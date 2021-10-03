А если считать, что за всякие бредовые сообщения дисиденты выдавали и по 3 лайка за одно сообщение, то там вообще едва ли 1 из 15 оценено. Ну и я указал кем: недалекими дисидентами, что хуже, чем не было бы их))))
Начальник Модерны анонсировал, что ковид-сериал закончился в 2022, а конкурент уже анонсировал сиквел!
Гендиректор фармкомпании BioNTech Угур Шахин считает, что новые препараты от COVID могут понадобиться миру в 2022 году. Об этом пишет Financial Times. По его словам, несмотря на то, что сейчас необходимости в новых вакцинах нет, к середине следующего года ситуация может измениться.
«Этот вирус с нами надолго. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция вируса идёт, и этот процесс только начался», — отметил Шахин.
Он также добавил, что высока вероятность того, что новые штаммы коронавируса в будущем начнут «обманывать» иммунитет, поэтому потребуется разработка новых лекарств
Ромасик написав:кто из этих иноагентов здесь более адекватен - патлатый слева или группа риска с двойным подбородком справа. Жаль, не рассказали о сертификации вакцин в Украине. Беременной в карточке написали "вакцинирована по собственному желанию" - вот темные То Китай поборол ковид при помощи жесткого локдауна или несертифицированного короновака?
Они рассказывают теорию для Украины и практику на Западе, это тоже да. Но я хочу как в определенных штатах Штатов - нормально вакцинировать беременных, а не как в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%, привет Голубовской.
fler написав:Мероприятие высокого уровня в Киеве в этом году обречено на провал. «Для посещения мы просим всех участников предоставить любой из перечисленных документов, действующий на дату проведения мероприятия: • Сертификат вакцинации (электронный или бумажный) • Справка 063 / о (карта профилактических прививок) • Справка о выздоровлении от острой респираторной болезни COVID-19 • Отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 72 часа) • Отрицательный результат экспресс-тестирование на антиген (действительный 48 ч) Наличие одного из этих документов является обязательным условием для участия в мероприятии.» У меня вопрос – что из списка дает 100% гарантию, что человек не заразный? (Риторический, разумеется) На фейсбуке подтвердили свое участие около 350 чел. А до ковида таких было 1500+ в 2017 - 2018 и 2000+ в 2019.
я даже не знаю, где справку о выздоровлении брать.
В JAMA вышла статья [1] про частоту миокардитов и перикардитов после вакцинации мРНК-вакцинами. Миокардит – это воспаление сердечной мышцы, перикардит – воспаление так называемой серозной оболочки сердца, слоя соединительной ткани, который окружает сердце. После того как власти перестали прививать молодых женщин вакциной от AstraZeneca, которая в редких случаях вызывала у них специфический тромбоз, сопровождающийся тромбоцитопенией [2], эти два состояния стали главными страшилками, связанными с вакцинами. Воспаление сердца и правда звучит так себе, но на деле это так называемое самопроходящее заболевание (self-limited disease по-английски), то есть такое, которое проходит без лечения, часто не оставляя последствий. Но все равно неприятно, так что давайте посмотрим на цифры. В работе анализировались данные 2 000 287 взрослых, получивших мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech либо Moderna. Из них миокардит развился у 20 (двадцати) человек, в среднем в течение 3,5 дней после получения первой дозы (4 человека) или второй (16 человек). 15 из пациентов были мужского пола, медианный возраст 36 лет. 19 человек, на всякий случай, положили в больницу. Я пишу «на всякий случай», так как выписали их оттуда через два дня. Двое из тех, у кого миокардит разился после первой дозы, получили вторую без каких-либо последствий. Перикардит диагностировали у 15 человек после первой дозы вакцины и 22 после второй. Медианный возраст – 59 лет. Развивалось это состояние, в среднем, спустя 20 дней после иммунизации. 27 пациентов (73%) были мужчинами. 13 человек отправились в больницу и вышли из нее, в среднем, через день. Семеро получивших только одну дозу получили вторую – опять же, без последствий. Спустя 28 дней у 62% состояние значительно улучшилось, у 19% все симптомы исчезли. Итого в сухом остатке. Миокардит развился у 0,001% привитых, перикардит – у 0,0018%. Ни одной смерти, ни одной госпитализации в реанимацию, у большинства все симптомы бесследно исчезли спустя несколько дней, максимум недель. Большая часть затронутых – мужчины, в случае миокардита молодые, в случае перикардита пожилые. Миокардит развивается, в основном, вскоре после второй дозы, перикардит – после первой, но не сразу. И еще немножко цифр. Оба состояния встречались и до начала вакцинации от ковида. Средняя частота миокардита, условно, до 2021 года составляла 16,9 случаев в месяц, в 2021 – 27,3 случая в месяц. Для перикардита средняя частота до 2021 года была 49,1 случая в месяц, после – 78,8 случая в месяц. И совсем последнее: и миокардит, и перикардит развиваются при ковиде: для миокардита частота составляет 5%, для перикардита – 1,5%. Спустя шесть месяцев после заражения смертность в группе пациентов, у которых развился миокардит, составила 3,9% против 2,9% в контрольной группе и 15,5% против 6,7% в группе пациентов с перикардитом [3]. То есть при заражении ковидом у непривитых риск риск миокардита в 5000 (пять тысяч) раз больше, чем риск развития этого состояния после прививки. Для перикардита риск больше в 833 раза больше. И среди заболевших многие умирают – а среди привитых с мио- или перикардитом – нет или почти нет (в других исследованиях [4] единицы из пациентов с этими осложнениями все же умирали). Выводы, как говорят в этих ваших интернетах, делайте сами.
