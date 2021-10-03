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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3852385338543855>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 76
Мені вже зробили щеплення
67%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:52

И тут Остапа понесло! (с)


фактично 1 на 6 моїх повідомлень


Повідомлень 25104 : Подякували 2742 раз. = 9,16

Похоже, кой-кому надо подучить элементарную арифметику, т.к. 6 не равно 9.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:9,16

А если считать, что за всякие бредовые сообщения дисиденты выдавали и по 3 лайка за одно сообщение, то там вообще едва ли 1 из 15 оценено. Ну и я указал кем: недалекими дисидентами, что хуже, чем не было бы их))))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 19:23

Начальник Модерны анонсировал, что ковид-сериал закончился в 2022, а конкурент уже анонсировал сиквел!

Гендиректор фармкомпании BioNTech Угур Шахин считает, что новые препараты от COVID могут понадобиться миру в 2022 году. Об этом пишет Financial Times. По его словам, несмотря на то, что сейчас необходимости в новых вакцинах нет, к середине следующего года ситуация может измениться.

«Этот вирус с нами надолго. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция вируса идёт, и этот процесс только начался», — отметил Шахин.

Он также добавил, что высока вероятность того, что новые штаммы коронавируса в будущем начнут «обманывать» иммунитет, поэтому потребуется разработка новых лекарств
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:08

  Binimovich написав:Согласна - это аргумент. +873 жмуров за вчера уже правда не порадуются.

что-то те, кто больше всех орет "агент Кремля", лучше всех знают, что там за поребриком. Уже третий отчитался
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:10

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:А как дельта-обстановка в Умани? Какой там процент вакцинации и бустеризации?
Там хоть живые остались после импорта ковида из Израиля?

А что там в Одессе? Было всё хорошо и вот на тебе. Третьи после Харькова и Днепра...
Поразительно, но Киев должен быть в лидерах тоже, а он 5. Наверное это не вакцинация около 30% помогла, а просто стали меньше попадать в больницы...

а что там в Одессе? Третья в чем? за вчера?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:11

  stm написав:
  Ромасик написав:кто из этих иноагентов здесь более адекватен - патлатый слева или группа риска с двойным подбородком справа.
Жаль, не рассказали о сертификации вакцин в Украине.
Беременной в карточке написали "вакцинирована по собственному желанию" - вот темные :D
То Китай поборол ковид при помощи жесткого локдауна или несертифицированного короновака?

Они рассказывают теорию для Украины и практику на Западе, это тоже да. Но я хочу как в определенных штатах Штатов - нормально вакцинировать беременных, а не как в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%, привет Голубовской.

что же вам так та Москва покоя не дает..?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:14

  fler написав:Мероприятие высокого уровня в Киеве в этом году обречено на провал.
«Для посещения мы просим всех участников предоставить любой из перечисленных документов, действующий на дату проведения мероприятия:
• Сертификат вакцинации (электронный или бумажный)
• Справка 063 / о (карта профилактических прививок)
• Справка о выздоровлении от острой респираторной болезни COVID-19
• Отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 72 часа)
• Отрицательный результат экспресс-тестирование на антиген (действительный 48 ч)
Наличие одного из этих документов является обязательным условием для участия в мероприятии.»
У меня вопрос – что из списка дает 100% гарантию, что человек не заразный? (Риторический, разумеется)
На фейсбуке подтвердили свое участие около 350 чел. А до ковида таких было 1500+ в 2017 - 2018 и 2000+ в 2019.

я даже не знаю, где справку о выздоровлении брать.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:16

  ЛАД написав:Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться.
1. Я, вроде, никого не обгадил. У меня в том посте нет ни слова, унижающего чьё-либо достоинство.
Если Вас обидело "доктор околовсяческих наук", то, простите, сами подставились. Свой интеллект надо доказывать не бумажками и не хвастовством, а разумными постами. Тем более, что на форуме бумажками Вы никак не докажете, что Вы действительно доктор наук даже если выложите диплом - никто не сможет проверить, что он Ваш. Вы на форуме давно, так что Оксану Онахо помните. :)
2. Просто надоело читать докторов наук, которые манипулируют цифрами, при этом никогда не делая выводов и не высказывая открыто своё мнение. А в ответ на вопросы и замечания, рассказывают: "Я такого не говорила. Не надо приписывать мне чужие/свои мысли". И высокомерно советуют повышать свой уровень, не "унижаясь" до объяснений.

