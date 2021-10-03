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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:38
Ромасик написав:
еще один зрадник с купленным дипломом
Послушаетесь зрадныка, уколетесь одной дозой как он в конце советует делать переболевшим? Или переболеете второй раз вместо второй дозы?
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IgA
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Додано: Нед 03 жов, 2021 22:41
IgA написав: Ромасик написав:
еще один зрадник с купленным дипломом
Послушаетесь зрадныка, уколетесь одной дозой как он в конце советует делать переболевшим? Или переболеете второй раз вместо второй дозы?
Это очень знаменитый харьковский доктор, самое знаменитое это даже не ковид, а не делать БЦЖ до 6 месяцев. Профи!
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ЛОБ