Простите, но здесь Вы просто врёте.
budivelnik написав:
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Наприклад з ЛАДом
Я вивів що вартість життя українця=2 млн грн ( це сума податків які за своє життя сплатить українець в Бюджет)
Що зробив ЛАД?
Не привівши жодної цифри і жодного обгрунтування
- заявив
а - так не правильно
б - щоб я йшов і шукав відповіді в інтернеті
Я писал Вам, в чём у Вас грубая ошибка.
При расчёте стоимости жизни Вы учитывали только налоги, которые заплатит человек. И то не все, а как я понял, только подоходный и ЕСВ. не учли даже НДС. Но налоги только часть, причём не основная, стоимости человека. В процессе производства человек создаёт гораздо бОльшую стоимость.
Я Вам писал, что при Вашем расчёте получается, что человек вообще убыточен и для увеличения ВВП надо уменьшать населения.
Вы даже не обратили внимание на мои замечания.
Кто Вам виноват, что Вы настолько убеждены в своей гениальности и в том, что "У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм", что ответы оппонентов не читаете, а используете только как повод к своим выступлениям.
Я знайшов вікі в якій були цифри по росії..з дуже великим діапазоном і показав що там є цифри які збігаються з моїми 2 млн....
Що знову зробив опонент
А - заявив що все фігня
б - заявив що вікі не аргумент
в - заявив що правильна цифра ( бо вона є в тій вікі яка для нього не аргумент-еквівалент 16 млрд грн)
Я Вам не говорил, какая цифра правильная, а обратил Ваше внимание на то, что по Вашей ссылке есть много разных оценок стоимости жизни, отличающиеся на несколько порядков. Но Вы выбрали только одну, причём самую низкую, только потому, что она Вас устраивала.
При этом по этой цифре Вики для Вас железный аргумент, а те цифры, которые Вас не устраивают, это чепуха.
Поискать другие источники, где приводится расчёт (а не просто результат, как в Вики), Вам было то ли лень, то ли подготовки не хватает, то ли убеждённость в собственной непогрешимости.
Особисто я й без цифр знаю що може в Україні є десяток осіб з вартістю 16 млрд грн....
але я навіть без цифр знаю що десяток проти 40 млн - це фігна.
У Вас фигня всё, что не совпадает с Вашей кочкой зрения.
А спорю я с Вами только потому, что воинствующая безграмотность крайне опасна.