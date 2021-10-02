yanyura написав:budivelnik Два года назад вы писали
При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%... Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального...
Політичні дискусії т.е. тогда он признавался вами как 20-80. Менее недели назад он изменился на
1 Принцип Парето 30/70
Эпидемия коронавируса в мире Каким он станет через год? 40-60? 50-50? 60-40? ... Напоминает старый анекдот о приеме на работу бухгалтера, где на вопрос сколько будет 2х2 он отвечает "А сколько вам надо?"
Мене тішить швидкість розумового розвитку мого опонента... Сторінку тому він заявляв що я не розбираюсь що таке принцип Парето..Пройшло кілька годин і він знаходить моє повідомлення 2-річної давності де мною цей принцип згадується
Все таки не дарма я знаходжусь на цих сторінках, піднімаючи розумовий і освітній рівень своїх опонентів...
Это говорит лишь о том, что как 2 года назад вы не понимали принцип Парето
budivelnik У вас закон, что дышло - как повернул, так и вышло. Простите, но Вы используете его абсолютно неверно и неправомерно. Ваши примеры в ответ на мои это только подтверждают. Не стоит придавать наукообразность своим выкладкам, которые не имеют никаких обоснований.
сказав емоціонал,який не вміє додати 2+2 ..а тому проти всіх візуальних обєктів які нагадують йому цифри...бо це відразу пробуджує в памяті пасок,голу дупу і біль за не вивчену табличку з математики.
ПС Зверніть увагу Найбільше мене критикують - емоціонали, яким просто ДНК не позволяє мислити логічно..бо в них хромосома зайва....
ДНК, лишняя хромосома. Вы теперь и микробиолог? ))) Человек-оркестр. Будивельник, думала можно вас натолкнуть к свету, но вижу что нельзя. Осознаёте наконец, что Ваши таблички - просто потраченное время. Вам его не жалко ну и мне тоже уже не жалко )))