stm написав: Доктор наук Флер не даст соврать )))))) она правда сейчас обеспокоена очень научными конференциями без иноагентов типа zoom и microsoft teams... Ну ниче, собрание комсомола партии всё ещё не архаизм для неё )))
Стм, что с вами? Бустер вкололи?
там постоянно что-то колят
Нет, под окном со шприцом - это ваше А по РФ просто смотрю как вас штырит, все данные официальные из ваших официальных ресурсов.
У понеділок, 27 вересня, в Україні ввели жовту зону та відповідні їй обмеження. Особливо це стосується навчальних закладів: якщо там немає вісімдесят відсотків вакцинованих вчителів, навчання має бути дистанційним, в режимі онлайн. Утім, в Степангородському загальному закладі середньої освіти Володимирецької тергромади ранок понеділка, 27 вересня, почався з традиційного дзвоника на навчальний день. Чому ж школу не закрили?
До школи у Степангороді 27 вересня прийшли учні і батьки. Директорка і педколектив не стали робити барикади, а запустили процес навчання, як і належить, хоча тут не виконана вказівка щодо вакцинування вісімдесяти відсотків працівників і педколективу школи. Правда, є все ж один вакцинований, поки що єдиний на 63 працівники школи. ... у школу звернулися батьки (майже 150 заяв) з вимогою провести батьківські збори щодо недопущення дистанційної форми навчання і продовжити навчання школярів очно, оскільки до невакцинованих вчителів батьки претензії не мають. Інакше будуть звертатися до суду із скаргою на свідоме ненадання якісної освіти у школі. ... серед жителів Степангорода та зокрема серед учнів та вчителів школи немає офіційно зареєстрованих випадків захворювань на КОВІД-19.
еще один зрадник с купленным дипломом на запрещенным в Париже канале сказал о 50% переболевших и снижении летальности дельты, поржал с 98% больных невакцинированных, не спел дифирамбы вакцине и посмел сравнить ситуацию в Украине с Британией (6:10-6:30)
ЛАД написав:При расчёте стоимости жизни Вы учитывали только налоги, которые заплатит человек. И то не все, а как я понял, только подоходный и ЕСВ. не учли даже НДС. Но налоги только часть, причём не основная, стоимости человека. В процессе производства человек создаёт гораздо бОльшую стоимость.
1 Є ВВП ( все що створили) є Бюджет-податки які заплатили з створеного Бюджет/ВВП=40% в яких все і ПДВ на покупку товарів і акцизи і ЄСВ і ПДФО...в середньому на людину 2 Для того щоб щось створити-людина повинна забезпечити свою життєдіяльність.... Тому після людини може залишитись не більше ніж Залишиться=Створила - Спожила при створені 3 Як правило залишається те що в бухгалтерських документах називається капвкладення...тобто те що ще роками буде служити... Алгорим вияснення дуже простий За 30 років будується приблизно 300 млн м2 житла/40 млн осіб=7,5 м2 житла на особу( приблизно 10000 доларів) і ще 5 разів по 10000= інфраструктура, заощадження,промислові обєкти...
От і виходить Як не крути а вартість людини (реальна а не та яку вивели філософи..або медики по вартості органів) становить приблизно 2 млн грн(для України)