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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3851385238533854>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 02:13

В Одесі анти вакси вже отримали до чого йшли. Природний відбір.
На данный момент мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. В Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 03:43

  ЛАД написав:При расчёте стоимости жизни Вы учитывали только налоги, которые заплатит человек. И то не все, а как я понял, только подоходный и ЕСВ. не учли даже НДС.

какая стоимость жизни чела що всю жизнь сидит на пособии. величина имеет отрицательное значение ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 04:21

  Ukrainian написав:В Одесі анти вакси вже отримали до чого йшли. Природний відбір.
На данный момент мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. В Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19.

это шо отсюда.
https://omr.gov.ua/ru/news/224983/
По данным на 3 октября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 232 пациента с COVID-19, из них 32 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 200 пациентов, из них шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ.

На 3 октября в двух опорных больницах Одессы свободна 61 койка для госпитализации пациентов с COVID-19, все койки обеспечены кислородом.

нет. скорее отсюда.

https://culturemeter.od.ua/v-odesse-zak ... om-124771/

Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течении двух часов, с участием двух департаментов, удалось таки найти место и сделать Перевод. Но время могло быть потеряно.
час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно). Что возвращает нас к теме обеспечения Ковида стационаров. Объявления о том, что нсзу обеспечивает ковид пациента всем- не соответствует действительности.

непонятка. в ковидной больнице нет реанимации. шо за запросы в департаменты. шо за перевод. из палаты в палату. о названии больницы мадам Екатерина Ножевникова молчит.
Пациент 70 лет. Не привит. 9 дней пролечился. Выписан с сатурацией 78! (Привет Новым приказам МОЗ о выписке с сатурацией 94) через сутки упал на 69. Врачей, которые такое делают я лишала бы лицензии на всю жизнь.

опять где название больницы и рассказ о заяве полицаям на преступные действия врачей.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 06:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:В Одесі анти вакси вже отримали до чого йшли. Природний відбір.
На данный момент мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. В Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19.
Так точно!
Ромасики и Ко постарались .

Прошу читать медленно, шевеля губами, как завещал Дядя Саша:

Катерина Ножевникова, волонтер из Одессы, фбучный пост.

Я просто буду вести тут хроники событий, может это ещё кого то сподвигнет сесть в последний вагон и все таким делать прививку. Потому что я не пойму на кого больше злиться сейчас- на тех, кто не успевает места организовывать или на тех, кто эти места заполняет со скоростью света по собственной глупости (уж Простите, но это так)

А ещё, все таки хочется обратится вновь в ответственным за места (департаментам, главврачам, дежурным врачам приёмных отделений) - давайте не будем повторять ошибок прошлого года и перекручивать данные. Если мест нет- значит их нет. А если есть, то для всех кому положено по состоянию, а не для избранных и по звонку..

Итак, на данный момент Мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ивл накупили Овердофига, а вот реаниматологов «докупить» не возможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит- на нем кто то должен работать
Может пора говорить все как есть? Может народ поймёт, что ситуация куда тяжелее, чем они видят на фестивале пива, который проводится в городе все выходные..

Итак поехали. Воскресенье.
Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течении двух часов, с участием двух департаментов, удалось таки найти место и сделать Перевод. Но время могло быть потеряно.
час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно). Что возвращает нас к теме обеспечения Ковида стационаров. Объявления о том, что нсзу обеспечивает ковид пациента всем- не соответствует действительности.

Пациент 83 (нет Почки, онко в ремиссии) не привит. Ковид подтверждён. Из симптомов - отнялись ноги. Ни одного из факторов для госпитализации из приказа моз нет - Сатурация в норме и далее по списку. Но ноги отнялись. Родственники покатались с дедом по всем ковид стационарам- нигде не взяли. То есть в обычную Неврологию нельзя- ковид плюс. А в ковид нельзя- нет ковид симптомов. Лечитесь как хотите..

Пациент 70 лет. Не привит. 9 дней пролечился. Выписан с сатурацией 78! (Привет Новым приказам МОЗ о выписке с сатурацией 94) через сутки упал на 69. Врачей, которые такое делают я лишала бы лицензии на всю жизнь.

Ну и теперь печальные.
Семья отец, мама, два сына (родители за 80, сыновья за 50) все невакцинированы.
Всей семьей попадают в стационар. Мама умирает через 4 дня. Один из братьев забирает остальных из стационара. К вечеру с трудом я брата устраиваю в другой стационар (Сатурация 70). Сегодня и он Умер. Папа тоже состояние тяжелое.

