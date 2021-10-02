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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3846384738483849

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 75
Мені вже зробили щеплення
68%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
13%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:11

  stm написав:Ладно, разбавлю Ромкин видосы более адекватными.

кто из этих иноагентов здесь более адекватен - патлатый слева или группа риска с двойным подбородком справа.
Жаль, не рассказали о сертификации вакцин в Украине.
Беременной в карточке написали "вакцинирована по собственному желанию" - вот темные :D
То Китай поборол ковид при помощи жесткого локдауна или несертифицированного короновака?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:13

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:А что там в Индии? Уже дров хватает?
Или может они Дельту перемогли?

Что давно видосов не было оттуда

Минимум 1 доза вакцины 47% населения, двойная 17%. Вакцина как подозревая ковишилд-астразенека. А что там в РФ?

А в РФ - газ! :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:20

  Ромасик написав:
  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:А что там в Индии? Уже дров хватает?
Или может они Дельту перемогли?

Что давно видосов не было оттуда

Минимум 1 доза вакцины 47% населения, двойная 17%. Вакцина как подозревая ковишилд-астразенека. А что там в РФ?

А в РФ - газ! :D

Согласна - это аргумент. +873 жмуров за вчера уже правда не порадуются.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:А в РФ - газ!

Думаешь +873 получили в газенвагене? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:31

  Ромасик написав:а если буду носить, то не подхвачу? бгг

Да Вы правы, Вам уже поздно. Похоже у Вас бред начался, то заразность дельты преувеличиваете, то обвиняете меня в параде, к которому я не имею ни малейшего отношения, еще и в политику ударились. Но Вы еще молодой, и у Вас уже есть антитела, так что верю что Вы выкарабкаетесь. Выздоравливайте!
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:35

А как дельта-обстановка в Умани? Какой там процент вакцинации и бустеризации?
Там хоть живые остались после импорта ковида из Израиля?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:36

Средняя по больнице

Число новых случаев заболевания коронавирусом в мире за месяц снизилось на четверть, в августе было выявлено 20 миллионов новых случаев, а в сентябре — только 15 млн. - свидетельствуют данные Worldometers.
https://cursorinfo.co.il/coronavirus/za ... alo-na-25/

В мире по состоянию на 3 октября сделали более 6,33 млрд прививок от коронавируса.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
материковый Китай (2,2 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения);
Индия (905,1 млн доз, полностью вакцинированы 17,6% населения);
страны Евросоюза (568.4 млн доз, полностью вакцинированы 65,29% населения);
США (394,7 млн доз, полностью вакцинированы 55,8% населения);
Бразилия (240 млн доз, полностью вакцинированы 43,2% населения).
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (91,3%).
https://gordonua.com/news/worldnews/v-m ... 74901.html
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Число новых случаев заболевания коронавирусом в мире за месяц снизилось на четверть,

Но у Украины свой особый путь к победе :lol:

  Вкладчик1234 написав:как дельта-обстановка в Умани?

Доморощенные Петросяны с утренним шоу. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:50

  Вкладчик1234 написав:А как дельта-обстановка в Умани? Какой там процент вакцинации и бустеризации?
Там хоть живые остались после импорта ковида из Израиля?

А что там в Одессе? Было всё хорошо и вот на тебе. Третьи после Харькова и Днепра...
stm
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