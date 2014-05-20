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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:20
Ромасик написав:
кто из этих иноагентов здесь более адекватен - патлатый слева или группа риска с двойным подбородком справа.
Жаль, не рассказали о сертификации вакцин в Украине.
Беременной в карточке написали "вакцинирована по собственному желанию" - вот темные
То Китай поборол ковид при помощи жесткого локдауна или несертифицированного короновака?
Они рассказывают теорию для Украины и практику на Западе, это тоже да. Но я хочу как в определенных штатах Штатов - нормально вакцинировать беременных, а не как в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%, привет Голубовской.
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stm
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Додано: Нед 03 жов, 2021 11:29
stm написав:
в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%
Надо посмотреть, не было ли хвыль рождаемости лет 30 назад, когда рождались эти мамы.
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Hotab
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Додано: Нед 03 жов, 2021 11:58
stm написав: Ромасик написав: stm написав:
[quote="5308013:Вкладчик1234"]
А что там в Индии? Уже дров хватает?
Или может они Дельту перемогли?
Что давно видосов не было оттуда
Минимум 1 доза вакцины 47% населения, двойная 17%. Вакцина как подозревая ковишилд-астразенека. А что там в РФ?
А в РФ - газ!
Согласна - это аргумент. +873 жмуров за вчера уже правда не порадуются.[/quote]Бабы еще нарожают
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Binimovich
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Додано: Нед 03 жов, 2021 12:46
fler написав:
покажу диплом уровня доктор наук
У вас растет достойная смена. Кива пока
кандидат наук, но, вангую, через год он будет доктором наук, к концу депутатской каденции член-кором.
Из личного общения с кандидатами и докторами наук по моей специализации (зоология) вывод - как правило, доктора наук, защитившиеся примерно с 2000-го на уровне максимум кандидата наук (до 1991-го), кандидаты наук на уровне начинающего мнс тех же лет. Примерно с 2000-го пошла массовая деградация научных званий, когда они начали присуждаться не за научные исследования, а за деньги, по кумовству, по занимаемой должности. Исключения конечно же есть, но они на уровне статистической погрешности.P.S.
Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik
уже не вспоминает про Принцип Парето
, на который он так любил ссылаться ранее?
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yanyura
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:03
Мероприятие высокого уровня в Киеве в этом году обречено на провал.
«Для посещения мы просим всех участников предоставить любой из перечисленных документов, действующий на дату проведения мероприятия:
• Сертификат вакцинации (электронный или бумажный)
• Справка 063 / о (карта профилактических прививок)
• Справка о выздоровлении от острой респираторной болезни COVID-19
• Отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 72 часа)
• Отрицательный результат экспресс-тестирование на антиген (действительный 48 ч)
Наличие одного из этих документов является обязательным условием для участия в мероприятии.»
У меня вопрос – что из списка дает 100% гарантию, что человек не заразный? (Риторический, разумеется)
На фейсбуке подтвердили свое участие около 350 чел. А до ковида таких было 1500+ в 2017 - 2018 и 2000+ в 2019.
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fler
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:20
yanyura написав:
budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее?
Зря вы его вспомнили. У Будивельныка принцип: если кто-то аргументированно показывает ему, что он говорит явную ересь, он с новой силой ЭТО репостит потом в формате флуда. Я этот "принцип кота" уже упоминал: а что если меня ругают за то, что я слишком мало сру в тапки??
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Hotab
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:44
yanyura написав:
P.S. Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее?
А я що попугай який вивчив всього два слова?
Там де треба - я ссилаюсь на цей принцип
Там де не треба - не згадую...
Хочете щоб згадав у світлі табличок...
Без проблем
70% часу=30% смертей____30% часу=70% смертей
03-20 _____ 1
04-20 _____ 9
05-20 ____ 14
06-20 ____ 14
07-20 ____ 17
08-20 ____ 28
09-20 ____ 51
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ ___ __________192
01-21 ___ ___ __________130
02-21 ___ ___ __________112
03-21 ___ ___ __________227
04-21 ___ ___ __________359
05-21 ___ ___ __________197 6 місяців з 19 =31,6%
06-21 ____ 51
07-21 ____ 17
08-21 ____ 28
09-21 ____ 80 Всього _ 585=32% _____ 1217=68%
То як
У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 03 жов, 2021 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:44
Hotab написав: yanyura написав:
budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее?
Зря вы его вспомнили. У Будивельныка принцип: если кто-то аргументированно показывает ему, что он говорит явную ересь, он с новой силой ЭТО репостит потом в формате флуда. Я этот "принцип кота" уже упоминал: а что если меня ругают за то, что я слишком мало сру в тапки??
Не зря - Эпидемия коронавируса в миреbudivelnik
для того, чтобы его расчеты выглядели убедительнее, даже переделал "Принцип Парето" "под себя" подставив в него свои, "левые" цифры
в расчете, что никто не проверит, как на самом деле выглядит "Принцип Парето".
Востаннє редагувалось yanyura
в Нед 03 жов, 2021 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:45
budivelnik написав:
У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм
Вы беспорный король логики и математики )))
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stm
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:48
fler написав: ЛАД написав:
Хотел сегодня не отгавкиваться от антиваксов, а ограничиться чисто информативными постами. Толку никакого. На конкретные посты по теме ветки
ни от одного антивакса ни слова реакции!
Однодумцы тоже не отреагировали, но это другое.
Поэтому Лад разозлился и решил обгадить всех, кого считает антиваксами:
ЛАД написав:
Флер появилась на сцене и с апломбом сообщила, что она доктор наук. Правда, неизвестно каких, наверное, околовсяческих.
Ромасик выложил 2 видео. Чисто политических. Потерял 25 минут времени. Ромасик, я же предлагал Вам свалить на политмусорку. Там этим видео как раз и место. Потом появился Будивельник с обидами, что не признают гениальность его прогнозов. ...
ЛАД в очередной раз показал свой ̶п̶л̶и̶н̶т̶у̶с̶о̶в̶ы̶й̶ достойный уровень культуры общения.
Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться.
1. Я, вроде, никого не обгадил. У меня в том посте нет ни слова, унижающего чьё-либо достоинство.
Если Вас обидело "доктор околовсяческих наук", то, простите, сами подставились. Свой интеллект надо доказывать не бумажками и не хвастовством, а разумными постами. Тем более, что на форуме бумажками Вы никак не докажете, что Вы действительно доктор наук даже если выложите диплом - никто не сможет проверить, что он Ваш. Вы на форуме давно, так что Оксану Онахо помните.
2. Просто надоело читать докторов наук, которые манипулируют цифрами, при этом никогда не делая выводов и не высказывая открыто своё мнение. А в ответ на вопросы и замечания, рассказывают: "Я такого не говорила. Не надо приписывать мне чужие/свои мысли". И высокомерно советуют повышать свой уровень, не "унижаясь" до объяснений.
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