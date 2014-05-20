budivelnik написав:У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм
Вы беспорный король логики и математики )))
Однозначно кращий ніж Ви Так нагадаю Цифра- штука безтілесна, тому жлдні емоції на неї не впливають...тому я роблю наступне 1 Створюю табличку з цифрами і залежностями 2 Пояснюю , яка цифра від чого залежить 3 Очікую опонентів...
Якщо зявляється розумний і каже Ваша цифра тут не вірна, бо вірна інша( і пояснює як він до цього прийшов) Я з ним дискутую, або погоджуюсь ,або ігнорую.. Наприклад з ЛАДом Я вивів що вартість життя українця=2 млн грн ( це сума податків які за своє життя сплатить українець в Бюджет) Що зробив ЛАД? Не привівши жодної цифри і жодного обгрунтування - заявив а - так не правильно б - щоб я йшов і шукав відповіді в інтернеті Я знайшов вікі в якій були цифри по росії..з дуже великим діапазоном і показав що там є цифри які збігаються з моїми 2 млн.... Що знову зробив опонент А - заявив що все фігня б - заявив що вікі не аргумент в - заявив що правильна цифра ( бо вона є в тій вікі яка для нього не аргумент-еквівалент 16 млрд грн)
Особисто я й без цифр знаю що може в Україні є десяток осіб з вартістю 16 млрд грн.... але я навіть без цифр знаю що десяток проти 40 млн - це фігна.
budivelnik написав:У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм
Вы беспорный король логики и математики )))
Однозначно кращий ніж Ви
Однозначно )))) Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 03 жов, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:что никто не проверит, как на самом деле выглядит "Принцип Парето".
Вікі
Принцип Парето не є науковим доведеним законом, тому твердження, що 80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками причин є лише приблизневизначення. Наприклад, у різних системах дані відрізняються:
За твердженням Н. Харитонова, КПРФ, 13 % населення Росії володіє 93 % її багатств. Це скоріше ближче до 90/10, ніж до 80/20; Р. Акофф в, с. 74 говорить: «Збираючи дані для того, щоб приступити до проблеми прогнозування, автор виявив, що приблизно на 10 % видів продукції припадає 90 % виручки і ще більший відсоток прибутку»; Розподіл попиту за найменуваннями журналів: частка звернень залежно від відсотка кількості журналів за різними електронних журналів дає значення точки Парето від 18 до 28 %. До речі, це дійсно достовірне дослідження, з виразною методикою і інструментами.
Значення точки Парето 0,2 — величина дуже приблизна. Так що відмінності — істотні і не можна говорити, що всі ці ситуації описуються приблизно одним законом.
У вас растет достойная смена. Кива пока кандидат наук, но, вангую, через год он будет доктором наук, к концу депутатской каденции член-кором.
Из личного общения с кандидатами и докторами наук по моей специализации (зоология) вывод - как правило, доктора наук, защитившиеся примерно с 2000-го на уровне максимум кандидата наук (до 1991-го), кандидаты наук на уровне начинающего мнс тех же лет. Примерно с 2000-го пошла массовая деградация научных званий, когда они начали присуждаться не за научные исследования, а за деньги, по кумовству, по занимаемой должности. Исключения конечно же есть, но они на уровне статистической погрешности.
Кива как не странно не кандидат, на сентябрьской атестацийной колегии его в списке к рассмотрению нету, и в приказе МОН тоже. деградация не только науки, а и дипломов студентов.
yanyura написав:P.S. Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее?
А я що попугай який вивчив всього два слова? Там де треба - я ссилаюсь на цей принцип Там де не треба - не згадую... Хочете щоб згадав у світлі табличок... Без проблем 70% часу=30% смертей____30% часу=70% смертей 03-20 _____ 1 04-20 _____ 9 05-20 ____ 14 06-20 ____ 14 07-20 ____ 17 08-20 ____ 28 09-20 ____ 51 10-20 ___ 102 11-20 ___ 172 12-20 ___ ___ __________192 01-21 ___ ___ __________130 02-21 ___ ___ __________112 03-21 ___ ___ __________227 04-21 ___ ___ __________359 05-21 ___ ___ __________197 6 місяців з 19 =31,6% 06-21 ____ 51 07-21 ____ 17 08-21 ____ 28 09-21 ____ 80 Всього _ 585=32% _____ 1217=68%
То як У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм
Не можете ли Вы объяснить, что такое 538 и 1217? И какой смысл они имеют. Остальные цифры, как я понял, среднесуточные смерти за месяц?
budivelnik написав:..... Значення точки Парето 0,2 — величина дуже приблизна. Так що відмінності — істотні і не можна говорити, що всі ці ситуації описуються приблизно одним законом.
Более того, в той же Вики:
Основная сфера использования закона — экономика и менеджмент, хотя он также применим и в политологии[2] ...... Анализ принципа Парето позволяет высказать в его отношении две основные претензии:
в качественной формулировке (то есть без учёта конкретных значений 20/80) закон представляет собой тривиальное наблюдение, согласно которому в ситуации, когда результат складывается из действия множества различных факторов, вклад этих факторов в результат часто бывает различным; количественная часть закона математически очевидно некорректна: действительное распределение вклада большей и меньшей части факторов в реальной жизни бывает каким угодно, и вовсе не обязательно оно равно 20/80; легко проверить, что конкретные значения распределения меняются даже при анализе одних и тех же данных, достаточно изменить правила группировки выборочных значений. При этом основное следствие закона Парето, на котором базируется всё его применение (что факторов, дающих наибольший вклад в результат, всегда немного), является лишь эмпирическим наблюдением, которое вовсе не обязано сбываться в каждом конкретном случае.
Данные факты определяют границы применимости закона Парето: он ни в коем случае не должен рассматриваться как непреложный закон природы с конкретно заданными числовыми параметрами.
С учётом этого и Ваших собственных слов, по-видимому, не стоит на него ссылаться, чтобы сделать какие-либо выводы.
yanyura написав:P.S. Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее?
А я що попугай який вивчив всього два слова? Там де треба - я ссилаюсь на цей принцип Там де не треба - не згадую... Хочете щоб згадав у світлі табличок... Без проблем 70% часу=30% смертей____30% часу=70% смертей 03-20 _____ 1 04-20 _____ 9 05-20 ____ 14 06-20 ____ 14 07-20 ____ 17 08-20 ____ 28 09-20 ____ 51 10-20 ___ 102 11-20 ___ 172 12-20 ___ ___ __________192 01-21 ___ ___ __________130 02-21 ___ ___ __________112 03-21 ___ ___ __________227 04-21 ___ ___ __________359 05-21 ___ ___ __________197 6 місяців з 19 =31,6% 06-21 ____ 51 07-21 ____ 17 08-21 ____ 28 09-21 ____ 80 Всього _ 585=32% _____ 1217=68%
То як У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм
Не можете ли Вы объяснить, что такое 585 и 1217? И какой смысл они имеют. Остальные цифры, как я понял, среднесуточные смерти за месяц?
Я думав це очевидно Якщо в стовпчику середньодобова за місяць...то загальна за місяць=середньодобова*30 Таким чином 585 це сума середньодобових за 13 місяців( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 32% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців) 1217 це сума середньодобових за 6 місяців ( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 68% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців)