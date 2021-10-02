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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3850385138523853 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 76 Мені вже зробили щеплення 67% 51 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 76 Додано: Нед 03 жов, 2021 15:18 budivelnik написав: yanyura написав: budivelnik

Два года назад вы писали

При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%...

Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального... Політичні дискусії

т.е. тогда он признавался вами как 20-80.

Менее недели назад он изменился на

1 Принцип Парето

30/70 Эпидемия коронавируса в мире

Каким он станет через год? 40-60? 50-50? 60-40? ...

Напоминает старый анекдот о приеме на работу бухгалтера, где на вопрос сколько будет 2х2 он отвечает "А сколько вам надо?" Два года назад вы писалит.е. тогда он признавался вами какМенее недели назад он изменился наКаким он станет через год? 40-60? 50-50? 60-40? ...Напоминает старый анекдот о приеме на работу бухгалтера, где на вопрос сколько будет 2х2 он отвечает "А сколько вам надо?" Мене тішить швидкість розумового розвитку мого опонента...

Сторінку тому він заявляв що я не розбираюсь що таке принцип Парето..Пройшло кілька годин і він знаходить моє повідомлення 2-річної давності де мною цей принцип згадується



Все таки не дарма я знаходжусь на цих сторінках, піднімаючи розумовий і освітній рівень своїх опонентів... Мене тішить швидкість розумового розвитку мого опонента...Сторінку тому він заявляв що я не розбираюсь що таке принцип Парето..Пройшло кілька годин і він знаходить моє повідомлення 2-річної давності де мною цей принцип згадуєтьсяВсе таки не дарма я знаходжусь на цих сторінках, піднімаючи розумовий і освітній рівень своїх опонентів...

Это говорит лишь о том, что как 2 года назад вы не понимали принцип Парето

Принцип Парето не є науковим доведеним законом

так до сих пор и не поняли, т.е. ваш

розумовий і освітній рівень

как минимум не изменился за это время. Это говорит лишь о том, что как 2 года назад вы не понимали принцип Паретотак до сих пор и не поняли, т.е. вашкак минимум не изменился за это время. yanyura Повідомлень: 6204 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 1422 раз. Попередження: 1 Профіль 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 15:25 budivelnik

У вас закон, что дышло - как повернул, так и вышло.

Простите, но Вы используете его абсолютно неверно и неправомерно. Ваши примеры в ответ на мои это только подтверждают. Не стоит придавать наукообразность своим выкладкам, которые не имеют никаких обоснований. ЛАД 2 Повідомлень: 19811 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4852 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 15:29 budivelnik написав: stm написав: вы ж среднюю хрень считаете вы ж среднюю хрень считаете сказав емоціонал,який не вміє додати 2+2 ..а тому проти всіх візуальних обєктів які нагадують йому цифри...бо це відразу пробуджує в памяті пасок,голу дупу і біль за не вивчену табличку з математики.



ПС

Зверніть увагу

Найбільше мене критикують - емоціонали, яким просто ДНК не позволяє мислити логічно..бо в них хромосома зайва.... сказав емоціонал,який не вміє додати 2+2 ..а тому проти всіх візуальних обєктів які нагадують йому цифри...бо це відразу пробуджує в памяті пасок,голу дупу і біль за не вивчену табличку з математики.ПСЗверніть увагуНайбільше мене критикують - емоціонали, яким просто ДНК не позволяє мислити логічно..бо в них хромосома зайва....

ДНК, лишняя хромосома. Вы теперь и микробиолог? ))) Человек-оркестр. Будивельник, думала можно вас натолкнуть к свету, но вижу что нельзя. Осознайте наконец, что Ваши таблички - просто потраченное время. Вам его не жалко, ну и мне тоже уже не жалко ))) ДНК, лишняя хромосома. Вы теперь и микробиолог? ))) Человек-оркестр. Будивельник, думала можно вас натолкнуть к свету, но вижу что нельзя. Осознайте наконец, что Ваши таблички - просто потраченное время. Вам его не жалко, ну и мне тоже уже не жалко ))) stm

Повідомлень: 3097 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 15:55

budivelnik написав: ......

Наприклад з ЛАДом

Я вивів що вартість життя українця=2 млн грн ( це сума податків які за своє життя сплатить українець в Бюджет)

Що зробив ЛАД?

Не привівши жодної цифри і жодного обгрунтування - заявив

а - так не правильно

б - щоб я йшов і шукав відповіді в інтернеті ......Наприклад з ЛАДомЯ вивів що вартість життя українця=2 млн грн ( це сума податків які за своє життя сплатить українець в Бюджет)Що зробив ЛАД?Не привівши жодної цифри і- заявива - так не правильноб - щоб я йшов і шукав відповіді в інтернеті

Я писал Вам, в чём у Вас грубая ошибка.

