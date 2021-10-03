yanyura написав:budivelnik Два года назад вы писали
При цьому закон Парето каже що не обовязково треба отримати 100%... Достатньо зробити 20% основного - яке буде важити 80% загального...
Політичні дискусії т.е. тогда он признавался вами как 20-80. Менее недели назад он изменился на
1 Принцип Парето 30/70
Эпидемия коронавируса в мире Каким он станет через год? 40-60? 50-50? 60-40? ... Напоминает старый анекдот о приеме на работу бухгалтера, где на вопрос сколько будет 2х2 он отвечает "А сколько вам надо?"
Мене тішить швидкість розумового розвитку мого опонента... Сторінку тому він заявляв що я не розбираюсь що таке принцип Парето..Пройшло кілька годин і він знаходить моє повідомлення 2-річної давності де мною цей принцип згадується
Все таки не дарма я знаходжусь на цих сторінках, піднімаючи розумовий і освітній рівень своїх опонентів...
Это говорит лишь о том, что как 2 года назад вы не понимали принцип Парето
budivelnik У вас закон, что дышло - как повернул, так и вышло. Простите, но Вы используете его абсолютно неверно и неправомерно. Ваши примеры в ответ на мои это только подтверждают. Не стоит придавать наукообразность своим выкладкам, которые не имеют никаких обоснований.
сказав емоціонал,який не вміє додати 2+2 ..а тому проти всіх візуальних обєктів які нагадують йому цифри...бо це відразу пробуджує в памяті пасок,голу дупу і біль за не вивчену табличку з математики.
ПС Зверніть увагу Найбільше мене критикують - емоціонали, яким просто ДНК не позволяє мислити логічно..бо в них хромосома зайва....
ДНК, лишняя хромосома. Вы теперь и микробиолог? ))) Человек-оркестр. Будивельник, думала можно вас натолкнуть к свету, но вижу что нельзя. Осознайте наконец, что Ваши таблички - просто потраченное время. Вам его не жалко, ну и мне тоже уже не жалко )))
budivelnik написав:...... Наприклад з ЛАДом Я вивів що вартість життя українця=2 млн грн ( це сума податків які за своє життя сплатить українець в Бюджет) Що зробив ЛАД? Не привівши жодної цифри і жодного обгрунтування - заявив а - так не правильно б - щоб я йшов і шукав відповіді в інтернеті
Я писал Вам, в чём у Вас грубая ошибка. При расчёте стоимости жизни Вы учитывали только налоги, которые заплатит человек. И то не все, а как я понял, только подоходный и ЕСВ. не учли даже НДС. Но налоги только часть, причём не основная, стоимости человека. В процессе производства человек создаёт гораздо бОльшую стоимость. Я Вам писал, что при Вашем расчёте получается, что человек вообще убыточен и для увеличения ВВП надо уменьшать населения. Вы даже не обратили внимание на мои замечания. Кто Вам виноват, что Вы настолько убеждены в своей гениальности и в том, что "У опонентів відсутні знання ,особливо логіки й математики, які б могли протистояти моїм", что ответы оппонентов не читаете, а используете только как повод к своим выступлениям.
Я знайшов вікі в якій були цифри по росії..з дуже великим діапазоном і показав що там є цифри які збігаються з моїми 2 млн.... Що знову зробив опонент А - заявив що все фігня б - заявив що вікі не аргумент в - заявив що правильна цифра ( бо вона є в тій вікі яка для нього не аргумент-еквівалент 16 млрд грн)
Я Вам не говорил, какая цифра правильная, а обратил Ваше внимание на то, что по Вашей ссылке есть много разных оценок стоимости жизни, отличающиеся на несколько порядков. Но Вы выбрали только одну, причём самую низкую, только потому, что она Вас устраивала. При этом по этой цифре Вики для Вас железный аргумент, а те цифры, которые Вас не устраивают, это чепуха. Поискать другие источники, где приводится расчёт (а не просто результат, как в Вики), Вам было то ли лень, то ли подготовки не хватает, то ли убеждённость в собственной непогрешимости.
Особисто я й без цифр знаю що може в Україні є десяток осіб з вартістю 16 млрд грн.... але я навіть без цифр знаю що десяток проти 40 млн - це фігна.
У Вас фигня всё, что не совпадает с Вашей кочкой зрения.
А спорю я с Вами только потому, что воинствующая безграмотность крайне опасна.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 03 жов, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:.......... Я думав це очевидно Якщо в стовпчику середньодобова за місяць...то загальна за місяць=середньодобова*30 Таким чином 585 це сума середньодобових за 13 місяців( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 32% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців) 1217 це сума середньодобових за 6 місяців ( для отримання загальної їх треба перемножити на 30) і це буде становити 68% від загальної кількості смертей за весь час(19 місяців)
Согласен, очевидно. Но крайне неаккуратно. Сама по себе "сума середньодобових" не имеет никакого смысла. Не надо заставлть людей додумывать, что Вы имели ввиду.
stm написав: Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё )))
ЛАД написав:budivelnik У вас закон, что дышло - как повернул, так и вышло. Простите, но Вы используете его абсолютно неверно и неправомерно. Ваши примеры в ответ на мои это только подтверждают. Не стоит придавать наукообразность своим выкладкам, которые не имеют никаких обоснований.
А може згадаємо з чого починалось? 1 Я заявив , шо за наступних 540 днів епідемії кількість померлих буде становити 50% від кількості за перших 540 днів, при чому заявив це не тільки у відносних цифрах(відсотках) а й в абсолютних 2 Після цього припущення я привів як приклад закон(принцип) Парето....
Далі почалась вакханалія Хто тільки мене не звинувачував в тому що а - я неправильно трактую Принцип Парето б - я взагалі не розбираюсь в статистиці в - я маніпулюю данними....
А все що я робив - це просто зводив таблички в зручний для себе вигляд, з поясненнями як я це зробив.... Ви погоджуєтесь що 70%+/-2 смертей від ковіду відбулись в 30%+/-2 періоду? Ви погоджуєтесь що середньодобове значення від початку епідемії - це хороший індикатор,який дозволяє математично і без емоцій робити висновок(порівняння) зростає чи падає епідемія? Ви погоджуєтесь що вартість врятованого в групі 0-30 років становить величину в межах 300-400 млн грн Ви погоджуєтесь що 82% смертей від ковіду - в групі 60+, яка становить 25%
Якщо погоджуєтесь - З Вами ще можна дискутувати Не погоджуєтесь..удачі в товаристві людей для яких цифри це щось марсіанське і так думати не можна А я й далі буду писати своєю мовою для тих кому це цікаво...і спробуйте заявити що це не цікаво нікому..як не я а пару тисяч подяк( фактично 1 на 6 моїх повідомлень) в мене є.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 03 жов, 2021 17:54, всього редагувалось 1 раз.
stm написав: Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё )))
Стм, что с вами? Бустер вкололи?
Флер, а что волнуетесь что Франция для Вас станет ещё на один укол дальше? )))