37 лет. Не привит. 9 дней дома. 80 процентов повреждения лёгких. Через три дня Инсульт. Переведён в частную клинику. Там спасли, но состояние тяжелое. Родственники продали все, чтобы оплатить по сути жизнь своего близкого. И влезли в большие долги. Стоимость одного дня в Реанимации примерно 20 тыс грн.

Ну и самая для меня больная сейчас история. Женщина за 60. Госпитализирована сразу. Но в первый день в стационаре забивается банка и отключается кислород. к утру Сатурация 30. Реанимация. Неделю за неё боролись. Сын делал все, что мог. Поставил всех на уши. И каждый день писал мне в надежде, что освободится где то место в Реанимации другой больницы. Сеголня в 4 мы списались последний раз, я опять развела руками- Простите, мест нет. И он ответил : ну может быть кто то поправиться и освободится место. Ведь так может быть!
Через два часа пришло сообщение от него
Место таки освободилось. Мама ушла..

Пожалуйста!!!
Ситуация очень тяжелая. Никакая система не выдержит такой нагрузки. Не хватает финансирования! Нет реаниматологов в таком количестве.
За сутки сегодня госпиталищиврано по стране почти 1000 человек. Это три средних больницы. Вдумайтесь... три больницы за сутки заполнены.
В Харькове пациентов везут в область. Городские больницы заполнены на сто процентов. Все Города миллионники пойдут по этому же пути.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 07:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:лишаются права говорить тут что-то в теме пока... ( типа Хотаб)

Кем лишаются?
Яма, в ночь на понедельник надо закусывать. Все же начало рабочей недели предстоит, а вы по тернистому. Слезайте с броневичка, лишатель права))


Умничка. Только с чего ты взял, что я должен тебе доказывать свой десяток прививок.

Но ты всегда можешь предложить спор на 1л Jameson, привит я или не привит. И узнаешь правду)))



Лайтовый понедельник, в сравнении с прошлым понедельником:
1478/2092
94/114

Растем.
Ну или летим в 50...
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:07

Ответят стандартной отпиской "мы за всё хорошее, и против всего плохого. Никого не принуждаем, всё добровольно"

Зображення

Петиция против принудительной вакцинации набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом

На сайте ОП документ поддержали более 25 тыс человек, поэтому его должен будет рассмотреть Владимир Зеленский. Суть инициативы - введение тюремного заключения сроком до 5 лет за принуждение к вакцинации.

Под принуждением подразумеваются угрозы увольнения иди недопуска на работу и др. Автор петиции обвиняет медицинскую систему в некомпетентности, утверждая, что перед вакцинацией не проводится обследование на наличие хронических заболеваний, не анализируется реакция на вакцину, а медики не несут ответственности за последствия.

https://t.me/pavlovskynews/11796
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Ответят

По Одессе уже все ясно? Почему без юмарка?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:56

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Ответят

По Одессе уже все ясно? Почему без юмарка?

А что там? Уже дров не хватает?
По Умани не ясно - "как в Бергамо"?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из новостей Истребин пишет:
"Харьков.
Ковид принимает 7 больниц. На сегодня из 1560 выделенных мест, 1448 занято. Заполнение 92,8% Свободно осталось 112. Это теоретически, не ясно что там с обеспечением кислородом. За прошедшие сутки заполнили 82 места.
Три дня назад было выделено для приема Ковидных пациентов 2 лечебных учреждения.
Центр радиационной защиты, за три дня заполнили на 97,7%
Харьковскую больницу №18 заполнили за 2 дня на 100%
Общее заполнение по городу 92,8% ( без роддома и детской больницы )
Такими темпами места заполнят все сегодня.
Сегодня в статистике появилось еще одно лечебное учреждение. Госпиталь ветеранов войны - 256 мест выделено. Прием пациентов пока не начался. Но с таким темпом До среды все будет заполнено.
Как пишет Наталья Попова, предполагается выделение еще двух ЖД больниц под госпитализации с Ковидом. Теоретически это даст возможность продержаться еще неделю. А что дальше ?" (с)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Уже дров не хватает?

За дрова не знаю. Выше пишут,что коек.Врут?
  Вкладчик1234 написав:По Умани не ясно

Не все сразу. По Одессе есть неясности?
Hotab
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