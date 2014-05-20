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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 38493850385138523853> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 76 Мені вже зробили щеплення 67% 51 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 76 Додано: Нед 03 жов, 2021 13:53 stm написав: budivelnik написав: У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм Вы беспорный король логики и математики ))) Вы беспорный король логики и математики ))) Однозначно кращий ніж Ви

Так нагадаю

Цифра- штука безтілесна, тому жлдні емоції на неї не впливають...тому я роблю наступне

1 Створюю табличку з цифрами і залежностями

2 Пояснюю , яка цифра від чого залежить

3 Очікую опонентів...



Якщо зявляється розумний і каже

Ваша цифра тут не вірна, бо вірна інша( і пояснює як він до цього прийшов)

Я з ним дискутую, або погоджуюсь ,або ігнорую..

Наприклад з ЛАДом

Я вивів що вартість життя українця=2 млн грн ( це сума податків які за своє життя сплатить українець в Бюджет)

Що зробив ЛАД?

Не привівши жодної цифри і жодного обгрунтування - заявив

а - так не правильно

б - щоб я йшов і шукав відповіді в інтернеті

Я знайшов вікі в якій були цифри по росії..з дуже великим діапазоном і показав що там є цифри які збігаються з моїми 2 млн....

Що знову зробив опонент

А - заявив що все фігня

б - заявив що вікі не аргумент

в - заявив що правильна цифра ( бо вона є в тій вікі яка для нього не аргумент-еквівалент 16 млрд грн)



Особисто я й без цифр знаю що може в Україні є десяток осіб з вартістю 16 млрд грн....

але я навіть без цифр знаю що десяток проти 40 млн - це фігна. Однозначно кращий ніж ВиТак нагадаюЦифра- штука безтілесна, тому жлдні емоції на неї не впливають...тому я роблю наступне1 Створюю табличку з цифрами і залежностями2 Пояснюю , яка цифра від чого залежить3 Очікую опонентів...Якщо зявляється розумний і кажеВаша цифра тут не вірна, бо вірна інша( і пояснює як він до цього прийшов)Я з ним дискутую, або погоджуюсь ,або ігнорую..Наприклад з ЛАДомЯ вивів що вартість життя українця=2 млн грн ( це сума податків які за своє життя сплатить українець в Бюджет)Що зробив ЛАД?Не привівши жодної цифри і жодного обгрунтування - заявива - так не правильноб - щоб я йшов і шукав відповіді в інтернетіЯ знайшов вікі в якій були цифри по росії..з дуже великим діапазоном і показав що там є цифри які збігаються з моїми 2 млн....Що знову зробив опонентА - заявив що все фігняб - заявив що вікі не аргументв - заявив що правильна цифра ( бо вона є в тій вікі яка для нього не аргумент-еквівалент 16 млрд грн)Особисто я й без цифр знаю що може в Україні є десяток осіб з вартістю 16 млрд грн....але я навіть без цифр знаю що десяток проти 40 млн - це фігна. budivelnik

Повідомлень: 25103 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 13:55 budivelnik написав: stm написав: budivelnik написав: У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм Вы беспорный король логики и математики ))) Вы беспорный король логики и математики ))) Однозначно кращий ніж Ви

Однозначно кращий ніж Ви

Однозначно )))) Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё ))) Однозначно )))) Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё ))) Востаннє редагувалось stm в Нед 03 жов, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3096 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 13:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире yanyura написав: что никто не проверит, как на самом деле выглядит "Принцип Парето". что никто не проверит, как на самом деле выглядит "Принцип Парето". Вікі

Принцип Парето не є науковим доведеним законом, тому твердження, що 80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками причин є лише приблизне визначення. Наприклад, у різних системах дані відрізняються:



За твердженням Н. Харитонова, КПРФ, 13 % населення Росії володіє 93 % її багатств. Це скоріше ближче до 90/10, ніж до 80/20;

Р. Акофф в, с. 74 говорить: «Збираючи дані для того, щоб приступити до проблеми прогнозування, автор виявив, що приблизно на 10 % видів продукції припадає 90 % виручки і ще більший відсоток прибутку»;

Розподіл попиту за найменуваннями журналів: частка звернень залежно від відсотка кількості журналів за різними електронних журналів дає значення точки Парето від 18 до 28 %. До речі, це дійсно достовірне дослідження, з виразною методикою і інструментами.



Значення точки Парето 0,2 — величина дуже приблизна. Так що відмінності — істотні і не можна говорити, що всі ці ситуації описуються приблизно одним законом. Вікі. Так що відмінності — істотні і не можна говорити, що всі ці ситуації описуються приблизно одним законом. budivelnik

Повідомлень: 25103 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 14:02 budivelnik написав: Значення точки Парето 0,2 — величина дуже приблизна. Так що відмінності — істотні і не можна говорити, що всі ці ситуації описуються приблизно одним законом. . Так що відмінності — істотні і не можна говорити, що всі ці ситуації описуються приблизно одним законом.

