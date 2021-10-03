Binimovich написав:Так точно!Ukrainian написав:В Одесі анти вакси вже отримали до чого йшли. Природний відбір.
На данный момент мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. В Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19.
Ромасики и Ко постарались .
Прошу читать медленно, шевеля губами, как завещал Дядя Саша:
Катерина Ножевникова, волонтер из Одессы, фбучный пост.
Я просто буду вести тут хроники событий, может это ещё кого то сподвигнет сесть в последний вагон и все таким делать прививку. Потому что я не пойму на кого больше злиться сейчас- на тех, кто не успевает места организовывать или на тех, кто эти места заполняет со скоростью света по собственной глупости (уж Простите, но это так)
А ещё, все таки хочется обратится вновь в ответственным за места (департаментам, главврачам, дежурным врачам приёмных отделений) - давайте не будем повторять ошибок прошлого года и перекручивать данные. Если мест нет- значит их нет. А если есть, то для всех кому положено по состоянию, а не для избранных и по звонку..
Итак, на данный момент Мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ивл накупили Овердофига, а вот реаниматологов «докупить» не возможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит- на нем кто то должен работать
Может пора говорить все как есть? Может народ поймёт, что ситуация куда тяжелее, чем они видят на фестивале пива, который проводится в городе все выходные..
Итак поехали. Воскресенье.
Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течении двух часов, с участием двух департаментов, удалось таки найти место и сделать Перевод. Но время могло быть потеряно.
час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно). Что возвращает нас к теме обеспечения Ковида стационаров. Объявления о том, что нсзу обеспечивает ковид пациента всем- не соответствует действительности.
Пациент 83 (нет Почки, онко в ремиссии) не привит. Ковид подтверждён. Из симптомов - отнялись ноги. Ни одного из факторов для госпитализации из приказа моз нет - Сатурация в норме и далее по списку. Но ноги отнялись. Родственники покатались с дедом по всем ковид стационарам- нигде не взяли. То есть в обычную Неврологию нельзя- ковид плюс. А в ковид нельзя- нет ковид симптомов. Лечитесь как хотите..
Пациент 70 лет. Не привит. 9 дней пролечился. Выписан с сатурацией 78! (Привет Новым приказам МОЗ о выписке с сатурацией 94) через сутки упал на 69. Врачей, которые такое делают я лишала бы лицензии на всю жизнь.
Ну и теперь печальные.
Семья отец, мама, два сына (родители за 80, сыновья за 50) все невакцинированы.
Всей семьей попадают в стационар. Мама умирает через 4 дня. Один из братьев забирает остальных из стационара. К вечеру с трудом я брата устраиваю в другой стационар (Сатурация 70). Сегодня и он Умер. Папа тоже состояние тяжелое.
37 лет. Не привит. 9 дней дома. 80 процентов повреждения лёгких. Через три дня Инсульт. Переведён в частную клинику. Там спасли, но состояние тяжелое. Родственники продали все, чтобы оплатить по сути жизнь своего близкого. И влезли в большие долги. Стоимость одного дня в Реанимации примерно 20 тыс грн.
Ну и самая для меня больная сейчас история. Женщина за 60. Госпитализирована сразу. Но в первый день в стационаре забивается банка и отключается кислород. к утру Сатурация 30. Реанимация. Неделю за неё боролись. Сын делал все, что мог. Поставил всех на уши. И каждый день писал мне в надежде, что освободится где то место в Реанимации другой больницы. Сеголня в 4 мы списались последний раз, я опять развела руками- Простите, мест нет. И он ответил : ну может быть кто то поправиться и освободится место. Ведь так может быть!
Через два часа пришло сообщение от него
Место таки освободилось. Мама ушла..
Пожалуйста!!!
Ситуация очень тяжелая. Никакая система не выдержит такой нагрузки. Не хватает финансирования! Нет реаниматологов в таком количестве.
За сутки сегодня госпиталищиврано по стране почти 1000 человек. Это три средних больницы. Вдумайтесь... три больницы за сутки заполнены.
В Харькове пациентов везут в область. Городские больницы заполнены на сто процентов. Все Города миллионники пойдут по этому же пути.
Могу больше сказать. В 80% госклиник штат реаниматологов в течение лета спешно сокращали. Попкорном запасся еще три месяца назад.
В Киеве уже целые группы медиков в ФБ самоорганизовались. Тема - свал за рубеж, язык и правильное оформление документов. Причем не одна-две, а гораздо больше.
В зависимости от страны выезда. Встречаются, делятся опытом прохождения процедур, уже выехавшие подтягивают к себе оставшихся коллег.
Анестезиологи там в первых рядах, в Европе их с руками отрывают.
Причем многие из них, пока ждут оформления даже временно в наш ковид идти не хотят. Так как в маю их с выплатами нажучили, а летом оставили без зарплат.
Кстати, первые просмотренные пациенты уже уходят из ковидных отделений. И виноватых хрен назначишь, так как выделенного персонала на всех просто не хватает.