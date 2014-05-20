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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3844384538463847

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 75
Мені вже зробили щеплення
68%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
13%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:10

статистика

  stm написав:
  budivelnik написав:наростаючим 2021_ ______ 2021 _ наростаючим2020 ___ 2020
28.Вер ___ 56080 _________ 217 _____ 4065 _________ 69
27.Вер ___ 55863 _________ 143 _____ 3996 _________ 37
26.Вер ___ 55720 _________ 94 _____ 3959 _________ 56
25.Вер ___ 55626 _________ 69 _____ 3903 _________ 76
24.Вер ___ 55557 _________ 133 _____ 3827 _________ 70
23.Вер ___ 55424 _________ 140 _____ 3757 _________ 52
22.Вер ___ 55284 _________ 123 _____ 3705 _________ 63
21.Вер ___ 55161 _________ 105 _____ 3642 _________ 59
20.Вер ___ 55056 _________ 137 _____ 3583 _________ 26
19.Вер ___ 54919 _________ 44 _____ 3557 _________ 41
18.Вер ___ 54875 _________ 46 _____ 3516 _________ 48
17.Вер ___ 54829 _________ 79 _____ 3468 _________ 68
16.Вер ___ 54750 _________ 99 _____ 3400 _________ 60
15.Вер ___ 54651 _________ 101 _____ 3340 _________ 76
14.Вер ___ 54550 _________ 93 _____ 3264 _________ 53
13.Вер ___ 54457 _________ 97 _____ 3211 _________ 33
12.Вер ___ 54360 _________ 18 _____ 3178 _________ 30
11.Вер ___ 54342 _________ 22 _____ 3148 _________ 72
10.Вер ___ 54320 _________ 69 _____ 3076 _________ 53
09.Вер ___ 54251 _________ 76 _____ 3023 _________ 44
08.Вер ___ 54175 _________ 61 _____ 2979 _________ 45
07.Вер ___ 54114 _________ 60 _____ 2934 _________ 57
06.Вер ___ 54054 _________ 53 _____ 2877 _________ 31
05.Вер ___ 54001 _________ 18 _____ 2846 _________ 35
04.Вер ___ 53983 _________ 17 _____ 2811 _________ 50
03.Вер ___ 53966 _________ 44 _____ 2761 _________ 51
02.Вер ___ 53922 _________ 45 _____ 2710 _________ 54
01.Вер ___ 53877 _________ 44 _____ 2656 _________ 51
Середнє за місяць в добу _ 80,25 _____ ____ ____ 52,15

Висновок
На жаль до середньодобових 50 не дійшли
Але 80 це похибка в 60%
Тому критикувати мене може тільки той хто
а - припускав що буде 80-60%=32 і більше
б - припускав що буде 80+60%=128 і менше
Тобто якщо хтось з тут присутніх заявляв що середньодобова буде в діапазоні 32-128 - той може мене критикувати по тій причині що його прогноз точніший...
Всі інші можуть йти лісом...
А так як я не бачив жодного цифрового прогнозу ...то всі можуть йти лісом
ПС
Приймаються парі по питанню
Скільки буде середньодобових в жовтні 2021..
Я припускаю що менше 120
Спасибо, будивельник. Несмотря на среднюю которую он вывел для себя и доктора наук Флер. Основной посыл. Скорость заболевших и соответственно умерших у Дельты больше. Молодец будивельник )))
Я радий що вам сподобалось
Ось ще трошки цифр , щоб Ви змогли порадіти
Середньодобова кількість смертей від ковіду з початку епідемії
31.03.2020 _____ 2
30.04.2020 _____ 7
31.05.2020 ____ 11
30.06.2020 ____ 12
31.07.2020 ____ 13
31.08.2020 ____ 16
30.09.2020 ____ 22
31.10.2020 ____ 33
30.11.2020 ____ 49
31.12.2020 ____ 66
31.01.2021 ____ 72
28.02.2021 ____ 76
31.03.2021 ____ 89
30.04.2021 ___ 110
31.05.2021 ___ 116
30.06.2021 ___ 116
31.07.2021 ___ 112
31.08.2021 ___ 106
15.09.2021 ___ 101
30.09.2021 ___ 99

Як бачите , падіння продовжується.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:21

  budivelnik написав:Як бачите , падіння продовжується.....

А теперь сделайте из 2х колонок наростающим мне 2 колонки разница между день А и следующий. И т.д. по всем дням, спорим получится первая супер информативная табличка от будивельника. А среднюю оставьте себе пока. Она меня не информирует ни о чём кроме того что Вы можете формировать среднее арифметическое :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 22:26

  stm написав:А теперь сделайте
А можна я буду робити те що я хочу?
А вам я залишаю право робити те що Ви хочете...можете при цьому використовувати навіть мої вихідні данні...я буду тільки радий..
Лад спробував..і перетворився в мілкого хама.
Надіюсь у Вас психіка стійкіша.

