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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3850385138523853

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 76
Мені вже зробили щеплення
67%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 15:18

  budivelnik написав:
  yanyura написав:budivelnik
Два года назад вы писали
При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%...
Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального...
Політичні дискусії
т.е. тогда он признавался вами как 20-80.
Менее недели назад он изменился на
1 Принцип Парето
30/70
Эпидемия коронавируса в мире
Каким он станет через год? 40-60? 50-50? 60-40? ...
Напоминает старый анекдот о приеме на работу бухгалтера, где на вопрос сколько будет 2х2 он отвечает "А сколько вам надо?"
Мене тішить швидкість розумового розвитку мого опонента...
Сторінку тому він заявляв що я не розбираюсь що таке принцип Парето..Пройшло кілька годин і він знаходить моє повідомлення 2-річної давності де мною цей принцип згадується

Все таки не дарма я знаходжусь на цих сторінках, піднімаючи розумовий і освітній рівень своїх опонентів...

Это говорит лишь о том, что как 2 года назад вы не понимали принцип Парето
Принцип Парето не є науковим доведеним законом

так до сих пор и не поняли, т.е. ваш
розумовий і освітній рівень

как минимум не изменился за это время.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 15:25

budivelnik
У вас закон, что дышло - как повернул, так и вышло.
Простите, но Вы используете его абсолютно неверно и неправомерно. Ваши примеры в ответ на мои это только подтверждают. Не стоит придавать наукообразность своим выкладкам, которые не имеют никаких обоснований.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 15:29

  budivelnik написав:
  stm написав:вы ж среднюю хрень считаете
сказав емоціонал,який не вміє додати 2+2 ..а тому проти всіх візуальних обєктів які нагадують йому цифри...бо це відразу пробуджує в памяті пасок,голу дупу і біль за не вивчену табличку з математики.

ПС
Зверніть увагу
Найбільше мене критикують - емоціонали, яким просто ДНК не позволяє мислити логічно..бо в них хромосома зайва....

ДНК, лишняя хромосома. Вы теперь и микробиолог? ))) Человек-оркестр. Будивельник, думала можно вас натолкнуть к свету, но вижу что нельзя. Осознаёте наконец, что Ваши таблички - просто потраченное время. Вам его не жалко ну и мне тоже уже не жалко )))
stm
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