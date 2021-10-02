Аби ще ті маски поверх носа одягали а не на бороді. Вірус саме в носі і живе.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 03:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 03 жов, 2021 05:31
статистика
З таблички
Середня подобова з початку епідемії - можна отримати море інформації, при чому не напрягаючись
Адже все в світі - тимчасове, тому нам хотілось би знати як відрізняється те що пройшло від сьогодні , і до чого нам готуватись завтра в порівнянні з тим що пройшло...
Отже
ми памятаємо минуле( всі наші тодішні страхи і переживання)-а як зрозуміти сьогодні?
Емоції не градуються+чим далі від нас емоція-тим менше вонанна нас впливає
Тут на допомогу й приходить табличка, яка проста і інформативна
Якщо цифра смертей - росте...значить сьогоднішня ситуація гірша від середньостатистичної ситуації ,яка була, і нам потрібно готуватись до гіршого бо вчора було краще ніж сьогодні, рівно на стільки на скільки сьогодні збільшилась цифра
Якщо цифра падає - то сьогодні настільки краще ніж було вчора, що середнє за всю епідемію падає...
31.03.2020 _____ 2 ____ 31.03.2021 ____ 89
30.04.2020 _____ 7 ____ 30.04.2021 ___ 110
31.05.2020 ____ 11 ____ 31.05.2021 ___ 116
30.06.2020 ____ 12 ____ 30.06.2021 ___ 116
31.07.2020 ____ 13 ____ 31.07.2021 ___ 112
31.08.2020 ____ 16 ____ 31.08.2021 ___ 106
30.09.2020 ____ 22 ____ 15.09.2021 ___ 101
31.10.2020 ____ 33 ____ 30.09.2021 ___ 99
30.11.2020 ____ 49 ____
31.12.2020 ____ 66 ____
31.01.2021 ____ 72 ____
28.02.2021 ____ 76 ____
Тепер розумієте...червоним-ситуація погіршувалась , зеленим ситуація покращується, чорним-плато
Глянув на
а - цифру сьогодні
б - порівняв з цифрами попереду
в - зробив висновок..
При врахуванні 565 днів...то падіння цифри з 101 до 99...говорить що у вересні 2021 року було на 1130 смертей менше ніж в середньому за 18 місяців до вересня 2021 року.
Зрозуміло?
Навіть графік середнього подобового за місяць - не є настільки інформативним..адже яка нам різниця які цифри місяць до місяця - якщо вони говорять тільки про короткочасні впливи..і те що в вересні 2020 було більше чи менше ніж у вересні 2021 ... - ні про що не говорить
дивіться самі
03-20 _____ 1 _______ 03-21 ___ 227 ___ +226
04-20 _____ 9 _______ 04-21 ___ 359 ___ +350
05-20 ____ 14 _______ 05-21 ___ 197 ___ +183
06-20 ____ 14 _______ 06-21 ____ 51 ___ +37
07-20 ____ 17 _______ 07-21 ____ 17 ___ 0
08-20 ____ 28 _______ 08-21 ____ 28 ___ 0
09-20 ____ 51 _______ 09-21 ____ 80 ___ +29
10-20 ___ 102 _______
11-20 ___ 172 _______
12-20 ___ 192 _______
01-21 ___ 130 _______
02-21 ___ 112 _______
Додано: Нед 03 жов, 2021 07:35
Воскресные новости всегда лайтовые, но и они намного хуже, чем неделя назад.
Новые госпитализации неделю назад и сейчас,
новые смерти неделю назад и сейчас.
2325 /3300
69/126
З таблички будівельника отримав море інформації і заявляю:
"Летим в 50", "продовжуємо падати від середніх плато", "зараз краще, ніж в середньому з початку".
То он скажет, что он не те 120 в среднем за месяц имел ввиду. А "середньодобові з початку пандемії". Или вообще, "середньодобові з часу, коли він в Ухані з'явився". И все, шах и мат.
Как и Ромасик, который долго кричал, "не было такой избыточной смертности по РФ", у него есть свои источники и там все не так, а на спор сразу и заявил, что он согласен с моими цифрами, просто он не согласен с какой-то "зрадою".
Додано: Нед 03 жов, 2021 08:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Використовуємо "просту, інформативну і корисну " табличку від будівельника.
30.04.2021 ___ 110
31.05.2021 ___ 116
30.06.2021 ___ 116
З таблички видно, що, як каже будівельник, цифра росте, а значить "треба готуватись до гіршого".
Відкрити ЩЕ!! нові відділення, лікарів не пускати поки що у відпустки, закрити дома всіх 60+ , та відловлювати негодяїв для примусової вакцинації.
Проте насправді ситуація з 30 квітня по 30 червня виглядала ось так:
піки пройшли ще на початку квітня!!! квітня, і почалось стрімке падіння до нульової збиткової смертності, і такої ж самої оф.смертносиі від Ковід, чого і було досягнуто у червні та липні.
Тобто табличка нас обдурила!! Якщо б їй довіряли, то були б зайво витрачені матеріальні і людські ресурси!!
Тепер дивимось на осінь.
31.08.2021 ___ 106
15.09.2021 ___ 101
30.09.2021 ___ 99
Ці цифри мають нам сказати "розходимось!! Нема росту, ми стрімко падаємо!!" Відділення ковідні можна скоротити, закрити вакцинаторську кампанію,лікарів,які літом дивились на табличку будівельника, очікували зростання не ходили у відпустку тепер відпустимо і т.д. (І це при тому, що кілька міст вже не має де приймати хворих і ситуація стрімко погіршується)
Мене одне цікавить: це табличка від свідомого шкідника??? Щоб дезінформувати тих,хто приймає заходи для боротьби ?? Щоб було гірше?? Чи це просто цифри від якогось невігласа, який сам того не розуміє,як шкодить??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 03 жов, 2021 08:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 жов, 2021 08:26
Однодумцы тоже не отреагировали, но это другое.
Поэтому Лад разозлился и решил обгадить всех, кого считает антиваксами:
ЛАД в очередной раз показал свой ̶п̶л̶и̶н̶т̶у̶с̶о̶в̶ы̶й̶ достойный уровень культуры общения.
Додано: Нед 03 жов, 2021 08:29
- Где у нас доктор наук?? - В палате с юристом.
fler , Флер,вам как доктору наук, как табличка?
Та, которая "інформативна" )))
Додано: Нед 03 жов, 2021 09:06
От ще б пригадати, що піки гасили локдаунами, і що нова хвиля обумовлена появою нового штаму. Може ще є фактори, які бачать фахівці та управлінці країн з розвинутою системою медицини та європейських цінностей, тому й проводять політику повної вакцінації.
Тобто ви знову і знову хибно спрощуюте там, де не можна, оперуєте частиною картини ... для отримання зручного для вас результату.
Без образ, але це і є єралашиком -- два хлопчика наче дійсно двойняшки ... якщо скрити частину картинки, в якій третій брат пісяти ходив. Тобто вони тройняшки.
Так і у вас -- ви постійно надаєте частинку картинки і на цій підставі запевнюєте усіх в своїй правоті.
Наче -- де я тут помилився; я прав та об'єктивний; цифри-картинка однозначно вказує; і тещо.
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