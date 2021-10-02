Додано: Нед 03 жов, 2021 05:31

stm написав: ПС: смертность у вас ведь дневка, а вот болезнь наростающим с какого перепугу? ПС: смертность у вас ведь дневка, а вот болезнь наростающим с какого перепугу?

89

7

110

11

12

13

112

16

106

22

101

33

99

49

66

72

76

З табличкиСередня подобова з початку епідемії - можна отримати море інформації, при чому не напрягаючисьАдже все в світі - тимчасове, тому нам хотілось би знати як відрізняється те що пройшло від сьогодні , і до чого нам готуватись завтра в порівнянні з тим що пройшло...Отжеми памятаємо минуле( всі наші тодішні страхи і переживання)-а як зрозуміти сьогодні?Емоції не градуються+чим далі від нас емоція-тим менше вонанна нас впливаєТут на допомогу й приходить табличка, яка проста і інформативнаЯкщо цифра смертей - росте...значить сьогоднішня ситуація гірша від середньостатистичної ситуації ,яка була, і нам потрібно готуватись до гіршого бо вчора було краще ніж сьогодні, рівно на стільки на скільки сьогодні збільшилась цифраЯкщо цифра падає - то сьогодні настільки краще ніж було вчора, що середнє за всю епідемію падає...Тепер розумієте...червоним-ситуація погіршувалась , зеленим ситуація покращується, чорним-платоГлянув наа - цифру сьогодніб - порівняв з цифрами попередув - зробив висновок..При врахуванні 565 днів...то падіння цифри з 101 до 99...говорить що у вересні 2021 року було на 1130 смертей менше ніж в середньому за 18 місяців до вересня 2021 року.Зрозуміло?Навіть графік середнього подобового за місяць - не є настільки інформативним..адже яка нам різниця які цифри місяць до місяця - якщо вони говорять тільки про короткочасні впливи..і те що в вересні 2020 було більше чи менше ніж у вересні 2021 ... - ні про що не говоритьдивіться самі03-20 _____ 1 _______ 03-21 ___ 227 ___ +22604-20 _____ 9 _______ 04-21 ___ 359 ___ +35005-20 ____ 14 _______ 05-21 ___ 197 ___ +18306-20 ____ 14 _______ 06-21 ____ 51 ___ +3707-20 ____ 17 _______ 07-21 ____ 17 ___ 008-20 ____ 28 _______ 08-21 ____ 28 ___ 009-20 ____ 51 _______ 09-21 ____ 80 ___ +2910-20 ___ 102 _______11-20 ___ 172 _______12-20 ___ 192 _______01-21 ___ 130 _______02-21 ___ 112 _______