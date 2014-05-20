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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 жов, 2021 14:15
ЛАД написав:
С учётом этого и Ваших собственных слов, по-видимому, не стоит на него ссылаться, чтобы сделать какие-либо выводы.
Якщо щось зелене, живе в ставку, квакає, має чотири ноги і випуклі очі - то це жаба...
Якщо є якась математична залежність
наприклад 30/70...то не хочете її називати залежність Парето - назвіть її залежність Будівельника...але від того як ви цю залежність обізвете - в реальному житті вона не зникне.
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budivelnik
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Додано: Нед 03 жов, 2021 14:16
budivelnik написав:
Без проблем
70% часу=30% смертей____30% часу=70% смертей
03-20 _____ 1
04-20 _____ 9
05-20 ____ 14
06-20 ____ 14
07-20 ____ 17
08-20 ____ 28
09-20 ____ 51
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ ___ __________192
01-21 ___ ___ __________130
02-21 ___ ___ __________112
03-21 ___ ___ __________227
04-21 ___ ___ __________359
05-21 ___ ___ __________197
06-21 ____ 51
07-21 ____ 17
08-21 ____ 28
09-21 ____ 80
6 місяців з 19 =31,6%
Шедеврально!!)))
Так как "будивельныковский принцип Парето" не имеет строгой процентовки20/80 или 30/70, то берём просто любые последовательные месяцы и показываем, что это именно то самое плато )))))
Получится 40/60 или 10/90 - вообще не важно))).
Дна нет и не будет. Всегда есть куда пробивать все глубже)))
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Додано: Нед 03 жов, 2021 14:21
yanyura написав:
то насколько правильно (с научной точки зрения) ссылаться на этот Принцип при доказательстве правильности своих таблиц?
Я таблиці створюю з реальних цифр..
І вже створені і проаналізовані порівнюю з існуючими математичними правилами/законами...
В науціПрактика без теории ценнее, чем теория без практики. Квинтилиан.
Головне що є що аналізувати...тоді знайдуться ті хто
а - знають як проаналізувати
б - зможуть вивести теорію
Сам по собі принцип Парето в моєму розумінні це не фіксовані 20/80, чи 30/70...
а це вся множина випадків коли тривалість всіх випадків ділиться на зеркально пропорційні частини до наслідків випадків 10/90 , 20/80, 30/70, 40/60, 50/50
Тобто 10/99 чи 25/95 - це вже не відноситься до підмножин Парето
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budivelnik
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Додано: Нед 03 жов, 2021 14:35
budivelnik написав:
Тобто 10/99 чи 25/95 - це вже не відноситься до підмножин Парето
Сильно, тем более что 10+99=109%, а 25+95=115% из возможных 100%))))
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Додано: Нед 03 жов, 2021 14:38
budivelnik написав: ЛАД написав:
С учётом этого и Ваших собственных слов, по-видимому, не стоит на него ссылаться, чтобы сделать какие-либо выводы.
Якщо щось зелене, живе в ставку, квакає, має чотири ноги і випуклі очі - то це жаба...
Якщо є якась математична залежність
наприклад 30/70...то не хочете її називати залежність Парето - назвіть її залежність Будівельника...але від того як ви цю залежність обізвете - в реальному житті вона не зникне.
Вы свои собственные слова и мою цитату читали?
Ещё раз:
Данные факты определяют границы применимости закона Парето: он ни в коем случае не должен рассматриваться как непреложный закон природы с конкретно заданными числовыми параметрами.
Пользуясь таким законом не там, где надо, можно заявить, например:
- 20(30)% видов животных на Земле разумны;
- 20(30)% планет во Вселенной пригодны для жизни человека;
- 20(30)% водорода на Земле - дейтерий.
Можно и ещё придумать.
Надеюсь, Вы понимаете, что эти заявления, мягко говоря, не соответствуют действительности.
Сам по собі принцип Парето в моєму розумінні це не фіксовані 20/80, чи 30/70...
а це вся множина випадків коли тривалість всіх випадків ділиться на зеркально пропорційні частини до наслідків випадків 10/90 , 20/80, 30/70, 40/60, 50/50
При таком подходе "закон" просто теряет всякий практический смысл.
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ЛАД
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Додано: Нед 03 жов, 2021 14:47
ЛАД написав:
Пользуясь таким законом не там, где надо, можно заявить, например:
- 20(30)% видов животных на Земле разумны;
- 20(30)% планет во Вселенной пригодны для жизни человека;
- 20(30)% водорода на Земле - дейтерий.
Можно и ещё придумать.
Надеюсь, Вы понимаете, что эти заявления, мягко говоря, не соответствуют действительности.
Можна , але в такому випадку треба щоб співпала друга частина....
20% видів є розумними і займають 80% від загальної кількості істот...
20% планет годних для життя займають 80% загального обєму всесвіту...
Саме тому , в одному повідомленні відповідь і іншому дописувачу, який на жаль не зрозумів що таке принцип Парето
Сильно, тем более что 10+99=109%, а 25+95=115% из возможных 100%))))
Може бути таке що 10% кисню споживає 99% тварин/рослин і 100% в сумі це не становить бо кисень і рослини - це різні речі
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 03 жов, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 14:52
budivelnik
Два года назад вы писали
Політичні дискусії
При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%...
Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального...
т.е. тогда он признавался вами как 20-80
.
Менее недели назад он изменился на
Эпидемия коронавируса в мире
1 Принцип Парето
30/70
Каким он станет через год? 40-60? 50-50? 60-40? ...
Напоминает старый анекдот о приеме на работу бухгалтера, где на вопрос сколько будет 2х2 он отвечает "А сколько вам надо?"
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Додано: Нед 03 жов, 2021 15:02
yanyura написав:budivelnik
Два года назад вы писали
Політичні дискусії
При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%...
Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального...
т.е. тогда он признавался вами как 20-80
.
Менее недели назад он изменился на
Эпидемия коронавируса в мире
1 Принцип Парето
30/70
Каким он станет через год? 40-60? 50-50? 60-40? ...
Напоминает старый анекдот о приеме на работу бухгалтера, где на вопрос сколько будет 2х2 он отвечает "А сколько вам надо?"
Мене тішить швидкість розумового розвитку мого опонента...
Сторінку тому він заявляв що я не розбираюсь що таке принцип Парето..Пройшло кілька годин і він знаходить моє повідомлення 2-річної давності де мною цей принцип згадується
Все таки не дарма я знаходжусь на цих сторінках, піднімаючи розумовий і освітній рівень своїх опонентів...
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Додано: Нед 03 жов, 2021 15:08
budivelnik написав:
Саме тому , в одному повідомленні відповідь і іншому дописувачу, який на жаль не зрозумів що таке принцип Парето
Сильно, тем более что 10+99=109%, а 25+95=115% из возможных 100%))))
Може бути таке що 10% кисню споживає 99% тварин/рослин і 100% в сумі це не становить бо кисень і рослини - це різні речі
Так если бы Вы кислород считали для заболевших, а вы ж среднюю хрень считаете, Паретто приплели, коэффициент изменили и о, гений недооценённый!
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stm
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Додано: Нед 03 жов, 2021 15:17
stm написав:
вы ж среднюю хрень считаете
сказав емоціонал,який не вміє додати 2+2 ..а тому проти всіх візуальних обєктів які нагадують йому цифри...бо це відразу пробуджує в памяті пасок,голу дупу і біль за не вивчену табличку з математики.
ПС
Зверніть увагу
Найбільше мене критикують - емоціонали, яким просто ДНК не позволяє мислити логічно..бо в них хромосома зайва....
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