ПС
А робити порівняння між днями - можна , тільки не на сторінках форума, бо табличка в 565 стрічок...нікому не цікава бо
а - не читабельна
б - важка для аналізу
Тому я й обмежую свої таблички максимум 20 стрічками і 10 стовпчиками....а це можливо тільки у випадку коли розглядаємо помісячно...
ППС
можу додати середню помісячну летальність в добу
03-20 _____ 1
04-20 _____ 9
05-20 ____ 14
06-20 ____ 14
07-20 ____ 17
08-20 ____ 28
09-20 ____ 51
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ 192
01-21 ___ 130
02-21 ___ 112
03-21 ___ 227
04-21 ___ 359
05-21 ___ 197
06-21 ____ 51
07-21 ____ 17
08-21 ____ 28
09-21 ____ 80
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Як бачите , падіння продовжується

Математик vs Логика.

От того,что весной был мор, у Будивельныка любые взлеты смертности после него превратились в "падиння" :lol:

И чем сильнее мор (ну умерали бы в апреле по 10 тысяч день), тем больше возможностей для Будивельныка сейчас и 1000 в день называть "так падіння продовжується!!" :mrgreen:

Я думал только в забордюрье бывает "отрицательный рост"))))

И это хорошо, что Будивельнык ещё не решился считать среднедобовую смертность от ДТП с момента гибели мадам Дрисколл в 1896 году.Тоже бы рассказывал,что "почти не погибают".
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:34

  budivelnik написав:
  stm написав:А теперь сделайте
А можна я буду робити те що я хочу?
А вам я залишаю право робити те що Ви хочете...можете при цьому використовувати навіть мої вихідні данні...я буду тільки радий..
Лад спробував..і перетворився в мілкого хама.
Надіюсь у Вас психіка стійкіша.

ПС
А робити порівняння між днями - можна , тільки не на сторінках форума, бо табличка в 565 стрічок...нікому не цікава бо
а - не читабельна
б - важка для аналізу
Тому я й обмежую свої таблички максимум 20 стрічками і 10 стовпчиками....а це можливо тільки у випадку коли розглядаємо помісячно...

Я и прошу помесячно. Сентябрь как раз 2020 и сентябрь 2021. Из вашей первой таблички можно сделать "вогинь", но не читабельно и фиг с ним. Гоните ещё больше средних помесячных )))
ПС: смертность у вас ведь дневка, а вот болезнь наростающим с какого перепугу?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:В прямом в Харькове волонтеры зашивались и чуть ли не рыдали что нет концентраторов. А в одном неназванном заведении стояли 75 новых и не распакованных при прошлой волне. А почему? Какой-то имбицил не поставил подпись на бумагах. Так что ЛАД и Starikan молодцы что вакцинировались, вероятность с такой хренью столкнуться в 100 раз меньше.

Упороті не хочуть вакцинуватись і лементують що їх право на померти добровільно з трубкою чи без неї ущемляють.
а до чого тут волонтери і концентратори?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 00:32

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:.......
Днепр тоже косит нормально. Но в Днепре местная власть более адекватная ИМХО. А Харьков даже если все вымрут будет благодарить местную администрацию за прекрасно организованную работу )))

В каком отношении в Днепре местная власть более адекватная?

Мне жаль, ЛАД, но в прямом. Меньше присмыкающихся на всех уровнях готовых до последнего умалчивать проблему и благодарить администрацию. В прямом смысле Харьков от таких присмыкающихся должен избавляться. Но Ваша власть больше любит парк и зоопарк, чем людей, поэтому много не профессионалов, а полезных людей ставит...

Слова.
Меня интересовали более конкретные обоснования большей адекватности власти.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 00:33

Прикольно однако.
Весело на форуме. Хотел сегодня не отгавкиваться от антиваксов, а ограничиться чисто информативными постами. Толку никакого.
То Флер появилась на сцене и с апломбом сообщила, что она доктор наук. Правда, неизвестно каких, наверное, околовсяческих. :)
То Ромасик выложил 2 видео. Чисто политических. Благо короткие, решил посмотреть. Потерял 25 минут времени. Сначала на канал зик - у людей единственная цель была навалить дерьма на власть. Потом прослушал болтуна-юриста. Ромасик, я же предлагал Вам свалить на политмусорку. Там этим видео как раз и место. Зачем Вы их сюда тащите?
Потом появился Будивельник с обидами, что не признают гениальность его прогнозов. Особенно понравились его расчеты, кто имеет право его критиковать. По такой логике, если в октябре вдруг будет не предсказанные им 120, а, к примеру 240, т.е погрешность его прогноза будет 100%, то критиковать его сможет только тот, кто предскажет смертность от 0 до 480. :lol: Явно уровень даже не академика, а нобелевского лауреата. Ну и его "падіння продовжується"... Блестящее заключение!
На конкретные посты по теме ветки ни от одного антивакса ни слова реакции!
Подтверждается, что антиваксы здесь только для пропаганды против вакцины.никаких других целей нет от слова совсем.
ЛАД
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