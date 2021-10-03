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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3852385338543855

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:00

  Binimovich написав:
что же вам так та Москва покоя не дает..?
... А вам Израиль .
Или вы тоже из наших людей будете ?

Израиль хоть более менее занятную статистику дает.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 04 жов, 2021 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:00

  Ромасик написав:
  yama написав:Уважаемые ! напоминаю что во всех клиниках и во многих аптеках большинства городов доступны вакцины от гриппа этого сезона !
Продолжим тренд прошлого сезона ВСЕ кто выступает за Вакцинацию от Ковид , вакцинирован от ковид, или самое забавное даже НЕ вакцинирован от Ковид сам , но агитириует других ( типа Хотаб) лишаются права говорить тут что-то в теме пока не покажут а) сертификат о вакцинации от ковид , бумажный или можете телефон с Дией сфоткать , так и быть замажьте ФИО б) чек от вакцины против гриппа и\или сам шприц.

Мне это понравилось в видео с патлатым и вторым подбородком, патлатый предложил в правую руку ковид, в левую - грипп. Только в левую за 300 грн. В маркетинге это называется сопутсвующие продажи :D

Там где развиты сопутствующие продажи средняя длительность жизни под 88 лет. А там где лучшая система Семашко уверенно летят к 70 годам, а без ковида 74. 14-18 лет разницы на минуточку.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Ответят

По Одессе уже все ясно? Почему без юмарка?

А что там? Уже дров не хватает?
По Умани не ясно - "как в Бергамо"?
По Одессе уже все ясно, а по Донецку и ЛДНР тем более :



Денис Казанский в фб пишет:

В Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусом. Врачей не хватает, кислорода не хватает, мест в больницах нет, скорые не приезжают на вызовы. Точные цифры заболеваемости и смертности скрываются, но судя по всему, они огромны.

Проблема настолько масштабна, что ее стала признавать даже оккупационная администрация. Если раньше практически отрицали эпидемию, признавая всего несколько десятков заболевших в день, то теперь уже признают по 600-700. Ещё в середине сентября заявили, что госпитали загружены на 100%. И с тех пор ситуация только ухудшилась.

Сразу у двух моих знакомых заболели оставшиеся в ОРДЛО родители. Мать одного умерла почти сразу, при это тест на Ковид ей не делали (тестов тоже нет), поэтому в общую статистику она не попала. Другой сейчас спасает отца, ранее привитого российским «Спутником». Это не помогло - человек в тяжелом состоянии.

В больницу отца удалось положить чудом - как раз совпало так, что кто-то умер и освободилась койка. Но в самой больнице ситуация ужасная. Врачей нет (доктора, получив российские паспорта, массово увольняются и едут в Россию, не желая работать за 8 тысяч рублей). Кислорода нет. Каждый день в палате умирает, как минимум, один человек.

В отсутствии кислорода врачи предлагают больным самим себе покупать кислородные концентраторы. Но их в ОРДЛО тоже нет - привозят мало, и почти сразу все разметают. Привезти из Украины невозможно - КПВВ перекрыты боевиками. Остается либо везти из Ростова (на границе такое оборудование пропускают только за взятки), либо покупать вдвое дороже у перекупщиков. В итоге товарищу концентратор обошелся почти в тысячу долларов (у нас можно купить в интернете за 300-400). Понятно, что у большинства заболевших просто нет таких денег, и им остается только обреченно надеяться на возможности своего организма.

Помогает такое оборудование слабо (сатурация с 60 поднялась до 70), но это хотя бы что-то. Другой помощи в «ЛДНР» людям нет.

В общем, если у вас еще остались родные в ОРДЛО, постарайтесь убедить их выехать оттуда. Россия устроила настоящий геноцид жителей Донбасса, бросив людей на произвол судьбы. Люди оказались в безвыходной ситуации - пожаловаться, попросить помощи, описать реальное положение вещей они не могут, так как в бандитской резервации любая огласка просто запрещена.Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:03

  stm написав:
  Ромасик написав:
  yama написав:Уважаемые ! напоминаю что во всех клиниках и во многих аптеках большинства городов доступны вакцины от гриппа этого сезона !
Продолжим тренд прошлого сезона ВСЕ кто выступает за Вакцинацию от Ковид , вакцинирован от ковид, или самое забавное даже НЕ вакцинирован от Ковид сам , но агитириует других ( типа Хотаб) лишаются права говорить тут что-то в теме пока не покажут а) сертификат о вакцинации от ковид , бумажный или можете телефон с Дией сфоткать , так и быть замажьте ФИО б) чек от вакцины против гриппа и\или сам шприц.

Мне это понравилось в видео с патлатым и вторым подбородком, патлатый предложил в правую руку ковид, в левую - грипп. Только в левую за 300 грн. В маркетинге это называется сопутсвующие продажи :D

Там где развиты сопутствующие продажи средняя длительность жизни под 88 лет. А там где лучшая система Семашко уверенно летят к 70 годам, а без ковида 74. 14-18 лет разницы на минуточку.

точно:
Как в СССР: Японию и Корею спасла от коронавируса «советская» медицина
https://anews.com/razvlechenija/1268903 ... icina.html
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:11

  pilker написав:
  Ukrainian написав:В Одесі анти вакси вже отримали до чого йшли. Природний відбір.
На данный момент мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. В Одессе в больницы не принимают тяжелых больных с COVID-19.

это шо отсюда.

непонятно откуда. Сидел на горшке и что-то родил:
На 4 октября в двух опорных больницах Одессы свободны 73 койки для госпитализации пациентов с COVID-19, все койки обеспечены кислородом.
https://omr.gov.ua/ru/news/224988/
На 3 октября в двух опорных больницах Одессы свободна 61 койка для госпитализации пациентов с COVID-19, все койки обеспечены кислородом.
https://omr.gov.ua/ru/news/224983/
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:18

  Ромасик написав:точно:
Как в СССР: Японию и Корею спасла от коронавируса «советская» медицина
https://anews.com/razvlechenija/1268903 ... icina.html

Конечно она родимая, именно советская а не японская и южнокорейская )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:24

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Уже дров не хватает?

За дрова не знаю. Выше пишут,что коек.Врут?
непонятная тетка-истеричка, во всех своих "жизненных" историях сама же пишет, что всех удалось госпитализировать. Плохо, что логистикой занимается непонятная тетка. С подключением "двух департаментов".
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:По Умани не ясно

Не все сразу. По Одессе есть неясности?

есть
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:26

  stm написав:
  Ромасик написав:точно:
Как в СССР: Японию и Корею спасла от коронавируса «советская» медицина
https://anews.com/razvlechenija/1268903 ... icina.html

Конечно она родимая, именно советская а не японская и южнокорейская )))

то что там с системой Семашко?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:28

  Ромасик написав:
  stm написав:
  Ромасик написав:точно:
Как в СССР: Японию и Корею спасла от коронавируса «советская» медицина
https://anews.com/razvlechenija/1268903 ... icina.html

Конечно она родимая, именно советская а не японская и южнокорейская )))

то что там с системой Семашко?

Её похоронил развал Союза ))) в РФ развалины системы Семашко, большое самомнение и скромное финансирование. Результат на табло )))
stm
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