При расчёте стоимости жизни Вы учитывали только налоги, которые заплатит человек. И то не все, а как я понял, только подоходный и ЕСВ. не учли даже НДС. Но налоги только часть, причём не основная, стоимости человека. В процессе производства человек создаёт гораздо бОльшую стоимость.

Я Вам писал, что при Вашем расчёте получается, что человек вообще убыточен и для увеличения ВВП надо уменьшать населения.

Вы даже не обратили внимание на мои замечания.

Кто Вам виноват, что Вы настолько убеждены в своей гениальности и в том, что "У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм", что ответы оппонентов не читаете, а используете только как повод к своим выступлениям.



Я знайшов вікі в якій були цифри по росії..з дуже великим діапазоном і показав що там є цифри які збігаються з моїми 2 млн....

Що знову зробив опонент

А - заявив що все фігня

б - заявив що вікі не аргумент

в - заявив що правильна цифра ( бо вона є в тій вікі яка для нього не аргумент-еквівалент 16 млрд грн)

Я Вам не говорил, какая цифра правильная, а обратил Ваше внимание на то, что по Вашей ссылке есть много разных оценок стоимости жизни, отличающиеся на несколько порядков. Но Вы выбрали только одну, причём самую низкую, только потому, что она Вас устраивала.

При этом по этой цифре Вики для Вас железный аргумент, а те цифры, которые Вас не устраивают, это чепуха.

Поискать другие источники, где приводится расчёт (а не просто результат, как в Вики), Вам было то ли лень, то ли подготовки не хватает, то ли убеждённость в собственной непогрешимости.



Особисто я й без цифр знаю що може в Україні є десяток осіб з вартістю 16 млрд грн....

але я навіть без цифр знаю що десяток проти 40 млн - це фігна.

У Вас фигня всё, что не совпадает с Вашей кочкой зрения.



А спорю я с Вами только потому, что воинствующая безграмотность крайне опасна. Простите, но здесь Вы просто врёте.Я писал Вам, в чём у Вас грубая ошибка.При расчёте стоимости жизни Вы учитывали только налоги, которые заплатит человек. И то не все, а как я понял, только подоходный и ЕСВ. не учли даже НДС. Но налоги только часть, причём не основная, стоимости человека. В процессе производства человек создаёт гораздо бОльшую стоимость.Я Вам писал, что при Вашем расчёте получается, что человек вообще убыточен и для увеличения ВВП надо уменьшать населения.Вы даже не обратили внимание на мои замечания.Кто Вам виноват, что Вы настолько убеждены в своей гениальности и в том, что "У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм", что ответы оппонентов не читаете, а используете только как повод к своим выступлениям.Я Вам не говорил, какая цифра правильная, а обратил Ваше внимание на то, что по Вашей ссылке есть много разных оценок стоимости жизни, отличающиеся на несколько порядков. Но Вы выбрали только одну, причём самую низкую, только потому, что она Вас устраивала.При этом по этой цифре Вики для Вас железный аргумент, а те цифры, которые Вас не устраивают, это чепуха.Поискать другие источники, где приводится расчёт (а не просто результат, как в Вики), Вам было то ли лень, то ли подготовки не хватает, то ли убеждённость в собственной непогрешимости.У Вас фигня всё, что не совпадает с Вашей кочкой зрения.А спорю я с Вами только потому, что воинствующая безграмотность крайне опасна. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 жов, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19811 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4852 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 16:01 budivelnik написав: ..........

Я думав це очевидно

Якщо в стовпчику середньодобова за місяць...то

загальна за місяць=середньодобова*30

Таким чином

585 це сума середньодобових за 13 місяців( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 32% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців)

1217 це сума середньодобових за 6 місяців ( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 68% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців) ..........Я думав це очевидноЯкщо в стовпчику середньодобова за місяць...тозагальна за місяць=середньодобова*30Таким чином585 це сума середньодобових за 13 місяців( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 32% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців)1217 це сума середньодобових за 6 місяців ( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 68% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців)

Согласен, очевидно.

Но крайне неаккуратно.

Сама по себе "сума середньодобових" не имеет никакого смысла. Не надо заставлть людей додумывать, что Вы имели ввиду. Согласен, очевидно.Но крайне неаккуратно.Сама по себе "сума середньодобових" не имеет никакого смысла. Не надо заставлть людей додумывать, что Вы имели ввиду. ЛАД 2 Повідомлень: 19811 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4852 раз. Подякували: 4487 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3850385138523853 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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