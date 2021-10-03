Послушаетесь зрадныка, уколетесь одной дозой как он в конце советует делать переболевшим? Или переболеете второй раз вместо второй дозы?
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Додано: Нед 03 жов, 2021 22:38
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:41
Это очень знаменитый харьковский доктор, самое знаменитое это даже не ковид, а не делать БЦЖ до 6 месяцев. Профи!
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Уважаемые ! напоминаю что во всех клиниках и во многих аптеках большинства городов доступны вакцины от гриппа этого сезона !
Продолжим тренд прошлого сезона ВСЕ кто выступает за Вакцинацию от Ковид , вакцинирован от ковид, или самое забавное даже НЕ вакцинирован от Ковид сам , но агитириует других ( типа Хотаб) лишаются права говорить тут что-то в теме пока не покажут а) сертификат о вакцинации от ковид , бумажный или можете телефон с Дией сфоткать , так и быть замажьте ФИО б) чек от вакцины против гриппа и\или сам шприц.
Доколе такие доказательств сертификат + чек о вакцинации (о покупке вакцины и упаковка) от гриппа не будут предоставлены общественности , можем смело считать их ... ( подставьте сами нужное слово ) если толерантно выражаться ЛИЦЕМЕРАМИ !
Напомню в прошлом году только одна леди ( не никнейм , никнейм забыл) предоставила какие-то доказательства , остальные в кусты .
я уже молчу о других вакцинах , можете выложить свою карту вакцинации и замазать ФИО . , такая карта есть в приложении к амбулаторной карте или в ней самой . Там должны быть дифтерийно-столбнячная как минимум
P.S.
Востаннє редагувалось yama в Нед 03 жов, 2021 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
... А вам Израиль .
Или вы тоже из наших людей будете ?
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А зачем ее колоть? В смысле, зачем вакцинироваться.от гриппа?
Додано: Пон 04 жов, 2021 02:13
В Одесі анти вакси вже отримали до чого йшли. Природний відбір.
На данный момент мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. В Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19.
Додано: Пон 04 жов, 2021 06:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так точно!
Ромасики и Ко постарались .
Прошу читать медленно, шевеля губами, как завещал Дядя Саша:
Катерина Ножевникова, волонтер из Одессы, фбучный пост.
Я просто буду вести тут хроники событий, может это ещё кого то сподвигнет сесть в последний вагон и все таким делать прививку. Потому что я не пойму на кого больше злиться сейчас- на тех, кто не успевает места организовывать или на тех, кто эти места заполняет со скоростью света по собственной глупости (уж Простите, но это так)
А ещё, все таки хочется обратится вновь в ответственным за места (департаментам, главврачам, дежурным врачам приёмных отделений) - давайте не будем повторять ошибок прошлого года и перекручивать данные. Если мест нет- значит их нет. А если есть, то для всех кому положено по состоянию, а не для избранных и по звонку..
Итак, на данный момент Мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ивл накупили Овердофига, а вот реаниматологов «докупить» не возможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит- на нем кто то должен работать
Может пора говорить все как есть? Может народ поймёт, что ситуация куда тяжелее, чем они видят на фестивале пива, который проводится в городе все выходные..
Итак поехали. Воскресенье.
Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течении двух часов, с участием двух департаментов, удалось таки найти место и сделать Перевод. Но время могло быть потеряно.
час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно). Что возвращает нас к теме обеспечения Ковида стационаров. Объявления о том, что нсзу обеспечивает ковид пациента всем- не соответствует действительности.
Пациент 83 (нет Почки, онко в ремиссии) не привит. Ковид подтверждён. Из симптомов - отнялись ноги. Ни одного из факторов для госпитализации из приказа моз нет - Сатурация в норме и далее по списку. Но ноги отнялись. Родственники покатались с дедом по всем ковид стационарам- нигде не взяли. То есть в обычную Неврологию нельзя- ковид плюс. А в ковид нельзя- нет ковид симптомов. Лечитесь как хотите..
Пациент 70 лет. Не привит. 9 дней пролечился. Выписан с сатурацией 78! (Привет Новым приказам МОЗ о выписке с сатурацией 94) через сутки упал на 69. Врачей, которые такое делают я лишала бы лицензии на всю жизнь.
Ну и теперь печальные.
Семья отец, мама, два сына (родители за 80, сыновья за 50) все невакцинированы.
Всей семьей попадают в стационар. Мама умирает через 4 дня. Один из братьев забирает остальных из стационара. К вечеру с трудом я брата устраиваю в другой стационар (Сатурация 70). Сегодня и он Умер. Папа тоже состояние тяжелое.
37 лет. Не привит. 9 дней дома. 80 процентов повреждения лёгких. Через три дня Инсульт. Переведён в частную клинику. Там спасли, но состояние тяжелое. Родственники продали все, чтобы оплатить по сути жизнь своего близкого. И влезли в большие долги. Стоимость одного дня в Реанимации примерно 20 тыс грн.
Ну и самая для меня больная сейчас история. Женщина за 60. Госпитализирована сразу. Но в первый день в стационаре забивается банка и отключается кислород. к утру Сатурация 30. Реанимация. Неделю за неё боролись. Сын делал все, что мог. Поставил всех на уши. И каждый день писал мне в надежде, что освободится где то место в Реанимации другой больницы. Сеголня в 4 мы списались последний раз, я опять развела руками- Простите, мест нет. И он ответил : ну может быть кто то поправиться и освободится место. Ведь так может быть!
Через два часа пришло сообщение от него
Место таки освободилось. Мама ушла..
Пожалуйста!!!
Ситуация очень тяжелая. Никакая система не выдержит такой нагрузки. Не хватает финансирования! Нет реаниматологов в таком количестве.
За сутки сегодня госпиталищиврано по стране почти 1000 человек. Это три средних больницы. Вдумайтесь... три больницы за сутки заполнены.
В Харькове пациентов везут в область. Городские больницы заполнены на сто процентов. Все Города миллионники пойдут по этому же пути.
Додано: Пон 04 жов, 2021 06:34
Самое время какому-нибудь вкладчику дебильновато поржать "а что там в Одессе?"
Хотя если оно по принципу "чем в Украине хуже, тем лучше" то все вполне стройненько выглядит.
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