Логично что Вы за основу взяли не 0,2 а 0,3 - очень, очень логично и математически обоснованно! Наш Бог среднеарифметического ))) Логично что Вы за основу взяли не 0,2 а 0,3 - очень, очень логично и математически обоснованно! Наш Бог среднеарифметического ))) Востаннє редагувалось stm в Нед 03 жов, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3096 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 14:03 yanyura написав: fler написав: покажу диплом уровня доктор наук покажу диплом уровня доктор наук

У вас растет достойная смена. Кива пока кандидат наук, но, вангую, через год он будет доктором наук, к концу депутатской каденции член-кором.



Из личного общения с кандидатами и докторами наук по моей специализации (зоология) вывод - как правило, доктора наук, защитившиеся примерно с 2000-го на уровне максимум кандидата наук (до 1991-го), кандидаты наук на уровне начинающего мнс тех же лет. Примерно с 2000-го пошла массовая деградация научных званий, когда они начали присуждаться не за научные исследования, а за деньги, по кумовству, по занимаемой должности. Исключения конечно же есть, но они на уровне статистической погрешности.

У вас растет достойная смена. Кивакандидат наук, но, вангую, через год он будет доктором наук, к концу депутатской каденции член-кором.Из личного общения с кандидатами и докторами наук по моей специализации (зоология) вывод - как правило, доктора наук, защитившиеся примерно с 2000-го на уровне максимум кандидата наук (до 1991-го), кандидаты наук на уровне начинающего мнс тех же лет. Примерно с 2000-го пошла массовая деградация научных званий, когда они начали присуждаться не за научные исследования, а за деньги, по кумовству, по занимаемой должности. Исключения конечно же есть, но они на уровне статистической погрешности. Кива как не странно не кандидат, на сентябрьской атестацийной колегии его в списке к рассмотрению нету, и в приказе МОН тоже.

деградация не только науки, а и дипломов студентов. Кива как не странно не кандидат, на сентябрьской атестацийной колегии его в списке к рассмотрению нету, и в приказе МОН тоже.деградация не только науки, а и дипломов студентов. Diman Повідомлень: 588 З нами з: 11.07.13 Подякував: 13 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 14:06 budivelnik написав: yanyura написав: P.S. Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее? P.S. Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее? А я що попугай який вивчив всього два слова?

Там де треба - я ссилаюсь на цей принцип

Там де не треба - не згадую...

Хочете щоб згадав у світлі табличок...

Без проблем

70% часу=30% смертей____30% часу=70% смертей

03-20 _____ 1

04-20 _____ 9

05-20 ____ 14

06-20 ____ 14

07-20 ____ 17

08-20 ____ 28

09-20 ____ 51

10-20 ___ 102

11-20 ___ 172

12-20 ___ ___ __________192

01-21 ___ ___ __________130

02-21 ___ ___ __________112

03-21 ___ ___ __________227

04-21 ___ ___ __________359

05-21 ___ ___ __________197 6 місяців з 19 =31,6%

06-21 ____ 51

07-21 ____ 17

08-21 ____ 28

09-21 ____ 80

Всього _ 585=32% _____ 1217=68%



То як

У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм А я що попугай який вивчив всього два слова?Там де треба - я ссилаюсь на цей принципТам де не треба - не згадую...Хочете щоб згадав у світлі табличок...Без проблем70% часу=30% смертей____30% часу=70% смертей03-20 _____ 104-20 _____ 905-20 ____ 1406-20 ____ 1407-20 ____ 1708-20 ____ 2809-20 ____ 5110-20 ___ 10211-20 ___ 17212-20 ___ ___ __________19201-21 ___ ___ __________13002-21 ___ ___ __________11203-21 ___ ___ __________22704-21 ___ ___ __________35905-21 ___ ___ __________197 6 місяців з 19 =31,6%06-21 ____ 5107-21 ____ 1708-21 ____ 2809-21 ____ 80То якУ опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм

Не можете ли Вы объяснить, что такое 538 и 1217? И какой смысл они имеют.

Остальные цифры, как я понял, среднесуточные смерти за месяц? Не можете ли Вы объяснить, что такое 538 и 1217? И какой смысл они имеют.Остальные цифры, как я понял, среднесуточные смерти за месяц? ЛАД 2 Повідомлень: 19809 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4852 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 14:08 Diman написав: .....

деградация не только науки, а и дипломов студентов. .....деградация не только науки, а и дипломов студентов.

Это произошло ещё быстрее. Это произошло ещё быстрее. ЛАД 2 Повідомлень: 19809 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4852 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 14:09 budivelnik



А если

Принцип Парето не є науковим доведеним законом

и

Значення точки Парето 0,2 — величина дуже приблизна.

