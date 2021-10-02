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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:20
Ромасик написав:
кто из этих иноагентов здесь более адекватен - патлатый слева или группа риска с двойным подбородком справа.
Жаль, не рассказали о сертификации вакцин в Украине.
Беременной в карточке написали "вакцинирована по собственному желанию" - вот темные
То Китай поборол ковид при помощи жесткого локдауна или несертифицированного короновака?
Они рассказывают теорию для Украины и практику на Западе, это тоже да. Но я хочу как в определенных штатах Штатов - нормально вакцинировать беременных, а не как в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%, привет Голубовской.
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stm
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Додано: Нед 03 жов, 2021 11:29
stm написав:
в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%
Надо посмотреть, не было ли хвыль рождаемости лет 30 назад, когда рождались эти мамы.
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Hotab
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Додано: Нед 03 жов, 2021 11:58
stm написав: Ромасик написав: stm написав:
[quote="5308013:Вкладчик1234"]
А что там в Индии? Уже дров хватает?
Или может они Дельту перемогли?
Что давно видосов не было оттуда
Минимум 1 доза вакцины 47% населения, двойная 17%. Вакцина как подозревая ковишилд-астразенека. А что там в РФ?
А в РФ - газ!
Согласна - это аргумент. +873 жмуров за вчера уже правда не порадуются.[/quote]Бабы еще нарожают
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Binimovich
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