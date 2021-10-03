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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 77
Мені вже зробили щеплення
66%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:38

  Ромасик написав:еще один зрадник с купленным дипломом


Послушаетесь зрадныка, уколетесь одной дозой как он в конце советует делать переболевшим? Или переболеете второй раз вместо второй дозы?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:41

  IgA написав:
  Ромасик написав:еще один зрадник с купленным дипломом


Послушаетесь зрадныка, уколетесь одной дозой как он в конце советует делать переболевшим? Или переболеете второй раз вместо второй дозы?

Это очень знаменитый харьковский доктор, самое знаменитое это даже не ковид, а не делать БЦЖ до 6 месяцев. Профи!
stm
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Уважаемые ! напоминаю что во всех клиниках и во многих аптеках большинства городов доступны вакцины от гриппа этого сезона !
Продолжим тренд прошлого сезона ВСЕ кто выступает за Вакцинацию от Ковид , вакцинирован от ковид, или самое забавное даже НЕ вакцинирован от Ковид сам , но агитириует других ( типа Хотаб) лишаются права говорить тут что-то в теме пока не покажут а) сертификат о вакцинации от ковид , бумажный или можете телефон с Дией сфоткать , так и быть замажьте ФИО б) чек от вакцины против гриппа и\или сам шприц.
Доколе такие доказательств сертификат + чек о вакцинации (о покупке вакцины и упаковка) от гриппа не будут предоставлены общественности , можем смело считать их ... ( подставьте сами нужное слово ) если толерантно выражаться ЛИЦЕМЕРАМИ !
Напомню в прошлом году только одна леди ( не никнейм , никнейм забыл) предоставила какие-то доказательства , остальные в кусты .
я уже молчу о других вакцинах , можете выложить свою карту вакцинации и замазать ФИО . , такая карта есть в приложении к амбулаторной карте или в ней самой . Там должны быть дифтерийно-столбнячная как минимум

P.S. http://i.piccy.info/i9/4f5c2d52065ec91f ... ktsyna.jpg
http://piccy.info/view3/15101998/d5b000 ... a5f2afd61/
Востаннє редагувалось yama в Нед 03 жов, 2021 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот моя вакцина
http://i.piccy.info/i9/4f5c2d52065ec91f ... ktsyna.jpg
http://piccy.info/view3/15101998/d5b000 ... a5f2afd61/
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  stm написав:
  Ромасик написав:кто из этих иноагентов здесь более адекватен - патлатый слева или группа риска с двойным подбородком справа.
Жаль, не рассказали о сертификации вакцин в Украине.
Беременной в карточке написали "вакцинирована по собственному желанию" - вот темные :D
То Китай поборол ковид при помощи жесткого локдауна или несертифицированного короновака?

Они рассказывают теорию для Украины и практику на Западе, это тоже да. Но я хочу как в определенных штатах Штатов - нормально вакцинировать беременных, а не как в Москве и Питере увеличить смертность рожениц за ковидный год на 24%, привет Голубовской.

что же вам так та Москва покоя не дает..?
... А вам Израиль .

Или вы тоже из наших людей будете ?
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А зачем ее колоть? В смысле, зачем вакцинироваться.от гриппа?
Binimovich
 
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