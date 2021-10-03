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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3851385238533854

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 76
Мені вже зробили щеплення
67%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:52

И тут Остапа понесло! (с)


фактично 1 на 6 моїх повідомлень


Повідомлень 25104 : Подякували 2742 раз. = 9,16

Похоже, кой-кому надо подучить элементарную арифметику, т.к. 6 не равно 9.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:9,16

А если считать, что за всякие бредовые сообщения дисиденты выдавали и по 3 лайка за одно сообщение, то там вообще едва ли 1 из 15 оценено. Ну и я указал кем: недалекими дисидентами, что хуже, чем не было бы их))))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:23

Начальник Модерны анонсировал, что ковид-сериал закончился в 2022, а конкурент уже анонсировал сиквел!

Гендиректор фармкомпании BioNTech Угур Шахин считает, что новые препараты от COVID могут понадобиться миру в 2022 году. Об этом пишет Financial Times. По его словам, несмотря на то, что сейчас необходимости в новых вакцинах нет, к середине следующего года ситуация может измениться.

«Этот вирус с нами надолго. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция вируса идёт, и этот процесс только начался», — отметил Шахин.

Он также добавил, что высока вероятность того, что новые штаммы коронавируса в будущем начнут «обманывать» иммунитет, поэтому потребуется разработка новых лекарств
Вкладчик1234
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