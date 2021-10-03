Послушаетесь зрадныка, уколетесь одной дозой как он в конце советует делать переболевшим? Или переболеете второй раз вместо второй дозы?
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Додано: Нед 03 жов, 2021 22:38
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:41
Это очень знаменитый харьковский доктор, самое знаменитое это даже не ковид, а не делать БЦЖ до 6 месяцев. Профи!
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Уважаемые ! напоминаю что во всех клиниках и во многих аптеках большинства городов доступны вакцины от гриппа этого сезона !
Продолжим тренд прошлого сезона ВСЕ кто выступает за Вакцинацию от Ковид , вакцинирован от ковид, или самое забавное даже НЕ вакцинирован от Ковид сам , но агитириует других ( типа Хотаб) лишаются права говорить тут что-то в теме пока не покажут а) сертификат о вакцинации от ковид , бумажный или можете телефон с Дией сфоткать , так и быть замажьте ФИО б) чек от вакцины против гриппа и\или сам шприц.
Доколе такие доказательств сертификат + чек о вакцинации (о покупке вакцины и упаковка) от гриппа не будут предоставлены общественности , можем смело считать их ... ( подставьте сами нужное слово ) если толерантно выражаться ЛИЦЕМЕРАМИ !
Напомню в прошлом году только одна леди ( не никнейм , никнейм забыл) предоставила какие-то доказательства , остальные в кусты .
я уже молчу о других вакцинах , можете выложить свою карту вакцинации и замазать ФИО . , такая карта есть в приложении к амбулаторной карте или в ней самой . Там должны быть дифтерийно-столбнячная как минимум
P.S.
Востаннє редагувалось yama в Нед 03 жов, 2021 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
... А вам Израиль .
Или вы тоже из наших людей будете ?
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А зачем ее колоть? В смысле, зачем вакцинироваться.от гриппа?
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