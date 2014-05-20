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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3844384538463847

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 75
Мені вже зробили щеплення
68%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
13%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:10

статистика

  stm написав:
  budivelnik написав:наростаючим 2021_ ______ 2021 _ наростаючим2020 ___ 2020
28.Вер ___ 56080 _________ 217 _____ 4065 _________ 69
27.Вер ___ 55863 _________ 143 _____ 3996 _________ 37
26.Вер ___ 55720 _________ 94 _____ 3959 _________ 56
25.Вер ___ 55626 _________ 69 _____ 3903 _________ 76
24.Вер ___ 55557 _________ 133 _____ 3827 _________ 70
23.Вер ___ 55424 _________ 140 _____ 3757 _________ 52
22.Вер ___ 55284 _________ 123 _____ 3705 _________ 63
21.Вер ___ 55161 _________ 105 _____ 3642 _________ 59
20.Вер ___ 55056 _________ 137 _____ 3583 _________ 26
19.Вер ___ 54919 _________ 44 _____ 3557 _________ 41
18.Вер ___ 54875 _________ 46 _____ 3516 _________ 48
17.Вер ___ 54829 _________ 79 _____ 3468 _________ 68
16.Вер ___ 54750 _________ 99 _____ 3400 _________ 60
15.Вер ___ 54651 _________ 101 _____ 3340 _________ 76
14.Вер ___ 54550 _________ 93 _____ 3264 _________ 53
13.Вер ___ 54457 _________ 97 _____ 3211 _________ 33
12.Вер ___ 54360 _________ 18 _____ 3178 _________ 30
11.Вер ___ 54342 _________ 22 _____ 3148 _________ 72
10.Вер ___ 54320 _________ 69 _____ 3076 _________ 53
09.Вер ___ 54251 _________ 76 _____ 3023 _________ 44
08.Вер ___ 54175 _________ 61 _____ 2979 _________ 45
07.Вер ___ 54114 _________ 60 _____ 2934 _________ 57
06.Вер ___ 54054 _________ 53 _____ 2877 _________ 31
05.Вер ___ 54001 _________ 18 _____ 2846 _________ 35
04.Вер ___ 53983 _________ 17 _____ 2811 _________ 50
03.Вер ___ 53966 _________ 44 _____ 2761 _________ 51
02.Вер ___ 53922 _________ 45 _____ 2710 _________ 54
01.Вер ___ 53877 _________ 44 _____ 2656 _________ 51
Середнє за місяць в добу _ 80,25 _____ ____ ____ 52,15

Висновок
На жаль до середньодобових 50 не дійшли
Але 80 це похибка в 60%
Тому критикувати мене може тільки той хто
а - припускав що буде 80-60%=32 і більше
б - припускав що буде 80+60%=128 і менше
Тобто якщо хтось з тут присутніх заявляв що середньодобова буде в діапазоні 32-128 - той може мене критикувати по тій причині що його прогноз точніший...
Всі інші можуть йти лісом...
А так як я не бачив жодного цифрового прогнозу ...то всі можуть йти лісом
ПС
Приймаються парі по питанню
Скільки буде середньодобових в жовтні 2021..
Я припускаю що менше 120
Спасибо, будивельник. Несмотря на среднюю которую он вывел для себя и доктора наук Флер. Основной посыл. Скорость заболевших и соответственно умерших у Дельты больше. Молодец будивельник )))
Я радий що вам сподобалось
Ось ще трошки цифр , щоб Ви змогли порадіти
Середньодобова кількість смертей від ковіду з початку епідемії
31.03.2020 _____ 2
30.04.2020 _____ 7
31.05.2020 ____ 11
30.06.2020 ____ 12
31.07.2020 ____ 13
31.08.2020 ____ 16
30.09.2020 ____ 22
31.10.2020 ____ 33
30.11.2020 ____ 49
31.12.2020 ____ 66
31.01.2021 ____ 72
28.02.2021 ____ 76
31.03.2021 ____ 89
30.04.2021 ___ 110
31.05.2021 ___ 116
30.06.2021 ___ 116
31.07.2021 ___ 112
31.08.2021 ___ 106
15.09.2021 ___ 101
30.09.2021 ___ 99

Як бачите , падіння продовжується.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:21

  budivelnik написав:Як бачите , падіння продовжується.....

