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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3852385338543855> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78 Мені вже зробили щеплення 65% 51 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 78 Додано: Пон 04 жов, 2021 10:13 Binimovich написав: Ukrainian написав: В Одесі анти вакси вже отримали до чого йшли. Природний відбір.

На данный момент мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. В Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19. Так точно!

Ромасики и Ко постарались .



Прошу читать медленно, шевеля губами, как завещал Дядя Саша:



Катерина Ножевникова, волонтер из Одессы, фбучный пост.



Я просто буду вести тут хроники событий, может это ещё кого то сподвигнет сесть в последний вагон и все таким делать прививку. Потому что я не пойму на кого больше злиться сейчас- на тех, кто не успевает места организовывать или на тех, кто эти места заполняет со скоростью света по собственной глупости (уж Простите, но это так)



А ещё, все таки хочется обратится вновь в ответственным за места (департаментам, главврачам, дежурным врачам приёмных отделений) - давайте не будем повторять ошибок прошлого года и перекручивать данные. Если мест нет- значит их нет. А если есть, то для всех кому положено по состоянию, а не для избранных и по звонку..



Итак, на данный момент Мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ивл накупили Овердофига, а вот реаниматологов «докупить» не возможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит- на нем кто то должен работать

Может пора говорить все как есть? Может народ поймёт, что ситуация куда тяжелее, чем они видят на фестивале пива, который проводится в городе все выходные..



Итак поехали. Воскресенье.

Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течении двух часов, с участием двух департаментов, удалось таки найти место и сделать Перевод. Но время могло быть потеряно.

час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно). Что возвращает нас к теме обеспечения Ковида стационаров. Объявления о том, что нсзу обеспечивает ковид пациента всем- не соответствует действительности.



Пациент 83 (нет Почки, онко в ремиссии) не привит. Ковид подтверждён. Из симптомов - отнялись ноги. Ни одного из факторов для госпитализации из приказа моз нет - Сатурация в норме и далее по списку. Но ноги отнялись. Родственники покатались с дедом по всем ковид стационарам- нигде не взяли. То есть в обычную Неврологию нельзя- ковид плюс. А в ковид нельзя- нет ковид симптомов. Лечитесь как хотите..



Пациент 70 лет. Не привит. 9 дней пролечился. Выписан с сатурацией 78! (Привет Новым приказам МОЗ о выписке с сатурацией 94) через сутки упал на 69. Врачей, которые такое делают я лишала бы лицензии на всю жизнь.



Ну и теперь печальные.

Семья отец, мама, два сына (родители за 80, сыновья за 50) все невакцинированы.

Всей семьей попадают в стационар. Мама умирает через 4 дня. Один из братьев забирает остальных из стационара. К вечеру с трудом я брата устраиваю в другой стационар (Сатурация 70). Сегодня и он Умер. Папа тоже состояние тяжелое.



37 лет. Не привит. 9 дней дома. 80 процентов повреждения лёгких. Через три дня Инсульт. Переведён в частную клинику. Там спасли, но состояние тяжелое. Родственники продали все, чтобы оплатить по сути жизнь своего близкого. И влезли в большие долги. Стоимость одного дня в Реанимации примерно 20 тыс грн.



Ну и самая для меня больная сейчас история. Женщина за 60. Госпитализирована сразу. Но в первый день в стационаре забивается банка и отключается кислород. к утру Сатурация 30. Реанимация. Неделю за неё боролись. Сын делал все, что мог. Поставил всех на уши. И каждый день писал мне в надежде, что освободится где то место в Реанимации другой больницы. Сеголня в 4 мы списались последний раз, я опять развела руками- Простите, мест нет. И он ответил : ну может быть кто то поправиться и освободится место. Ведь так может быть!

Через два часа пришло сообщение от него

Место таки освободилось. Мама ушла..



Пожалуйста!!!

Ситуация очень тяжелая. Никакая система не выдержит такой нагрузки. Не хватает финансирования! Нет реаниматологов в таком количестве.