Был хоть один день, чтобы ЛАД не ныл?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:17

В JAMA вышла статья [1] про частоту миокардитов и перикардитов после вакцинации мРНК-вакцинами. Миокардит – это воспаление сердечной мышцы, перикардит – воспаление так называемой серозной оболочки сердца, слоя соединительной ткани, который окружает сердце. После того как власти перестали прививать молодых женщин вакциной от AstraZeneca, которая в редких случаях вызывала у них специфический тромбоз, сопровождающийся тромбоцитопенией [2], эти два состояния стали главными страшилками, связанными с вакцинами. Воспаление сердца и правда звучит так себе, но на деле это так называемое самопроходящее заболевание (self-limited disease по-английски), то есть такое, которое проходит без лечения, часто не оставляя последствий. Но все равно неприятно, так что давайте посмотрим на цифры.
В работе анализировались данные 2 000 287 взрослых, получивших мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech либо Moderna. Из них миокардит развился у 20 (двадцати) человек, в среднем в течение 3,5 дней после получения первой дозы (4 человека) или второй (16 человек). 15 из пациентов были мужского пола, медианный возраст 36 лет. 19 человек, на всякий случай, положили в больницу. Я пишу «на всякий случай», так как выписали их оттуда через два дня. Двое из тех, у кого миокардит разился после первой дозы, получили вторую без каких-либо последствий.
Перикардит диагностировали у 15 человек после первой дозы вакцины и 22 после второй. Медианный возраст – 59 лет. Развивалось это состояние, в среднем, спустя 20 дней после иммунизации. 27 пациентов (73%) были мужчинами. 13 человек отправились в больницу и вышли из нее, в среднем, через день. Семеро получивших только одну дозу получили вторую – опять же, без последствий. Спустя 28 дней у 62% состояние значительно улучшилось, у 19% все симптомы исчезли.
Итого в сухом остатке. Миокардит развился у 0,001% привитых, перикардит – у 0,0018%. Ни одной смерти, ни одной госпитализации в реанимацию, у большинства все симптомы бесследно исчезли спустя несколько дней, максимум недель. Большая часть затронутых – мужчины, в случае миокардита молодые, в случае перикардита пожилые. Миокардит развивается, в основном, вскоре после второй дозы, перикардит – после первой, но не сразу.
И еще немножко цифр. Оба состояния встречались и до начала вакцинации от ковида. Средняя частота миокардита, условно, до 2021 года составляла 16,9 случаев в месяц, в 2021 – 27,3 случая в месяц. Для перикардита средняя частота до 2021 года была 49,1 случая в месяц, после – 78,8 случая в месяц. И совсем последнее: и миокардит, и перикардит развиваются при ковиде: для миокардита частота составляет 5%, для перикардита – 1,5%. Спустя шесть месяцев после заражения смертность в группе пациентов, у которых развился миокардит, составила 3,9% против 2,9% в контрольной группе и 15,5% против 6,7% в группе пациентов с перикардитом [3]. То есть при заражении ковидом у непривитых риск риск миокардита в 5000 (пять тысяч) раз больше, чем риск развития этого состояния после прививки. Для перикардита риск больше в 833 раза больше. И среди заболевших многие умирают – а среди привитых с мио- или перикардитом – нет или почти нет (в других исследованиях [4] единицы из пациентов с этими осложнениями все же умирали). Выводы, как говорят в этих ваших интернетах, делайте сами.
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  fler написав:
  stm написав: Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё )))

Стм, что с вами? Бустер вкололи?

там постоянно что-то колят :lol:
Ромасик
 
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