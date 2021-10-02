Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3845384638473848 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 75 Мені вже зробили щеплення 68% 51 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 13% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 75 Додано: Нед 03 жов, 2021 03:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире uaprofi написав: то может выйти "зрада зрадная" - ведь получится что все эти маски то может выйти "зрада зрадная" - ведь получится что все эти маски

Аби ще ті маски поверх носа одягали а не на бороді. Вірус саме в носі і живе. Аби ще ті маски поверх носа одягали а не на бороді. Вірус саме в носі і живе. Ukrainian

Повідомлень: 10177 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 699 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 05:31 статистика stm написав: ПС: смертность у вас ведь дневка, а вот болезнь наростающим с какого перепугу? ПС: смертность у вас ведь дневка, а вот болезнь наростающим с какого перепугу? З таблички

Середня подобова з початку епідемії - можна отримати море інформації, при чому не напрягаючись

Адже все в світі - тимчасове, тому нам хотілось би знати як відрізняється те що пройшло від сьогодні , і до чого нам готуватись завтра в порівнянні з тим що пройшло...

Отже

ми памятаємо минуле( всі наші тодішні страхи і переживання)-а як зрозуміти сьогодні?

Емоції не градуються+чим далі від нас емоція-тим менше вонанна нас впливає

Тут на допомогу й приходить табличка, яка проста і інформативна

Якщо цифра смертей - росте...значить сьогоднішня ситуація гірша від середньостатистичної ситуації ,яка була, і нам потрібно готуватись до гіршого бо вчора було краще ніж сьогодні, рівно на стільки на скільки сьогодні збільшилась цифра

Якщо цифра падає - то сьогодні настільки краще ніж було вчора, що середнє за всю епідемію падає...

31.03.2020 _____ 2 ____ 31.03.2021 ____ 89

30.04.2020 _____ 7 ____ 30.04.2021 ___ 110

31.05.2020 ____ 11 ____ 31.05.2021 ___ 116

30.06.2020 ____ 12 ____ 30.06.2021 ___ 116

31.07.2020 ____ 13 ____ 31.07.2021 ___ 112

31.08.2020 ____ 16 ____ 31.08.2021 ___ 106

30.09.2020 ____ 22 ____ 15.09.2021 ___ 101

31.10.2020 ____ 33 ____ 30.09.2021 ___ 99

30.11.2020 ____ 49 ____

31.12.2020 ____ 66 ____

31.01.2021 ____ 72 ____

28.02.2021 ____ 76 ____

Тепер розумієте...червоним-ситуація погіршувалась , зеленим ситуація покращується, чорним-плато

Глянув на

а - цифру сьогодні

б - порівняв з цифрами попереду

в - зробив висновок..



При врахуванні 565 днів...то падіння цифри з 101 до 99...говорить що у вересні 2021 року було на 1130 смертей менше ніж в середньому за 18 місяців до вересня 2021 року.



Зрозуміло?



Навіть графік середнього подобового за місяць - не є настільки інформативним..адже яка нам різниця які цифри місяць до місяця - якщо вони говорять тільки про короткочасні впливи..і те що в вересні 2020 було більше чи менше ніж у вересні 2021 ... - ні про що не говорить

дивіться самі

03-20 _____ 1 _______ 03-21 ___ 227 ___ +226

04-20 _____ 9 _______ 04-21 ___ 359 ___ +350

05-20 ____ 14 _______ 05-21 ___ 197 ___ +183

06-20 ____ 14 _______ 06-21 ____ 51 ___ +37

07-20 ____ 17 _______ 07-21 ____ 17 ___ 0

08-20 ____ 28 _______ 08-21 ____ 28 ___ 0

09-20 ____ 51 _______ 09-21 ____ 80 ___ +29

10-20 ___ 102 _______

11-20 ___ 172 _______

12-20 ___ 192 _______

01-21 ___ 130 _______

02-21 ___ 112 _______ З табличкиСередня подобова з початку епідемії - можна отримати море інформації, при чому не напрягаючисьАдже все в світі - тимчасове, тому нам хотілось би знати як відрізняється те що пройшло від сьогодні , і до чого нам готуватись завтра в порівнянні з тим що пройшло...Отжеми памятаємо минуле( всі наші тодішні страхи і переживання)-а як зрозуміти сьогодні?Емоції не градуються+чим далі від нас емоція-тим менше вонанна нас впливаєТут на допомогу й приходить табличка, яка проста і інформативнаЯкщо цифра смертей - росте...значить сьогоднішня ситуація гірша від середньостатистичної ситуації ,яка була, і нам потрібно готуватись до гіршого бо вчора було краще ніж сьогодні, рівно на стільки на скільки сьогодні збільшилась цифраЯкщо цифра падає - то сьогодні настільки краще ніж було вчора, що середнє за всю епідемію падає...Тепер розумієте...червоним-ситуація погіршувалась , зеленим ситуація покращується, чорним-платоГлянув наа - цифру сьогодніб - порівняв з цифрами попередув - зробив висновок..При врахуванні 565 днів...то падіння цифри з 101 до 99...говорить що у вересні 2021 року було на 1130 смертей менше ніж в середньому за 18 місяців до вересня 2021 року.Зрозуміло?Навіть графік середнього подобового за місяць - не є настільки інформативним..адже яка нам різниця які цифри місяць до місяця - якщо вони говорять тільки про короткочасні впливи..і те що в вересні 2020 було більше чи менше ніж у вересні 2021 ... - ні про що не говоритьдивіться самі03-20 _____ 1 _______ 03-21 ___ 227 ___ +22604-20 _____ 9 _______ 04-21 ___ 359 ___ +35005-20 ____ 14 _______ 05-21 ___ 197 ___ +18306-20 ____ 14 _______ 06-21 ____ 51 ___ +3707-20 ____ 17 _______ 07-21 ____ 17 ___ 008-20 ____ 28 _______ 08-21 ____ 28 ___ 009-20 ____ 51 _______ 09-21 ____ 80 ___ +2910-20 ___ 102 _______11-20 ___ 172 _______12-20 ___ 192 _______01-21 ___ 130 _______02-21 ___ 112 _______ budivelnik

Повідомлень: 25094 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3845384638473848 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 774 , 775 , 776

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7755 9063406

ЛОБ П'ят 01 жов, 2021 09:49