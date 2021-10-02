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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 жов, 2021 03:51
uaprofi написав:
то может выйти "зрада зрадная" - ведь получится что все эти маски
Аби ще ті маски поверх носа одягали а не на бороді. Вірус саме в носі і живе.
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