За сутки сегодня госпиталищиврано по стране почти 1000 человек. Это три средних больницы. Вдумайтесь... три больницы за сутки заполнены.

В Харькове пациентов везут в область. Городские больницы заполнены на сто процентов. Все Города миллионники пойдут по этому же пути. Так точно!Ромасики и Ко постаралисьПрошу читать медленно, шевеля губами, как завещал Дядя Саша:Катерина Ножевникова, волонтер из Одессы, фбучный пост.Я просто буду вести тут хроники событий, может это ещё кого то сподвигнет сесть в последний вагон и все таким делать прививку. Потому что я не пойму на кого больше злиться сейчас- на тех, кто не успевает места организовывать или на тех, кто эти места заполняет со скоростью света по собственной глупости (уж Простите, но это так)А ещё, все таки хочется обратится вновь в ответственным за места (департаментам, главврачам, дежурным врачам приёмных отделений) - давайте не будем повторять ошибок прошлого года и перекручивать данные. Если мест нет- значит их нет. А если есть, то для всех кому положено по состоянию, а не для избранных и по звонку..Итак, на данный момент Мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ивл накупили Овердофига, а вот реаниматологов «докупить» не возможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит- на нем кто то должен работатьМожет пора говорить все как есть? Может народ поймёт, что ситуация куда тяжелее, чем они видят на фестивале пива, который проводится в городе все выходные..Итак поехали. Воскресенье.Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течении двух часов, с участием двух департаментов, удалось таки найти место и сделать Перевод. Но время могло быть потеряно.час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно). Что возвращает нас к теме обеспечения Ковида стационаров. Объявления о том, что нсзу обеспечивает ковид пациента всем- не соответствует действительности.Пациент 83 (нет Почки, онко в ремиссии) не привит. Ковид подтверждён. Из симптомов - отнялись ноги. Ни одного из факторов для госпитализации из приказа моз нет - Сатурация в норме и далее по списку. Но ноги отнялись. Родственники покатались с дедом по всем ковид стационарам- нигде не взяли. То есть в обычную Неврологию нельзя- ковид плюс. А в ковид нельзя- нет ковид симптомов. Лечитесь как хотите..Пациент 70 лет. Не привит. 9 дней пролечился. Выписан с сатурацией 78! (Привет Новым приказам МОЗ о выписке с сатурацией 94) через сутки упал на 69. Врачей, которые такое делают я лишала бы лицензии на всю жизнь.Ну и теперь печальные.Семья отец, мама, два сына (родители за 80, сыновья за 50) все невакцинированы.Всей семьей попадают в стационар. Мама умирает через 4 дня. Один из братьев забирает остальных из стационара. К вечеру с трудом я брата устраиваю в другой стационар (Сатурация 70). Сегодня и он Умер. Папа тоже состояние тяжелое.37 лет. Не привит. 9 дней дома. 80 процентов повреждения лёгких. Через три дня Инсульт. Переведён в частную клинику. Там спасли, но состояние тяжелое. Родственники продали все, чтобы оплатить по сути жизнь своего близкого. И влезли в большие долги. Стоимость одного дня в Реанимации примерно 20 тыс грн.Ну и самая для меня больная сейчас история. Женщина за 60. Госпитализирована сразу. Но в первый день в стационаре забивается банка и отключается кислород. к утру Сатурация 30. Реанимация. Неделю за неё боролись. Сын делал все, что мог. Поставил всех на уши. И каждый день писал мне в надежде, что освободится где то место в Реанимации другой больницы. Сеголня в 4 мы списались последний раз, я опять развела руками- Простите, мест нет. И он ответил : ну может быть кто то поправиться и освободится место. Ведь так может быть!Через два часа пришло сообщение от негоМесто таки освободилось. Мама ушла..Пожалуйста!!!Ситуация очень тяжелая. Никакая система не выдержит такой нагрузки. Не хватает финансирования! Нет реаниматологов в таком количестве.За сутки сегодня госпиталищиврано по стране почти 1000 человек. Это три средних больницы. Вдумайтесь... три больницы за сутки заполнены.В Харькове пациентов везут в область. Городские больницы заполнены на сто процентов. Все Города миллионники пойдут по этому же пути.

