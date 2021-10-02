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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3845384638473848

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 75
Мені вже зробили щеплення
68%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
13%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 03:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:то может выйти "зрада зрадная" - ведь получится что все эти маски

Аби ще ті маски поверх носа одягали а не на бороді. Вірус саме в носі і живе.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 05:31

статистика

  stm написав:ПС: смертность у вас ведь дневка, а вот болезнь наростающим с какого перепугу?
З таблички
Середня подобова з початку епідемії - можна отримати море інформації, при чому не напрягаючись
Адже все в світі - тимчасове, тому нам хотілось би знати як відрізняється те що пройшло від сьогодні , і до чого нам готуватись завтра в порівнянні з тим що пройшло...
Отже
ми памятаємо минуле( всі наші тодішні страхи і переживання)-а як зрозуміти сьогодні?
Емоції не градуються+чим далі від нас емоція-тим менше вонанна нас впливає
Тут на допомогу й приходить табличка, яка проста і інформативна
Якщо цифра смертей - росте...значить сьогоднішня ситуація гірша від середньостатистичної ситуації ,яка була, і нам потрібно готуватись до гіршого бо вчора було краще ніж сьогодні, рівно на стільки на скільки сьогодні збільшилась цифра
Якщо цифра падає - то сьогодні настільки краще ніж було вчора, що середнє за всю епідемію падає...
31.03.2020 _____ 2 ____ 31.03.2021 ____ 89
30.04.2020 _____ 7 ____ 30.04.2021 ___ 110
31.05.2020 ____ 11 ____ 31.05.2021 ___ 116
30.06.2020 ____ 12 ____ 30.06.2021 ___ 116
31.07.2020 ____ 13 ____ 31.07.2021 ___ 112
31.08.2020 ____ 16 ____ 31.08.2021 ___ 106
30.09.2020 ____ 22 ____ 15.09.2021 ___ 101
31.10.2020 ____ 33 ____ 30.09.2021 ___ 99
30.11.2020 ____ 49 ____
31.12.2020 ____ 66 ____
31.01.2021 ____ 72 ____
28.02.2021 ____ 76 ____
Тепер розумієте...червоним-ситуація погіршувалась , зеленим ситуація покращується, чорним-плато
Глянув на
а - цифру сьогодні
б - порівняв з цифрами попереду
в - зробив висновок..

При врахуванні 565 днів...то падіння цифри з 101 до 99...говорить що у вересні 2021 року було на 1130 смертей менше ніж в середньому за 18 місяців до вересня 2021 року.

Зрозуміло?

Навіть графік середнього подобового за місяць - не є настільки інформативним..адже яка нам різниця які цифри місяць до місяця - якщо вони говорять тільки про короткочасні впливи..і те що в вересні 2020 було більше чи менше ніж у вересні 2021 ... - ні про що не говорить
дивіться самі
03-20 _____ 1 _______ 03-21 ___ 227 ___ +226
04-20 _____ 9 _______ 04-21 ___ 359 ___ +350
05-20 ____ 14 _______ 05-21 ___ 197 ___ +183
06-20 ____ 14 _______ 06-21 ____ 51 ___ +37
07-20 ____ 17 _______ 07-21 ____ 17 ___ 0
08-20 ____ 28 _______ 08-21 ____ 28 ___ 0
09-20 ____ 51 _______ 09-21 ____ 80 ___ +29
10-20 ___ 102 _______
11-20 ___ 172 _______
12-20 ___ 192 _______
01-21 ___ 130 _______
02-21 ___ 112 _______
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 07:35

Воскресные новости всегда лайтовые, но и они намного хуже, чем неделя назад.


Новые госпитализации неделю назад и сейчас,
новые смерти неделю назад и сейчас.

2325 /3300
69/126
З таблички будівельника отримав море інформації і заявляю:
"Летим в 50", "продовжуємо падати від середніх плато", "зараз краще, ніж в середньому з початку". :lol:
Hotab
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