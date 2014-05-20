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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3848384938503851>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 76
Мені вже зробили щеплення
67%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:20

  Ромасик написав:кто из этих иноагентов здесь более адекватен - патлатый слева или группа риска с двойным подбородком справа.
Жаль, не рассказали о сертификации вакцин в Украине.
Беременной в карточке написали "вакцинирована по собственному желанию" - вот темные :D
То Китай поборол ковид при помощи жесткого локдауна или несертифицированного короновака?

Они рассказывают теорию для Украины и практику на Западе, это тоже да. Но я хочу как в определенных штатах Штатов - нормально вакцинировать беременных, а не как в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%, привет Голубовской.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%


Надо посмотреть, не было ли хвыль рождаемости лет 30 назад, когда рождались эти мамы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:
  Ромасик написав:
  stm написав:[quote="5308013:Вкладчик1234"]
А что там в Индии? Уже дров хватает?
Или может они Дельту перемогли?

Что давно видосов не было оттуда

Минимум 1 доза вакцины 47% населения, двойная 17%. Вакцина как подозревая ковишилд-астразенека. А что там в РФ?

А в РФ - газ! :D

Согласна - это аргумент. +873 жмуров за вчера уже правда не порадуются.[/quote]Бабы еще нарожают
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:покажу диплом уровня доктор наук

У вас растет достойная смена. Кива пока кандидат наук, но, вангую, через год он будет доктором наук, к концу депутатской каденции член-кором.

Из личного общения с кандидатами и докторами наук по моей специализации (зоология) вывод - как правило, доктора наук, защитившиеся примерно с 2000-го на уровне максимум кандидата наук (до 1991-го), кандидаты наук на уровне начинающего мнс тех же лет. Примерно с 2000-го пошла массовая деградация научных званий, когда они начали присуждаться не за научные исследования, а за деньги, по кумовству, по занимаемой должности. Исключения конечно же есть, но они на уровне статистической погрешности.


P.S. Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:03

Мероприятие высокого уровня в Киеве в этом году обречено на провал.
«Для посещения мы просим всех участников предоставить любой из перечисленных документов, действующий на дату проведения мероприятия:
• Сертификат вакцинации (электронный или бумажный)
• Справка 063 / о (карта профилактических прививок)
• Справка о выздоровлении от острой респираторной болезни COVID-19
• Отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 72 часа)
• Отрицательный результат экспресс-тестирование на антиген (действительный 48 ч)
Наличие одного из этих документов является обязательным условием для участия в мероприятии.»
У меня вопрос – что из списка дает 100% гарантию, что человек не заразный? (Риторический, разумеется)
На фейсбуке подтвердили свое участие около 350 чел. А до ковида таких было 1500+ в 2017 - 2018 и 2000+ в 2019.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее?

Зря вы его вспомнили. У Будивельныка принцип: если кто-то аргументированно показывает ему, что он говорит явную ересь, он с новой силой ЭТО репостит потом в формате флуда. Я этот "принцип кота" уже упоминал: а что если меня ругают за то, что я слишком мало сру в тапки?? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:44

  yanyura написав:P.S. Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее?
А я що попугай який вивчив всього два слова?
Там де треба - я ссилаюсь на цей принцип
Там де не треба - не згадую...
Хочете щоб згадав у світлі табличок...
Без проблем
70% часу=30% смертей____30% часу=70% смертей
03-20 _____ 1
04-20 _____ 9
05-20 ____ 14
06-20 ____ 14
07-20 ____ 17
08-20 ____ 28
09-20 ____ 51
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ ___ __________192
01-21 ___ ___ __________130
02-21 ___ ___ __________112
03-21 ___ ___ __________227
04-21 ___ ___ __________359
05-21 ___ ___ __________197 6 місяців з 19 =31,6%
06-21 ____ 51
07-21 ____ 17
08-21 ____ 28
09-21 ____ 80
Всього _ 585=32% _____ 1217=68%

То як
У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 03 жов, 2021 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:44

  Hotab написав:
  yanyura написав:budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее?

Зря вы его вспомнили. У Будивельныка принцип: если кто-то аргументированно показывает ему, что он говорит явную ересь, он с новой силой ЭТО репостит потом в формате флуда. Я этот "принцип кота" уже упоминал: а что если меня ругают за то, что я слишком мало сру в тапки?? :lol:

Не зря - Эпидемия коронавируса в мире

budivelnik для того, чтобы его расчеты выглядели убедительнее, даже переделал "Принцип Парето" "под себя" подставив в него свои, "левые" цифры в расчете, что никто не проверит, как на самом деле выглядит "Принцип Парето".
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 03 жов, 2021 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:45

  budivelnik написав:У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм

Вы беспорный король логики и математики )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:48

  fler написав:
  ЛАД написав: Хотел сегодня не отгавкиваться от антиваксов, а ограничиться чисто информативными постами. Толку никакого. На конкретные посты по теме ветки ни от одного антивакса ни слова реакции!


Однодумцы тоже не отреагировали, но это другое. :wink:
Поэтому Лад разозлился и решил обгадить всех, кого считает антиваксами:

  ЛАД написав: Флер появилась на сцене и с апломбом сообщила, что она доктор наук. Правда, неизвестно каких, наверное, околовсяческих. :)
Ромасик выложил 2 видео. Чисто политических. Потерял 25 минут времени. Ромасик, я же предлагал Вам свалить на политмусорку. Там этим видео как раз и место. Потом появился Будивельник с обидами, что не признают гениальность его прогнозов. ...


ЛАД в очередной раз показал свой ̶п̶л̶и̶н̶т̶у̶с̶о̶в̶ы̶й̶ достойный уровень культуры общения.

Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться.
1. Я, вроде, никого не обгадил. У меня в том посте нет ни слова, унижающего чьё-либо достоинство.
Если Вас обидело "доктор околовсяческих наук", то, простите, сами подставились. Свой интеллект надо доказывать не бумажками и не хвастовством, а разумными постами. Тем более, что на форуме бумажками Вы никак не докажете, что Вы действительно доктор наук даже если выложите диплом - никто не сможет проверить, что он Ваш. Вы на форуме давно, так что Оксану Онахо помните. :)
2. Просто надоело читать докторов наук, которые манипулируют цифрами, при этом никогда не делая выводов и не высказывая открыто своё мнение. А в ответ на вопросы и замечания, рассказывают: "Я такого не говорила. Не надо приписывать мне чужие/свои мысли". И высокомерно советуют повышать свой уровень, не "унижаясь" до объяснений.
ЛАД
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