Могу больше сказать. В 80% госклиник штат реаниматологов в течение лета спешно сокращали. Попкорном запасся еще три месяца назад.

В Киеве уже целые группы медиков в ФБ самоорганизовались. Тема - свал за рубеж, язык и правильное оформление документов. Причем не одна-две, а гораздо больше.

В зависимости от страны выезда. Встречаются, делятся опытом прохождения процедур, уже выехавшие подтягивают к себе оставшихся коллег.

Анестезиологи там в первых рядах, в Европе их с руками отрывают.

Причем многие из них, пока ждут оформления даже временно в наш ковид идти не хотят. Так как в маю их с выплатами нажучили, а летом оставили без зарплат.

Кстати, первые просмотренные пациенты уже уходят из ковидных отделений. И виноватых хрен назначишь, так как выделенного персонала на всех просто не хватает. Могу больше сказать. В 80% госклиник штат реаниматологов в течение лета спешно сокращали. Попкорном запасся еще три месяца назад.В Киеве уже целые группы медиков в ФБ самоорганизовались. Тема - свал за рубеж, язык и правильное оформление документов. Причем не одна-две, а гораздо больше.В зависимости от страны выезда. Встречаются, делятся опытом прохождения процедур, уже выехавшие подтягивают к себе оставшихся коллег.Анестезиологи там в первых рядах, в Европе их с руками отрывают.Причем многие из них, пока ждут оформления даже временно в наш ковид идти не хотят. Так как в маю их с выплатами нажучили, а летом оставили без зарплат.Кстати, первые просмотренные пациенты уже уходят из ковидных отделений. И виноватых хрен назначишь, так как выделенного персонала на всех просто не хватает. Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 04 жов, 2021 10:33, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 10842 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1420 раз. Подякували: 3158 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 11:29 В России максимальный прирост COVID с начала года



В России за минувшие сутки обнаружили 25 781 случай коронавируса, что стало максимумом с 2 января, свидетельствуют данные оперштаба в понедельник, 4 октября.



При этом за сутки от коронавируса умерли 883 человека





при этом привили их "псевдопрививкой Спутник В" - 40 лямов подопытных при этом привили их "псевдопрививкой Спутник В" - 40 лямов подопытных Xenon Повідомлень: 3792 З нами з: 25.02.09 Подякував: 66 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 11:48 Xenon написав: В России максимальный прирост COVID с начала года



В России за минувшие сутки обнаружили 25 781 случай коронавируса, что стало максимумом с 2 января, свидетельствуют данные оперштаба в понедельник, 4 октября.



При этом за сутки от коронавируса умерли 883 человека





при этом привили их "псевдопрививкой Спутник В" - 40 лямов подопытных при этом привили их "псевдопрививкой Спутник В" - 40 лямов подопытных

Против "альфы" у Спутника еще куда ни шло

Против "дельты" - низкая эффективность. Против "альфы" у Спутника еще куда ни шлоПротив "дельты" - низкая эффективность. antey1969 1

Повідомлень: 10842 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1420 раз. Подякували: 3158 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 12:03









График составлен Алексей Ракша. Ранее официальный российский демограф, затем его выгнали за правдорубство.