А теперь сделайте из 2х колонок наростающим мне 2 колонки разница между день А и следующий. И т.д. по всем дням, спорим получится первая супер информативная табличка от будивельника. А среднюю оставьте себе пока. Она меня не информирует ни о чём кроме того что Вы можете формировать среднее арифметическое :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:26

  stm написав:А теперь сделайте
А можна я буду робити те що я хочу?
А вам я залишаю право робити те що Ви хочете...можете при цьому використовувати навіть мої вихідні данні...я буду тільки радий..
Лад спробував..і перетворився в мілкого хама.
Надіюсь у Вас психіка стійкіша.

ПС
А робити порівняння між днями - можна , тільки не на сторінках форума, бо табличка в 565 стрічок...нікому не цікава бо
а - не читабельна
б - важка для аналізу
Тому я й обмежую свої таблички максимум 20 стрічками і 10 стовпчиками....а це можливо тільки у випадку коли розглядаємо помісячно...
ППС
можу додати середню помісячну летальність в добу
03-20 _____ 1
04-20 _____ 9
05-20 ____ 14
06-20 ____ 14
07-20 ____ 17
08-20 ____ 28
09-20 ____ 51
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ 192
01-21 ___ 130
02-21 ___ 112
03-21 ___ 227
04-21 ___ 359
05-21 ___ 197
06-21 ____ 51
07-21 ____ 17
08-21 ____ 28
09-21 ____ 80
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Як бачите , падіння продовжується

Математик vs Логика.

От того,что весной был мор, у Будивельныка любые взлеты смертности после него превратились в "падиння" :lol:

И чем сильнее мор (ну умерали бы в апреле по 10 тысяч день), тем больше возможностей для Будивельныка сейчас и 1000 в день называть "так падіння продовжується!!" :mrgreen:

Я думал только в забордюрье бывает "отрицательный рост"))))

И это хорошо, что Будивельнык ещё не решился считать среднедобовую смертность от ДТП с момента гибели мадам Дрисколл в 1896 году.Тоже бы рассказывал,что "почти не погибают".
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:34

  budivelnik написав:
  stm написав:А теперь сделайте
А можна я буду робити те що я хочу?
А вам я залишаю право робити те що Ви хочете...можете при цьому використовувати навіть мої вихідні данні...я буду тільки радий..
Лад спробував..і перетворився в мілкого хама.
Надіюсь у Вас психіка стійкіша.

ПС
А робити порівняння між днями - можна , тільки не на сторінках форума, бо табличка в 565 стрічок...нікому не цікава бо
а - не читабельна
б - важка для аналізу
Тому я й обмежую свої таблички максимум 20 стрічками і 10 стовпчиками....а це можливо тільки у випадку коли розглядаємо помісячно...

Я и прошу помесячно. Сентябрь как раз 2020 и сентябрь 2021. Из вашей первой таблички можно сделать "вогинь", но не читабельно и фиг с ним. Гоните ещё больше средних помесячных )))
ПС: смертность у вас ведь дневка, а вот болезнь наростающим с какого перепугу?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:В прямом в Харькове волонтеры зашивались и чуть ли не рыдали что нет концентраторов. А в одном неназванном заведении стояли 75 новых и не распакованных при прошлой волне. А почему? Какой-то имбицил не поставил подпись на бумагах. Так что ЛАД и Starikan молодцы что вакцинировались, вероятность с такой хренью столкнуться в 100 раз меньше.

Упороті не хочуть вакцинуватись і лементують що їх право на померти добровільно з трубкою чи без неї ущемляють.
а до чого тут волонтери і концентратори?
Ukrainian
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