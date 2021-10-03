В JAMA вышла статья [1] про частоту миокардитов и перикардитов после вакцинации мРНК-вакцинами. Миокардит – это воспаление сердечной мышцы, перикардит – воспаление так называемой серозной оболочки сердца, слоя соединительной ткани, который окружает сердце. После того как власти перестали прививать молодых женщин вакциной от AstraZeneca, которая в редких случаях вызывала у них специфический тромбоз, сопровождающийся тромбоцитопенией [2], эти два состояния стали главными страшилками, связанными с вакцинами. Воспаление сердца и правда звучит так себе, но на деле это так называемое самопроходящее заболевание (self-limited disease по-английски), то есть такое, которое проходит без лечения, часто не оставляя последствий. Но все равно неприятно, так что давайте посмотрим на цифры.

В работе анализировались данные 2 000 287 взрослых, получивших мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech либо Moderna. Из них миокардит развился у 20 (двадцати) человек, в среднем в течение 3,5 дней после получения первой дозы (4 человека) или второй (16 человек). 15 из пациентов были мужского пола, медианный возраст 36 лет. 19 человек, на всякий случай, положили в больницу. Я пишу «на всякий случай», так как выписали их оттуда через два дня. Двое из тех, у кого миокардит разился после первой дозы, получили вторую без каких-либо последствий.

Перикардит диагностировали у 15 человек после первой дозы вакцины и 22 после второй. Медианный возраст – 59 лет. Развивалось это состояние, в среднем, спустя 20 дней после иммунизации. 27 пациентов (73%) были мужчинами. 13 человек отправились в больницу и вышли из нее, в среднем, через день. Семеро получивших только одну дозу получили вторую – опять же, без последствий. Спустя 28 дней у 62% состояние значительно улучшилось, у 19% все симптомы исчезли.

Итого в сухом остатке. Миокардит развился у 0,001% привитых, перикардит – у 0,0018%. Ни одной смерти, ни одной госпитализации в реанимацию, у большинства все симптомы бесследно исчезли спустя несколько дней, максимум недель. Большая часть затронутых – мужчины, в случае миокардита молодые, в случае перикардита пожилые. Миокардит развивается, в основном, вскоре после второй дозы, перикардит – после первой, но не сразу.

И еще немножко цифр. Оба состояния встречались и до начала вакцинации от ковида. Средняя частота миокардита, условно, до 2021 года составляла 16,9 случаев в месяц, в 2021 – 27,3 случая в месяц. Для перикардита средняя частота до 2021 года была 49,1 случая в месяц, после – 78,8 случая в месяц. И совсем последнее: и миокардит, и перикардит развиваются при ковиде: для миокардита частота составляет 5%, для перикардита – 1,5%. Спустя шесть месяцев после заражения смертность в группе пациентов, у которых развился миокардит, составила 3,9% против 2,9% в контрольной группе и 15,5% против 6,7% в группе пациентов с перикардитом [3]. То есть при заражении ковидом у непривитых риск риск миокардита в 5000 (пять тысяч) раз больше, чем риск развития этого состояния после прививки. Для перикардита риск больше в 833 раза больше. И среди заболевших многие умирают – а среди привитых с мио- или перикардитом – нет или почти нет (в других исследованиях [4] единицы из пациентов с этими осложнениями все же умирали). Выводы, как говорят в этих ваших интернетах, делайте сами.