду тільки радий..

Лад спробував..і перетворився в мілкого хама.

Надіюсь у Вас психіка стійкіша.



ПС

А робити порівняння між днями - можна , тільки не на сторінках форума, бо табличка в 565 стрічок...нікому не цікава бо

а - не читабельна

б - важка для аналізу

Тому я й обмежую свої таблички максимум 20 стрічками і 10 стовпчиками....а це можливо тільки у випадку коли розглядаємо помісячно...

А можна я буду робити те що я хочу?А вам я залишаю право робити те що Ви хочете...можете при цьому використовувати навіть мої вихідні данні...я буду тільки радий..Лад спробував..і перетворився в мілкого хама.Надіюсь у Вас психіка стійкіша.ПСА робити порівняння між днями - можна , тільки не на сторінках форума, бо табличка в 565 стрічок...нікому не цікава боа - не читабельнаб - важка для аналізуТому я й обмежую свої таблички максимум 20 стрічками і 10 стовпчиками....а це можливо тільки у випадку коли розглядаємо помісячно...

Я и прошу помесячно. Сентябрь как раз 2020 и сентябрь 2021. Из вашей первой таблички можно сделать "вогинь", но не читабельно и фиг с ним. Гоните ещё больше средних помесячных )))

ПС: смертность у вас ведь дневка, а вот болезнь наростающим с какого перепугу? Я и прошу помесячно. Сентябрь как раз 2020 и сентябрь 2021. Из вашей первой таблички можно сделать "вогинь", но не читабельно и фиг с ним. Гоните ещё больше средних помесячных )))ПС: смертность у вас ведь дневка, а вот болезнь наростающим с какого перепугу? stm

Повідомлень: 3087 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 23:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: В прямом в Харькове волонтеры зашивались и чуть ли не рыдали что нет концентраторов. А в одном неназванном заведении стояли 75 новых и не распакованных при прошлой волне. А почему? Какой-то имбицил не поставил подпись на бумагах. Так что ЛАД и Starikan молодцы что вакцинировались, вероятность с такой хренью столкнуться в 100 раз меньше. В прямом в Харькове волонтеры зашивались и чуть ли не рыдали что нет концентраторов. А в одном неназванном заведении стояли 75 новых и не распакованных при прошлой волне. А почему? Какой-то имбицил не поставил подпись на бумагах. Так что ЛАД и Starikan молодцы что вакцинировались, вероятность с такой хренью столкнуться в 100 раз меньше.

Упороті не хочуть вакцинуватись і лементують що їх право на померти добровільно з трубкою чи без неї ущемляють.

а до чого тут волонтери і концентратори? Упороті не хочуть вакцинуватись і лементують що їх право на померти добровільно з трубкою чи без неї ущемляють.а до чого тут волонтери і концентратори? Ukrainian

Повідомлень: 10175 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 698 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3844384538463847 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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