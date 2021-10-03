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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3852385338543855

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 76
Мені вже зробили щеплення
67%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
11
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:25

  Ромасик написав:
  fler написав:
  stm написав: Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё )))

Стм, что с вами? Бустер вкололи?

там постоянно что-то колят :lol:

Нет, под окном со шприцом - это ваше ;) А по РФ просто смотрю как вас штырит, все данные официальные из ваших официальных ресурсов.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:31

Степангород - с яйками и без ковида

У Степангородській школі вакцинований лише один працівник – але на «дистанційку» тут не перейшли.

https://volodymyrets.city/articles/1677 ... -perejshli

У понеділок, 27 вересня, в Україні ввели жовту зону та відповідні їй обмеження. Особливо це стосується навчальних закладів: якщо там немає вісімдесят відсотків вакцинованих вчителів, навчання має бути дистанційним, в режимі онлайн. Утім, в Степангородському загальному закладі середньої освіти Володимирецької тергромади ранок понеділка, 27 вересня, почався з традиційного дзвоника на навчальний день. Чому ж школу не закрили?

До школи у Степангороді 27 вересня прийшли учні і батьки. Директорка і педколектив не стали робити барикади, а запустили процес навчання, як і належить, хоча тут не виконана вказівка щодо вакцинування вісімдесяти відсотків працівників і педколективу школи. Правда, є все ж один вакцинований, поки що єдиний на 63 працівники школи.
...
у школу звернулися батьки (майже 150 заяв) з вимогою провести батьківські збори щодо недопущення дистанційної форми навчання і продовжити навчання школярів очно, оскільки до невакцинованих вчителів батьки претензії не мають. Інакше будуть звертатися до суду із скаргою на свідоме ненадання якісної освіти у школі.
...
серед жителів Степангорода та зокрема серед учнів та вчителів школи немає офіційно зареєстрованих випадків захворювань на КОВІД-19.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:36

  stm написав:А по РФ просто смотрю как вас штырит, все данные официальные из ваших официальных ресурсов.

по РФ мне абсолютно по барабану еще с тех пор, как Хотаб нашел там избыточную смертность. А вы все облизываете ихнюю статистику, как будто ее можно как-то применить к Украине.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:38

  Ромасик написав:
  stm написав:А по РФ просто смотрю как вас штырит, все данные официальные из ваших официальных ресурсов.

по РФ мне абсолютно по барабану еще с тех пор, как Хотаб нашел там избыточную смертность. А вы все облизываете ихнюю статистику, как будто ее можно как-то применить к Украине.

То ти рашик. Зрозуміло тепер чому ти загадив гілку своїм послідом. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:57

еще один зрадник с купленным дипломом на запрещенным в Париже канале сказал о 50% переболевших и снижении летальности дельты, поржал с 98% больных невакцинированных, не спел дифирамбы вакцине и посмел сравнить ситуацию в Украине с Британией (6:10-6:30)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 21:18

  Ромасик написав:У Степангородській школі вакцинований лише один працівник – але на «дистанційку» тут не перейшли.

https://volodymyrets.city/articles/1677 ... -perejshli

У понеділок, 27 вересня, в Україні ввели жовту зону та відповідні їй обмеження. Особливо це стосується навчальних закладів: якщо там немає вісімдесят відсотків вакцинованих вчителів, навчання має бути дистанційним, в режимі онлайн. Утім, в Степангородському загальному закладі середньої освіти Володимирецької тергромади ранок понеділка, 27 вересня, почався з традиційного дзвоника на навчальний день. Чому ж школу не закрили?

До школи у Степангороді 27 вересня прийшли учні і батьки. Директорка і педколектив не стали робити барикади, а запустили процес навчання, як і належить, хоча тут не виконана вказівка щодо вакцинування вісімдесяти відсотків працівників і педколективу школи. Правда, є все ж один вакцинований, поки що єдиний на 63 працівники школи.
...
у школу звернулися батьки (майже 150 заяв) з вимогою провести батьківські збори щодо недопущення дистанційної форми навчання і продовжити навчання школярів очно, оскільки до невакцинованих вчителів батьки претензії не мають. Інакше будуть звертатися до суду із скаргою на свідоме ненадання якісної освіти у школі.
...
серед жителів Степангорода та зокрема серед учнів та вчителів школи немає офіційно зареєстрованих випадків захворювань на КОВІД-19.

Будет как в Бергамо или как в Умани? :)
Нужно срочно ввести ̶в̶а̶й̶с̶к̶а̶ нацгвардию и заварить там все двери!
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