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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3852385338543855> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 76 Мені вже зробили щеплення 67% 51 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 11 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 76 Додано: Нед 03 жов, 2021 18:52 И тут Остапа понесло! (с)



фактично 1 на 6 моїх повідомлень



Повідомлень 25104 : Подякували 2742 раз. = 9,16



Похоже, кой-кому надо подучить элементарную арифметику, т.к. 6 не равно 9. Повідомлень 25104Подякували 2742 раз. =,16Похоже, кой-кому надо подучить элементарную арифметику, т.к. yanyura Повідомлень: 6205 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 1423 раз. Попередження: 1 Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 19:02 Re: Эпидемия коронавируса в мире yanyura написав: 9,16 9,16

А если считать, что за всякие бредовые сообщения дисиденты выдавали и по 3 лайка за одно сообщение, то там вообще едва ли 1 из 15 оценено. Ну и я указал кем: недалекими дисидентами, что хуже, чем не было бы их)))) А если считать, что за всякие бредовые сообщения дисиденты выдавали и по 3 лайка за одно сообщение, то там вообще едва ли 1 из 15 оценено. Ну и я указал кем: недалекими дисидентами, что хуже, чем не было бы их)))) Hotab

Повідомлень: 4904 З нами з: 15.02.09 Подякував: 243 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 19:23



Гендиректор фармкомпании BioNTech Угур Шахин считает, что новые препараты от COVID могут понадобиться миру в 2022 году. Об этом пишет Financial Times. По его словам, несмотря на то, что сейчас необходимости в новых вакцинах нет, к середине следующего года ситуация может измениться.



«Этот вирус с нами надолго. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция вируса идёт, и этот процесс только начался», — отметил Шахин.



Он также добавил, что высока вероятность того, что новые штаммы коронавируса в будущем начнут «обманывать» иммунитет, поэтому потребуется разработка новых лекарств Начальник Модерны анонсировал, что ковид-сериал закончился в 2022, а конкурент уже анонсировал сиквел! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15371 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8471 раз. Подякували: 4096 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 20:08 Binimovich написав: Согласна - это аргумент. +873 жмуров за вчера уже правда не порадуются. Согласна - это аргумент. +873 жмуров за вчера уже правда не порадуются.

что-то те, кто больше всех орет "агент Кремля", лучше всех знают, что там за поребриком. Уже третий отчитался что-то те, кто больше всех орет "агент Кремля", лучше всех знают, что там за поребриком. Уже третий отчитался Ромасик Повідомлень: 3114 З нами з: 30.03.15 Подякував: 630 раз. Подякували: 294 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 20:10 stm написав: Вкладчик1234 написав: А как дельта-обстановка в Умани? Какой там процент вакцинации и бустеризации?

Там хоть живые остались после импорта ковида из Израиля? А как дельта-обстановка в Умани? Какой там процент вакцинации и бустеризации?Там хоть живые остались после импорта ковида из Израиля?

А что там в Одессе? Было всё хорошо и вот на тебе. Третьи после Харькова и Днепра...

Поразительно, но Киев должен быть в лидерах тоже, а он 5. Наверное это не вакцинация около 30% помогла, а просто стали меньше попадать в больницы... А что там в Одессе? Было всё хорошо и вот на тебе. Третьи после Харькова и Днепра...Поразительно, но Киев должен быть в лидерах тоже, а он 5. Наверное это не вакцинация около 30% помогла, а просто стали меньше попадать в больницы...

а что там в Одессе? Третья в чем? за вчера? а что там в Одессе? Третья в чем? за вчера? Ромасик Повідомлень: 3114 З нами з: 30.03.15 Подякував: 630 раз. Подякували: 294 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 20:11 stm написав: Ромасик написав: кто из этих иноагентов здесь более адекватен - патлатый слева или группа риска с двойным подбородком справа.

Жаль, не рассказали о сертификации вакцин в Украине.

Беременной в карточке написали "вакцинирована по собственному желанию" - вот темные

То Китай поборол ковид при помощи жесткого локдауна или несертифицированного короновака? кто из этих иноагентов здесь более адекватен - патлатый слева или группа риска с двойным подбородком справа.Жаль, не рассказали о сертификации вакцин в Украине.Беременной в карточке написали "вакцинирована по собственному желанию" - вот темныеТо Китай поборол ковид при помощи жесткого локдауна или несертифицированного короновака?

