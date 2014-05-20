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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 76
Мені вже зробили щеплення
67%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:53

  stm написав:
  budivelnik написав:У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм
Вы беспорный король логики и математики )))
Однозначно кращий ніж Ви
Так нагадаю
Цифра- штука безтілесна, тому жлдні емоції на неї не впливають...тому я роблю наступне
1 Створюю табличку з цифрами і залежностями
2 Пояснюю , яка цифра від чого залежить
3 Очікую опонентів...

Якщо зявляється розумний і каже
Ваша цифра тут не вірна, бо вірна інша( і пояснює як він до цього прийшов)
Я з ним дискутую, або погоджуюсь ,або ігнорую..
Наприклад з ЛАДом
Я вивів що вартість життя українця=2 млн грн ( це сума податків які за своє життя сплатить українець в Бюджет)
Що зробив ЛАД?
Не привівши жодної цифри і жодного обгрунтування - заявив
а - так не правильно
б - щоб я йшов і шукав відповіді в інтернеті
Я знайшов вікі в якій були цифри по росії..з дуже великим діапазоном і показав що там є цифри які збігаються з моїми 2 млн....
Що знову зробив опонент
А - заявив що все фігня
б - заявив що вікі не аргумент
в - заявив що правильна цифра ( бо вона є в тій вікі яка для нього не аргумент-еквівалент 16 млрд грн)

Особисто я й без цифр знаю що може в Україні є десяток осіб з вартістю 16 млрд грн....
але я навіть без цифр знаю що десяток проти 40 млн - це фігна.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:55

  budivelnik написав:
  stm написав:
  budivelnik написав:У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм
Вы беспорный король логики и математики )))
Однозначно кращий ніж Ви

Однозначно )))) Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 03 жов, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:что никто не проверит, как на самом деле выглядит "Принцип Парето".
Вікі
Принцип Парето не є науковим доведеним законом, тому твердження, що 80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками причин є лише приблизне визначення. Наприклад, у різних системах дані відрізняються:

За твердженням Н. Харитонова, КПРФ, 13 % населення Росії володіє 93 % її багатств. Це скоріше ближче до 90/10, ніж до 80/20;
Р. Акофф в, с. 74 говорить: «Збираючи дані для того, щоб приступити до проблеми прогнозування, автор виявив, що приблизно на 10 % видів продукції припадає 90 % виручки і ще більший відсоток прибутку»;
Розподіл попиту за найменуваннями журналів: частка звернень залежно від відсотка кількості журналів за різними електронних журналів дає значення точки Парето від 18 до 28 %. До речі, це дійсно достовірне дослідження, з виразною методикою і інструментами.


Значення точки Парето 0,2 — величина дуже приблизна. Так що відмінності — істотні і не можна говорити, що всі ці ситуації описуються приблизно одним законом.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:02

  budivelnik написав:Значення точки Парето 0,2 — величина дуже приблизна. Так що відмінності — істотні і не можна говорити, що всі ці ситуації описуються приблизно одним законом.

Логично что Вы за основу взяли не 0,2 а 0,3 - очень, очень логично и математически обоснованно! Наш Бог среднеарифметического )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 03 жов, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:03

  yanyura написав:
  fler написав:покажу диплом уровня доктор наук

У вас растет достойная смена. Кива пока кандидат наук, но, вангую, через год он будет доктором наук, к концу депутатской каденции член-кором.

Из личного общения с кандидатами и докторами наук по моей специализации (зоология) вывод - как правило, доктора наук, защитившиеся примерно с 2000-го на уровне максимум кандидата наук (до 1991-го), кандидаты наук на уровне начинающего мнс тех же лет. Примерно с 2000-го пошла массовая деградация научных званий, когда они начали присуждаться не за научные исследования, а за деньги, по кумовству, по занимаемой должности. Исключения конечно же есть, но они на уровне статистической погрешности.
Кива как не странно не кандидат, на сентябрьской атестацийной колегии его в списке к рассмотрению нету, и в приказе МОН тоже.
деградация не только науки, а и дипломов студентов.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:06