то насколько правильно ( с научной точки зрения ) ссылаться на этот Принцип при доказательстве правильности своих таблиц? А еслито насколько правильно () ссылаться на этот Принцип при доказательстве правильности своих таблиц? yanyura Повідомлень: 6204 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 1422 раз. Попередження: 1 Профіль 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 14:13 budivelnik написав: .....

Значення точки Парето 0,2 — величина дуже приблизна. Так що відмінності — істотні і не можна говорити, що всі ці ситуації описуються приблизно одним законом. ...... Так що відмінності — істотні і не можна говорити, що всі ці ситуації описуються приблизно одним законом.

Более того, в той же Вики:

Основная сфера использования закона — экономика и менеджмент, хотя он также применим и в политологии[2]

......

Анализ принципа Парето позволяет высказать в его отношении две основные претензии:



в качественной формулировке (то есть без учёта конкретных значений 20/80) закон представляет собой тривиальное наблюдение, согласно которому в ситуации, когда результат складывается из действия множества различных факторов, вклад этих факторов в результат часто бывает различным;

количественная часть закона математически очевидно некорректна:

действительное распределение вклада большей и меньшей части факторов в реальной жизни бывает каким угодно, и вовсе не обязательно оно равно 20/80;

легко проверить, что конкретные значения распределения меняются даже при анализе одних и тех же данных, достаточно изменить правила группировки выборочных значений.

При этом основное следствие закона Парето, на котором базируется всё его применение (что факторов, дающих наибольший вклад в результат, всегда немного), является лишь эмпирическим наблюдением, которое вовсе не обязано сбываться в каждом конкретном случае.



Данные факты определяют границы применимости закона Парето: он ни в коем случае не должен рассматриваться как непреложный закон природы с конкретно заданными числовыми параметрами.

С учётом этого и Ваших собственных слов, по-видимому, не стоит на него ссылаться, чтобы сделать какие-либо выводы. Более того, в той же Вики:С учётом этого и Ваших собственных слов, по-видимому, не стоит на него ссылаться, чтобы сделать какие-либо выводы. ЛАД 2 Повідомлень: 19809 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4852 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 14:13 ЛАД написав: budivelnik написав: yanyura написав: P.S. Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее? P.S. Для всех. А вы обратили внимание, что budivelnik уже не вспоминает про Принцип Парето, на который он так любил ссылаться ранее? А я що попугай який вивчив всього два слова?

Там де треба - я ссилаюсь на цей принцип

Там де не треба - не згадую...

Хочете щоб згадав у світлі табличок...

Без проблем

70% часу=30% смертей____30% часу=70% смертей

03-20 _____ 1

04-20 _____ 9

05-20 ____ 14

06-20 ____ 14

07-20 ____ 17

08-20 ____ 28

09-20 ____ 51

10-20 ___ 102

11-20 ___ 172

12-20 ___ ___ __________192

01-21 ___ ___ __________130

02-21 ___ ___ __________112

03-21 ___ ___ __________227

04-21 ___ ___ __________359

05-21 ___ ___ __________197 6 місяців з 19 =31,6%

06-21 ____ 51

07-21 ____ 17

08-21 ____ 28

09-21 ____ 80

Всього _ 585=32% _____ 1217=68%



То як

У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм А я що попугай який вивчив всього два слова?Там де треба - я ссилаюсь на цей принципТам де не треба - не згадую...Хочете щоб згадав у світлі табличок...Без проблем70% часу=30% смертей____30% часу=70% смертей03-20 _____ 104-20 _____ 905-20 ____ 1406-20 ____ 1407-20 ____ 1708-20 ____ 2809-20 ____ 5110-20 ___ 10211-20 ___ 17212-20 ___ ___ __________19201-21 ___ ___ __________13002-21 ___ ___ __________11203-21 ___ ___ __________22704-21 ___ ___ __________35905-21 ___ ___ __________197 6 місяців з 19 =31,6%06-21 ____ 5107-21 ____ 1708-21 ____ 2809-21 ____ 80То якУ опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм Не можете ли Вы объяснить, что такое 585 и 1217? И какой смысл они имеют.

Остальные цифры, как я понял, среднесуточные смерти за месяц? Не можете ли Вы объяснить, что такое 585 и 1217? И какой смысл они имеют.Остальные цифры, как я понял, среднесуточные смерти за месяц? Я думав це очевидно

Якщо в стовпчику середньодобова за місяць...то

загальна за місяць=середньодобова*30

Таким чином

585 це сума середньодобових за 13 місяців( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 32% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців)

1217 це сума середньодобових за 6 місяців ( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 68% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців) Я думав це очевидноЯкщо в стовпчику середньодобова за місяць...тозагальна за місяць=середньодобова*30Таким чином585 це сума середньодобових за 13 місяців( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 32% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців)1217 це сума середньодобових за 6 місяців ( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 68% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців) budivelnik

Повідомлень: 25103 З нами з: 15.01.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 2742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 38493850385138523853> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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