Они рассказывают теорию для Украины и практику на Западе, это тоже да. Но я хочу как в определенных штатах Штатов - нормально вакцинировать беременных, а не как в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%, привет Голубовской. Они рассказывают теорию для Украины и практику на Западе, это тоже да. Но я хочу как в определенных штатах Штатов - нормально вакцинировать беременных, а не как в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%, привет Голубовской.

что же вам так та Москва покоя не дает..? что же вам так та Москва покоя не дает..? Ромасик Повідомлень: 3114 З нами з: 30.03.15 Подякував: 630 раз. Подякували: 294 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 20:14 fler написав: Мероприятие высокого уровня в Киеве в этом году обречено на провал.

«Для посещения мы просим всех участников предоставить любой из перечисленных документов, действующий на дату проведения мероприятия:

• Сертификат вакцинации (электронный или бумажный)

• Справка 063 / о (карта профилактических прививок)

• Справка о выздоровлении от острой респираторной болезни COVID-19

• Отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 72 часа)

• Отрицательный результат экспресс-тестирование на антиген (действительный 48 ч)

Наличие одного из этих документов является обязательным условием для участия в мероприятии.»

У меня вопрос – что из списка дает 100% гарантию, что человек не заразный? (Риторический, разумеется)

На фейсбуке подтвердили свое участие около 350 чел. А до ковида таких было 1500+ в 2017 - 2018 и 2000+ в 2019. Мероприятие высокого уровня в Киеве в этом году обречено на провал.«Для посещения мы просим всех участников предоставить любой из перечисленных документов, действующий на дату проведения мероприятия:• Сертификат вакцинации (электронный или бумажный)• Справка 063 / о (карта профилактических прививок)• Справка о выздоровлении от острой респираторной болезни COVID-19• Отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 72 часа)• Отрицательный результат экспресс-тестирование на антиген (действительный 48 ч)Наличие одного из этих документов является обязательным условием для участия в мероприятии.»У меня вопрос – что из списка дает 100% гарантию, что человек не заразный? (Риторический, разумеется)На фейсбуке подтвердили свое участие около 350 чел. А до ковида таких было 1500+ в 2017 - 2018 и 2000+ в 2019.

я даже не знаю, где справку о выздоровлении брать. я даже не знаю, где справку о выздоровлении брать. Ромасик Повідомлень: 3114 З нами з: 30.03.15 Подякував: 630 раз. Подякували: 294 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 20:16 ЛАД написав: Чем кумушек считать трудиться,

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться.

1. Я, вроде, никого не обгадил. У меня в том посте нет ни слова, унижающего чьё-либо достоинство.

Если Вас обидело "доктор околовсяческих наук", то, простите, сами подставились. Свой интеллект надо доказывать не бумажками и не хвастовством, а разумными постами. Тем более, что на форуме бумажками Вы никак не докажете, что Вы действительно доктор наук даже если выложите диплом - никто не сможет проверить, что он Ваш. Вы на форуме давно, так что Оксану Онахо помните.

2. Просто надоело читать докторов наук, которые манипулируют цифрами, при этом никогда не делая выводов и не высказывая открыто своё мнение. А в ответ на вопросы и замечания, рассказывают: "Я такого не говорила. Не надо приписывать мне чужие/свои мысли". И высокомерно советуют повышать свой уровень, не "унижаясь" до объяснений. Чем кумушек считать трудиться,Не лучше ль на себя, кума, оборотиться.1. Я, вроде, никого не обгадил. У меня в том посте нет ни слова, унижающего чьё-либо достоинство.Если Вас обидело "доктор околовсяческих наук", то, простите, сами подставились. Свой интеллект надо доказывать не бумажками и не хвастовством, а разумными постами. Тем более, что на форуме бумажками Вы никак не докажете, что Вы действительно доктор наук даже если выложите диплом - никто не сможет проверить, что он Ваш. Вы на форуме давно, так что Оксану Онахо помните.2. Просто надоело читать докторов наук, которые манипулируют цифрами, при этом никогда не делая выводов и не высказывая открыто своё мнение. А в ответ на вопросы и замечания, рассказывают: "Я такого не говорила. Не надо приписывать мне чужие/свои мысли". И высокомерно советуют повышать свой уровень, не "унижаясь" до объяснений.

