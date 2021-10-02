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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 76
Мені вже зробили щеплення
67%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:20

  Ромасик написав:кто из этих иноагентов здесь более адекватен - патлатый слева или группа риска с двойным подбородком справа.
Жаль, не рассказали о сертификации вакцин в Украине.
Беременной в карточке написали "вакцинирована по собственному желанию" - вот темные :D
То Китай поборол ковид при помощи жесткого локдауна или несертифицированного короновака?

Они рассказывают теорию для Украины и практику на Западе, это тоже да. Но я хочу как в определенных штатах Штатов - нормально вакцинировать беременных, а не как в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%, привет Голубовской.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%


Надо посмотреть, не было ли хвыль рождаемости лет 30 назад, когда рождались эти мамы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:
  Ромасик написав:
  stm написав:[quote="5308013:Вкладчик1234"]
А что там в Индии? Уже дров хватает?
Или может они Дельту перемогли?

Что давно видосов не было оттуда

Минимум 1 доза вакцины 47% населения, двойная 17%. Вакцина как подозревая ковишилд-астразенека. А что там в РФ?

А в РФ - газ! :D

Согласна - это аргумент. +873 жмуров за вчера уже правда не порадуются.[/quote]Бабы еще нарожают
Binimovich
 
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