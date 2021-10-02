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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3845384638473848

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 75
Мені вже зробили щеплення
68%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
13%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 03:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:то может выйти "зрада зрадная" - ведь получится что все эти маски

Аби ще ті маски поверх носа одягали а не на бороді. Вірус саме в носі і живе.
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  #<1 ... 3845384638473848
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