Был хоть один день, чтобы ЛАД не ныл? Был хоть один день, чтобы ЛАД не ныл? Ромасик Повідомлень: 3114 З нами з: 30.03.15 Подякував: 630 раз. Подякували: 294 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 20:17 В JAMA вышла статья [1] про частоту миокардитов и перикардитов после вакцинации мРНК-вакцинами. Миокардит – это воспаление сердечной мышцы, перикардит – воспаление так называемой серозной оболочки сердца, слоя соединительной ткани, который окружает сердце. После того как власти перестали прививать молодых женщин вакциной от AstraZeneca, которая в редких случаях вызывала у них специфический тромбоз, сопровождающийся тромбоцитопенией [2], эти два состояния стали главными страшилками, связанными с вакцинами. Воспаление сердца и правда звучит так себе, но на деле это так называемое самопроходящее заболевание (self-limited disease по-английски), то есть такое, которое проходит без лечения, часто не оставляя последствий. Но все равно неприятно, так что давайте посмотрим на цифры.

В работе анализировались данные 2 000 287 взрослых, получивших мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech либо Moderna. Из них миокардит развился у 20 (двадцати) человек, в среднем в течение 3,5 дней после получения первой дозы (4 человека) или второй (16 человек). 15 из пациентов были мужского пола, медианный возраст 36 лет. 19 человек, на всякий случай, положили в больницу. Я пишу «на всякий случай», так как выписали их оттуда через два дня. Двое из тех, у кого миокардит разился после первой дозы, получили вторую без каких-либо последствий.

Перикардит диагностировали у 15 человек после первой дозы вакцины и 22 после второй. Медианный возраст – 59 лет. Развивалось это состояние, в среднем, спустя 20 дней после иммунизации. 27 пациентов (73%) были мужчинами. 13 человек отправились в больницу и вышли из нее, в среднем, через день. Семеро получивших только одну дозу получили вторую – опять же, без последствий. Спустя 28 дней у 62% состояние значительно улучшилось, у 19% все симптомы исчезли.

Итого в сухом остатке. Миокардит развился у 0,001% привитых, перикардит – у 0,0018%. Ни одной смерти, ни одной госпитализации в реанимацию, у большинства все симптомы бесследно исчезли спустя несколько дней, максимум недель. Большая часть затронутых – мужчины, в случае миокардита молодые, в случае перикардита пожилые. Миокардит развивается, в основном, вскоре после второй дозы, перикардит – после первой, но не сразу.

И еще немножко цифр. Оба состояния встречались и до начала вакцинации от ковида. Средняя частота миокардита, условно, до 2021 года составляла 16,9 случаев в месяц, в 2021 – 27,3 случая в месяц. Для перикардита средняя частота до 2021 года была 49,1 случая в месяц, после – 78,8 случая в месяц. И совсем последнее: и миокардит, и перикардит развиваются при ковиде: для миокардита частота составляет 5%, для перикардита – 1,5%. Спустя шесть месяцев после заражения смертность в группе пациентов, у которых развился миокардит, составила 3,9% против 2,9% в контрольной группе и 15,5% против 6,7% в группе пациентов с перикардитом [3]. То есть при заражении ковидом у непривитых риск риск миокардита в 5000 (пять тысяч) раз больше, чем риск развития этого состояния после прививки. Для перикардита риск больше в 833 раза больше. И среди заболевших многие умирают – а среди привитых с мио- или перикардитом – нет или почти нет (в других исследованиях [4] единицы из пациентов с этими осложнениями все же умирали). Выводы, как говорят в этих ваших интернетах, делайте сами. IgA Повідомлень: 822 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 20:19 fler написав: stm написав: Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё ))) Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё )))

Стм, что с вами? Бустер вкололи? Стм, что с вами? Бустер вкололи?

там постоянно что-то колят там постоянно что-то колят Ромасик Повідомлень: 3114 З нами з: 30.03.15 Подякував: 630 раз. Подякували: 294 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3852385338543855> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7755 9133589

ЛОБ П'ят 01 жов, 2021 09:49