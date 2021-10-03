Додано: Пон 04 жов, 2021 06:15

Ukrainian написав: В Одесі анти вакси вже отримали до чого йшли. Природний відбір.

На данный момент мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. В Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19.

Так точно!Ромасики и Ко постаралисьПрошу читать медленно, шевеля губами, как завещал Дядя Саша:Катерина Ножевникова, волонтер из Одессы, фбучный пост.Я просто буду вести тут хроники событий, может это ещё кого то сподвигнет сесть в последний вагон и все таким делать прививку. Потому что я не пойму на кого больше злиться сейчас- на тех, кто не успевает места организовывать или на тех, кто эти места заполняет со скоростью света по собственной глупости (уж Простите, но это так)А ещё, все таки хочется обратится вновь в ответственным за места (департаментам, главврачам, дежурным врачам приёмных отделений) - давайте не будем повторять ошибок прошлого года и перекручивать данные. Если мест нет- значит их нет. А если есть, то для всех кому положено по состоянию, а не для избранных и по звонку..Итак, на данный момент Мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ивл накупили Овердофига, а вот реаниматологов «докупить» не возможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит- на нем кто то должен работатьМожет пора говорить все как есть? Может народ поймёт, что ситуация куда тяжелее, чем они видят на фестивале пива, который проводится в городе все выходные..Итак поехали. Воскресенье.Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течении двух часов, с участием двух департаментов, удалось таки найти место и сделать Перевод. Но время могло быть потеряно.час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно). Что возвращает нас к теме обеспечения Ковида стационаров. Объявления о том, что нсзу обеспечивает ковид пациента всем- не соответствует действительности.Пациент 83 (нет Почки, онко в ремиссии) не привит. Ковид подтверждён. Из симптомов - отнялись ноги. Ни одного из факторов для госпитализации из приказа моз нет - Сатурация в норме и далее по списку. Но ноги отнялись. Родственники покатались с дедом по всем ковид стационарам- нигде не взяли. То есть в обычную Неврологию нельзя- ковид плюс. А в ковид нельзя- нет ковид симптомов. Лечитесь как хотите..Пациент 70 лет. Не привит. 9 дней пролечился. Выписан с сатурацией 78! (Привет Новым приказам МОЗ о выписке с сатурацией 94) через сутки упал на 69. Врачей, которые такое делают я лишала бы лицензии на всю жизнь.Ну и теперь печальные.Семья отец, мама, два сына (родители за 80, сыновья за 50) все невакцинированы.Всей семьей попадают в стационар. Мама умирает через 4 дня. Один из братьев забирает остальных из стационара. К вечеру с трудом я брата устраиваю в другой стационар (Сатурация 70). Сегодня и он Умер. Папа тоже состояние тяжелое.37 лет. Не привит. 9 дней дома. 80 процентов повреждения лёгких. Через три дня Инсульт. Переведён в частную клинику. Там спасли, но состояние тяжелое. Родственники продали все, чтобы оплатить по сути жизнь своего близкого. И влезли в большие долги. Стоимость одного дня в Реанимации примерно 20 тыс грн.Ну и самая для меня больная сейчас история. Женщина за 60. Госпитализирована сразу. Но в первый день в стационаре забивается банка и отключается кислород. к утру Сатурация 30. Реанимация. Неделю за неё боролись. Сын делал все, что мог. Поставил всех на уши. И каждый день писал мне в надежде, что освободится где то место в Реанимации другой больницы. Сеголня в 4 мы списались последний раз, я опять развела руками- Простите, мест нет. И он ответил : ну может быть кто то поправиться и освободится место. Ведь так может быть!Через два часа пришло сообщение от негоМесто таки освободилось. Мама ушла..Пожалуйста!!!Ситуация очень тяжелая. Никакая система не выдержит такой нагрузки. Не хватает финансирования! Нет реаниматологов в таком количестве.За сутки сегодня госпиталищиврано по стране почти 1000 человек. Это три средних больницы. Вдумайтесь... три больницы за сутки заполнены.В Харькове пациентов везут в область. Городские больницы заполнены на сто процентов. Все Города миллионники пойдут по этому же пути.