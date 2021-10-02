stm написав:Ладно, разбавлю Ромкин видосы более адекватными.
кто из этих иноагентов здесь более адекватен - патлатый слева или группа риска с двойным подбородком справа. Жаль, не рассказали о сертификации вакцин в Украине. Беременной в карточке написали "вакцинирована по собственному желанию" - вот темные То Китай поборол ковид при помощи жесткого локдауна или несертифицированного короновака?
Ромасик написав:а если буду носить, то не подхвачу? бгг
Да Вы правы, Вам уже поздно. Похоже у Вас бред начался, то заразность дельты преувеличиваете, то обвиняете меня в параде, к которому я не имею ни малейшего отношения, еще и в политику ударились. Но Вы еще молодой, и у Вас уже есть антитела, так что верю что Вы выкарабкаетесь. Выздоравливайте!
В мире по состоянию на 3 октября сделали более 6,33 млрд прививок от коронавируса. Лидерами по количеству введенных доз являются: материковый Китай (2,2 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения); Индия (905,1 млн доз, полностью вакцинированы 17,6% населения); страны Евросоюза (568.4 млн доз, полностью вакцинированы 65,29% населения); США (394,7 млн доз, полностью вакцинированы 55,8% населения); Бразилия (240 млн доз, полностью вакцинированы 43,2% населения). Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (91,3%). https://gordonua.com/news/worldnews/v-m ... 74901.html