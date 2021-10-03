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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 жов, 2021 18:52
И тут Остапа понесло! (с)
фактично 1 на 6 моїх повідомлень
Повідомлень 25104 :
Подякували 2742 раз. = 9
,16
Похоже, кой-кому надо подучить элементарную арифметику, т.к. 6 не равно 9
.
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yanyura
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Додано: Нед 03 жов, 2021 19:02
yanyura написав:
9,16
А если считать, что за всякие бредовые сообщения дисиденты выдавали и по 3 лайка за одно сообщение, то там вообще едва ли 1 из 15 оценено. Ну и я указал кем: недалекими дисидентами, что хуже, чем не было бы их))))
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Hotab
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Додано: Нед 03 жов, 2021 19:23
Начальник Модерны анонсировал, что ковид-сериал закончился в 2022, а конкурент уже анонсировал сиквел!
Гендиректор фармкомпании BioNTech Угур Шахин считает, что новые препараты от COVID могут понадобиться миру в 2022 году. Об этом пишет Financial Times. По его словам, несмотря на то, что сейчас необходимости в новых вакцинах нет, к середине следующего года ситуация может измениться.
«Этот вирус с нами надолго. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция вируса идёт, и этот процесс только начался», — отметил Шахин.
Он также добавил, что высока вероятность того, что новые штаммы коронавируса в будущем начнут «обманывать» иммунитет, поэтому потребуется разработка новых лекарств
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