Сентябрь 2021 - это инсайдерская инфо. Октябрь 2021 - прогноз. По РФ:График составлен Алексей Ракша. Ранее официальный российский демограф, затем его выгнали за правдорубство.Сентябрь 2021 - это инсайдерская инфо. Октябрь 2021 - прогноз. Hotab

Повідомлень: 4905 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 12:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире antey1969 написав: Причем многие из них, пока ждут оформления даже временно в наш ковид идти не хотят Причем многие из них, пока ждут оформления даже временно в наш ковид идти не хотят Звичайні бюджетники, яким "мало платять", як і ментам чи войкам, які потікли у 2014-му. Ніхто нікуди не уїде. 90% з них не зможуть працювати на заході, бо це складніше і важче, ніж тягнути у свою кишеню з пацієнтів у державній лікарні. Звичайні бюджетники, яким "мало платять", як і ментам чи войкам, які потікли у 2014-му. Ніхто нікуди не уїде. 90% з них не зможуть працювати на заході, бо це складніше і важче, ніж тягнути у свою кишеню з пацієнтів у державній лікарні. d44 Повідомлень: 94 З нами з: 07.03.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 12:16 d44 написав: antey1969 написав: Причем многие из них, пока ждут оформления даже временно в наш ковид идти не хотят Причем многие из них, пока ждут оформления даже временно в наш ковид идти не хотят Звичайні бюджетники, яким "мало платять", як і ментам чи войкам, які потікли у 2014-му. Ніхто нікуди не уїде. 90% з них не зможуть працювати на заході, бо це складніше і важче, ніж тягнути у свою кишеню з пацієнтів у державній лікарні. Звичайні бюджетники, яким "мало платять", як і ментам чи войкам, які потікли у 2014-му. Ніхто нікуди не уїде. 90% з них не зможуть працювати на заході, бо це складніше і важче, ніж тягнути у свою кишеню з пацієнтів у державній лікарні.

Это не люди 60+, которым сложно, а значительно моложе. Другие приоритеты. Смогут. И нам придется перекупать, ну или сваливать семьями к ним, кто помоложе и не привязан к рабочему месту )

Был шанс 5% ВВП на медицину, но мы выбрали другой путь, в пандемию... Это не люди 60+, которым сложно, а значительно моложе. Другие приоритеты. Смогут. И нам придется перекупать, ну или сваливать семьями к ним, кто помоложе и не привязан к рабочему месту )Был шанс 5% ВВП на медицину, но мы выбрали другой путь, в пандемию... stm

Повідомлень: 3101 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 12:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: Алексей Ракша Алексей Ракша







Переведу:

По самому оптимистичному прогнозу он говорит о возвращении ОПЖ к предыдущим высоким значениям в 2024 году. То есть к этому сроку досрочные смерти найдут свое место , где они должны были быть. Что косвенно говорит о том, что не дожили до 4 лет.

По среднему прогнозу ещё в 2030 году будет влияние нынешних смертей на ОПЖ .

Пессимистичный не будем рассматривать.





В обсуждениях уверенно говорится об 1% россиян, которых выкосит пандемия (более 0.5% уже есть) . Дискусионными являются моменты:

1. Будет ли "кормовая база" для ковида и дальше? Или выкосит слабых и угомонится. Есть мнение, что слабые будут появляться и дальше (хроники, диабет, ожирение) и Ковид будет их всегда обрезать, тем самым уменьшив продолжительность жизни навсегда.

2. Прошло ли выздоровление бесследно для выживших? Не укоротило ли и им оно срок. Переведу:По самому оптимистичному прогнозу он говорит о возвращении ОПЖ к предыдущим высоким значениям в 2024 году. То есть к этому сроку досрочные смерти найдут свое место , где они должны были быть. Что косвенно говорит о том, что не дожили до 4 лет.По среднему прогнозу ещё в 2030 году будет влияние нынешних смертей на ОПЖ .Пессимистичный не будем рассматривать.В обсуждениях уверенно говорится об 1% россиян, которых выкосит пандемия (более 0.5% уже есть) . Дискусионными являются моменты:1. Будет ли "кормовая база" для ковида и дальше? Или выкосит слабых и угомонится. Есть мнение, что слабые будут появляться и дальше (хроники, диабет, ожирение) и Ковид будет их всегда обрезать, тем самым уменьшив продолжительность жизни навсегда.2. Прошло ли выздоровление бесследно для выживших? Не укоротило ли и им оно срок. Hotab