  budivelnik написав:
  yanyura написав:P.S. Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее?
А я що попугай який вивчив всього два слова?
Там де треба - я ссилаюсь на цей принцип
Там де не треба - не згадую...
Хочете щоб згадав у світлі табличок...
Без проблем
70% часу=30% смертей____30% часу=70% смертей
03-20 _____ 1
04-20 _____ 9
05-20 ____ 14
06-20 ____ 14
07-20 ____ 17
08-20 ____ 28
09-20 ____ 51
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ ___ __________192
01-21 ___ ___ __________130
02-21 ___ ___ __________112
03-21 ___ ___ __________227
04-21 ___ ___ __________359
05-21 ___ ___ __________197 6 місяців з 19 =31,6%
06-21 ____ 51
07-21 ____ 17
08-21 ____ 28
09-21 ____ 80
Всього _ 585=32% _____ 1217=68%

То як
У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм

Не можете ли Вы объяснить, что такое 538 и 1217? И какой смысл они имеют.
Остальные цифры, как я понял, среднесуточные смерти за месяц?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:08

  Diman написав:.....
деградация не только науки, а и дипломов студентов.

Это произошло ещё быстрее.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:09

budivelnik

А если
Принцип Парето не є науковим доведеним законом

и
Значення точки Парето 0,2 — величина дуже приблизна.

то насколько правильно (с научной точки зрения) ссылаться на этот Принцип при доказательстве правильности своих таблиц?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:13

  budivelnik написав:.....
Значення точки Парето 0,2 — величина дуже приблизна. Так що відмінності — істотні і не можна говорити, що всі ці ситуації описуються приблизно одним законом.

Более того, в той же Вики:
Основная сфера использования закона — экономика и менеджмент, хотя он также применим и в политологии[2]
......
Анализ принципа Парето позволяет высказать в его отношении две основные претензии:

в качественной формулировке (то есть без учёта конкретных значений 20/80) закон представляет собой тривиальное наблюдение, согласно которому в ситуации, когда результат складывается из действия множества различных факторов, вклад этих факторов в результат часто бывает различным;
количественная часть закона математически очевидно некорректна:
действительное распределение вклада большей и меньшей части факторов в реальной жизни бывает каким угодно, и вовсе не обязательно оно равно 20/80;
легко проверить, что конкретные значения распределения меняются даже при анализе одних и тех же данных, достаточно изменить правила группировки выборочных значений.
При этом основное следствие закона Парето, на котором базируется всё его применение (что факторов, дающих наибольший вклад в результат, всегда немного), является лишь эмпирическим наблюдением, которое вовсе не обязано сбываться в каждом конкретном случае.

Данные факты определяют границы применимости закона Парето: он ни в коем случае не должен рассматриваться как непреложный закон природы с конкретно заданными числовыми параметрами.

С учётом этого и Ваших собственных слов, по-видимому, не стоит на него ссылаться, чтобы сделать какие-либо выводы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:13

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  yanyura написав:P.S. Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее?
А я що попугай який вивчив всього два слова?
Там де треба - я ссилаюсь на цей принцип
Там де не треба - не згадую...
Хочете щоб згадав у світлі табличок...
Без проблем
70% часу=30% смертей____30% часу=70% смертей
03-20 _____ 1
04-20 _____ 9
05-20 ____ 14
06-20 ____ 14
07-20 ____ 17
08-20 ____ 28
09-20 ____ 51
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ ___ __________192
01-21 ___ ___ __________130
02-21 ___ ___ __________112
03-21 ___ ___ __________227
04-21 ___ ___ __________359
05-21 ___ ___ __________197 6 місяців з 19 =31,6%
06-21 ____ 51
07-21 ____ 17
08-21 ____ 28
09-21 ____ 80
Всього _ 585=32% _____ 1217=68%

То як
У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм
Не можете ли Вы объяснить, что такое 585 и 1217? И какой смысл они имеют.
Остальные цифры, как я понял, среднесуточные смерти за месяц?
Я думав це очевидно
Якщо в стовпчику середньодобова за місяць...то
загальна за місяць=середньодобова*30
Таким чином
585 це сума середньодобових за 13 місяців( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 32% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців)
1217 це сума середньодобових за 6 місяців ( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 68% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців)
budivelnik
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