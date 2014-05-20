Додано: Нед 03 жов, 2021 13:48

fler написав: ЛАД написав: Хотел сегодня не отгавкиваться от антиваксов, а ограничиться чисто информативными постами. Толку никакого. На конкретные посты по теме ветки ни от одного антивакса ни слова реакции! Хотел сегодня не отгавкиваться от антиваксов, а ограничиться чисто информативными постами. Толку никакого. На конкретные постыни от одного антивакса ни слова реакции!



Однодумцы тоже не отреагировали, но это другое.

Поэтому Лад разозлился и решил обгадить всех, кого считает антиваксами:



ЛАД написав: Флер появилась на сцене и с апломбом сообщила, что она доктор наук. Правда, неизвестно каких, наверное, околовсяческих.

Ромасик выложил 2 видео. Чисто политических. Потерял 25 минут времени. Ромасик, я же предлагал Вам свалить на политмусорку. Там этим видео как раз и место. Потом появился Будивельник с обидами, что не признают гениальность его прогнозов. ...

Флер появилась на сцене и с апломбом сообщила, что она доктор наук. Правда, неизвестно каких, наверное, околовсяческих.Ромасик выложил 2 видео. Чисто политических. Потерял 25 минут времени. Ромасик, я же предлагал Вам свалить на политмусорку. Там этим видео как раз и место. Потом появился Будивельник с обидами, что не признают гениальность его прогнозов. ...



ЛАД в очередной раз показал свой ̶п̶л̶и̶н̶т̶у̶с̶о̶в̶ы̶й̶ достойный уровень культуры общения. Однодумцы тоже не отреагировали, но это другое.Поэтому Лад разозлился и решил обгадить всех, кого считает антиваксами:ЛАД в очередной раз показал свой ̶п̶л̶и̶н̶т̶у̶с̶о̶в̶ы̶й̶ достойный уровень культуры общения.

Чем кумушек считать трудиться,Не лучше ль на себя, кума, оборотиться.1. Я, вроде, никого не обгадил. У меня в том посте нет ни слова, унижающего чьё-либо достоинство.Если Вас обидело "доктор околовсяческих наук", то, простите, сами подставились. Свой интеллект надо доказывать не бумажками и не хвастовством, а разумными постами. Тем более, что на форуме бумажками Вы никак не докажете, что Вы действительно доктор наук даже если выложите диплом - никто не сможет проверить, что он Ваш. Вы на форуме давно, так что Оксану Онахо помните.2. Просто надоело читать докторов наук, которые манипулируют цифрами, при этом никогда не делая выводов и не высказывая открыто своё мнение. А в ответ на вопросы и замечания, рассказывают: "Я такого не говорила. Не надо приписывать мне чужие/свои мысли". И высокомерно советуют повышать свой уровень, не "унижаясь" до объяснений.