Додано: Нед 03 жов, 2021 17:49

ЛАД написав: budivelnik

У вас закон, что дышло - как повернул, так и вышло.

Простите, но Вы используете его абсолютно неверно и неправомерно. Ваши примеры в ответ на мои это только подтверждают. Не стоит придавать наукообразность своим выкладкам, которые не имеют никаких обоснований. У вас закон, что дышло - как повернул, так и вышло.Простите, но Вы используете его абсолютно неверно и неправомерно. Ваши примеры в ответ на мои это только подтверждают. Не стоит придавать наукообразность своим выкладкам, которые не имеют никаких обоснований.

А може згадаємо з чого починалось?1 Я заявив , шо за наступних 540 днів епідемії кількість померлих буде становити 50% від кількості за перших 540 днів, при чому заявив це не тільки у відносних цифрах(відсотках) а й в абсолютних2 Після цього припущення я привів як приклад закон(принцип) Парето....Далі почалась вакханаліяХто тільки мене не звинувачував в тому щоа - я неправильно трактую Принцип Паретоб - я взагалі не розбираюсь в статистиців - я маніпулюю данними....А все що я робив - це просто зводив таблички в зручний для себе вигляд, з поясненнями як я це зробив....Ви погоджуєтесь що 70%+/-2 смертей від ковіду відбулись в 30%+/-2 періоду?Ви погоджуєтесь що середньодобове значення від початку епідемії - це хороший індикатор,який дозволяє математично і без емоцій робити висновок(порівняння) зростає чи падає епідемія?Ви погоджуєтесь що вартість врятованого в групі 0-30 років становить величину в межах 300-400 млн грнВи погоджуєтесь що 82% смертей від ковіду - в групі 60+, яка становить 25%Якщо погоджуєтесь - З Вами ще можна дискутуватиНе погоджуєтесь..удачі в товаристві людей для яких цифри це щось марсіанське і так думати не можнаА я й далі буду писати своєю мовою для тих кому це цікаво...і спробуйте заявити що це не цікаво нікому..як не я а пару тисяч подяк( фактично 1 на 6 моїх повідомлень) в мене є.