Повідомлень: 4905 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 13:15 d44 написав: antey1969 написав: Причем многие из них, пока ждут оформления даже временно в наш ковид идти не хотят Причем многие из них, пока ждут оформления даже временно в наш ковид идти не хотят Звичайні бюджетники, яким "мало платять", як і ментам чи войкам, які потікли у 2014-му. Ніхто нікуди не уїде. 90% з них не зможуть працювати на заході, бо це складніше і важче, ніж тягнути у свою кишеню з пацієнтів у державній лікарні. Звичайні бюджетники, яким "мало платять", як і ментам чи войкам, які потікли у 2014-му. Ніхто нікуди не уїде. 90% з них не зможуть працювати на заході, бо це складніше і важче, ніж тягнути у свою кишеню з пацієнтів у державній лікарні.

Наивный финский парень...

Только за последние два года госклиники потеряли порядка 25-30% медперсонала.

Из киевских две третьих ушли к частникам, треть на выезд. Из глубинки за рубеж уезжает больше половины.

Профильные компании по трудоустройству наших медиков за рубежом растут как грибы после дождя. Многие даже свои услуги в рассрочку предлагают с оплатой после трудоустройства частями в течение года.

И по поводу "складнише"...

В Киеве каждые выходные скорые привозят ножевые на приемник целыми букетами.

В Германии и в Польше ножевое - это нонсенс. На больницу приходит десяток-другой случаев в год. Наивный финский парень...Только за последние два года госклиники потеряли порядка 25-30% медперсонала.Из киевских две третьих ушли к частникам, треть на выезд. Из глубинки за рубеж уезжает больше половины.Профильные компании по трудоустройству наших медиков за рубежом растут как грибы после дождя. Многие даже свои услуги в рассрочку предлагают с оплатой после трудоустройства частями в течение года.И по поводу "складнише"...В Киеве каждые выходные скорые привозят ножевые на приемник целыми букетами.В Германии и в Польше ножевое - это нонсенс. На больницу приходит десяток-другой случаев в год. antey1969 1

Повідомлень: 10842 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1420 раз. Подякували: 3158 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 13:53 IgA написав: Ромасик написав: еще один зрадник с купленным дипломом еще один зрадник с купленным дипломом

Послушаетесь зрадныка, уколетесь одной дозой как он в конце советует делать переболевшим? Или переболеете второй раз вместо второй дозы? Послушаетесь зрадныка, уколетесь одной дозой как он в конце советует делать переболевшим? Или переболеете второй раз вместо второй дозы?

так я уже второй раз "переболел". так я уже второй раз "переболел". Ромасик Повідомлень: 3116 З нами з: 30.03.15 Подякував: 630 раз. Подякували: 295 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 13:57 yama написав: Уважаемые ! напоминаю что во всех клиниках и во многих аптеках большинства городов доступны вакцины от гриппа этого сезона !

Продолжим тренд прошлого сезона ВСЕ кто выступает за Вакцинацию от Ковид , вакцинирован от ковид, или самое забавное даже НЕ вакцинирован от Ковид сам , но агитириует других ( типа Хотаб) лишаются права говорить тут что-то в теме пока не покажут а) сертификат о вакцинации от ковид , бумажный или можете телефон с Дией сфоткать , так и быть замажьте ФИО б) чек от вакцины против гриппа и\или сам шприц. Уважаемые ! напоминаюПродолжим

Мне это понравилось в видео с патлатым и вторым подбородком, патлатый предложил в правую руку ковид, в левую - грипп. Только в левую за 300 грн. В маркетинге это называется сопутсвующие продажи Мне это понравилось в видео с патлатым и вторым подбородком, патлатый предложил в правую руку ковид, в левую - грипп. Только в левую за 300 грн. В маркетинге это называется сопутсвующие продажи Ромасик Повідомлень: 3116 З нами з: 30.03.15 Подякував: 630 раз. Подякували: 295 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3852385338543855> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7756 9212709

ЛОБ Пон 04 жов, 2021 12:18