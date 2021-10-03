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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3852385338543855

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 77
Мені вже зробили щеплення
66%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:38

  Ромасик написав:еще один зрадник с купленным дипломом


Послушаетесь зрадныка, уколетесь одной дозой как он в конце советует делать переболевшим? Или переболеете второй раз вместо второй дозы?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:41

  IgA написав:
  Ромасик написав:еще один зрадник с купленным дипломом


Послушаетесь зрадныка, уколетесь одной дозой как он в конце советует делать переболевшим? Или переболеете второй раз вместо второй дозы?

Это очень знаменитый харьковский доктор, самое знаменитое это даже не ковид, а не делать БЦЖ до 6 месяцев. Профи!
stm
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П'ят 01 жов, 2021 09:49
ЛОБ

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