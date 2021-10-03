stm написав: Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё )))
Стм, что с вами? Бустер вкололи?
там постоянно что-то колят
Нет, под окном со шприцом - это ваше А по РФ просто смотрю как вас штырит, все данные официальные из ваших официальных ресурсов.
У понеділок, 27 вересня, в Україні ввели жовту зону та відповідні їй обмеження. Особливо це стосується навчальних закладів: якщо там немає вісімдесят відсотків вакцинованих вчителів, навчання має бути дистанційним, в режимі онлайн. Утім, в Степангородському загальному закладі середньої освіти Володимирецької тергромади ранок понеділка, 27 вересня, почався з традиційного дзвоника на навчальний день. Чому ж школу не закрили?
До школи у Степангороді 27 вересня прийшли учні і батьки. Директорка і педколектив не стали робити барикади, а запустили процес навчання, як і належить, хоча тут не виконана вказівка щодо вакцинування вісімдесяти відсотків працівників і педколективу школи. Правда, є все ж один вакцинований, поки що єдиний на 63 працівники школи. ... у школу звернулися батьки (майже 150 заяв) з вимогою провести батьківські збори щодо недопущення дистанційної форми навчання і продовжити навчання школярів очно, оскільки до невакцинованих вчителів батьки претензії не мають. Інакше будуть звертатися до суду із скаргою на свідоме ненадання якісної освіти у школі. ... серед жителів Степангорода та зокрема серед учнів та вчителів школи немає офіційно зареєстрованих випадків захворювань на КОВІД-19.
еще один зрадник с купленным дипломом на запрещенным в Париже канале сказал о 50% переболевших и снижении летальности дельты, поржал с 98% больных невакцинированных, не спел дифирамбы вакцине и посмел сравнить ситуацию в Украине с Британией (6:10-6:30)
У понеділок, 27 вересня, в Україні ввели жовту зону та відповідні їй обмеження. Особливо це стосується навчальних закладів: якщо там немає вісімдесят відсотків вакцинованих вчителів, навчання має бути дистанційним, в режимі онлайн. Утім, в Степангородському загальному закладі середньої освіти Володимирецької тергромади ранок понеділка, 27 вересня, почався з традиційного дзвоника на навчальний день. Чому ж школу не закрили?
До школи у Степангороді 27 вересня прийшли учні і батьки. Директорка і педколектив не стали робити барикади, а запустили процес навчання, як і належить, хоча тут не виконана вказівка щодо вакцинування вісімдесяти відсотків працівників і педколективу школи. Правда, є все ж один вакцинований, поки що єдиний на 63 працівники школи. ... у школу звернулися батьки (майже 150 заяв) з вимогою провести батьківські збори щодо недопущення дистанційної форми навчання і продовжити навчання школярів очно, оскільки до невакцинованих вчителів батьки претензії не мають. Інакше будуть звертатися до суду із скаргою на свідоме ненадання якісної освіти у школі. ... серед жителів Степангорода та зокрема серед учнів та вчителів школи немає офіційно зареєстрованих випадків захворювань на КОВІД-19.
Будет как в Бергамо или как в Умани? Нужно срочно ввести ̶в̶а̶й̶с̶к̶а̶ нацгвардию и заварить там все двери!