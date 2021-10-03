Израиль хоть более менее занятную статистику дает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:00
Израиль хоть более менее занятную статистику дает.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 04 жов, 2021 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:00
Там где развиты сопутствующие продажи средняя длительность жизни под 88 лет. А там где лучшая система Семашко уверенно летят к 70 годам, а без ковида 74. 14-18 лет разницы на минуточку.
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
По Одессе уже все ясно, а по Донецку и ЛДНР тем более :
Денис Казанский в фб пишет:
В Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусом. Врачей не хватает, кислорода не хватает, мест в больницах нет, скорые не приезжают на вызовы. Точные цифры заболеваемости и смертности скрываются, но судя по всему, они огромны.
Проблема настолько масштабна, что ее стала признавать даже оккупационная администрация. Если раньше практически отрицали эпидемию, признавая всего несколько десятков заболевших в день, то теперь уже признают по 600-700. Ещё в середине сентября заявили, что госпитали загружены на 100%. И с тех пор ситуация только ухудшилась.
Сразу у двух моих знакомых заболели оставшиеся в ОРДЛО родители. Мать одного умерла почти сразу, при это тест на Ковид ей не делали (тестов тоже нет), поэтому в общую статистику она не попала. Другой сейчас спасает отца, ранее привитого российским «Спутником». Это не помогло - человек в тяжелом состоянии.
В больницу отца удалось положить чудом - как раз совпало так, что кто-то умер и освободилась койка. Но в самой больнице ситуация ужасная. Врачей нет (доктора, получив российские паспорта, массово увольняются и едут в Россию, не желая работать за 8 тысяч рублей). Кислорода нет. Каждый день в палате умирает, как минимум, один человек.
В отсутствии кислорода врачи предлагают больным самим себе покупать кислородные концентраторы. Но их в ОРДЛО тоже нет - привозят мало, и почти сразу все разметают. Привезти из Украины невозможно - КПВВ перекрыты боевиками. Остается либо везти из Ростова (на границе такое оборудование пропускают только за взятки), либо покупать вдвое дороже у перекупщиков. В итоге товарищу концентратор обошелся почти в тысячу долларов (у нас можно купить в интернете за 300-400). Понятно, что у большинства заболевших просто нет таких денег, и им остается только обреченно надеяться на возможности своего организма.
Помогает такое оборудование слабо (сатурация с 60 поднялась до 70), но это хотя бы что-то. Другой помощи в «ЛДНР» людям нет.
В общем, если у вас еще остались родные в ОРДЛО, постарайтесь убедить их выехать оттуда. Россия устроила настоящий геноцид жителей Донбасса, бросив людей на произвол судьбы. Люди оказались в безвыходной ситуации - пожаловаться, попросить помощи, описать реальное положение вещей они не могут, так как в бандитской резервации любая огласка просто запрещена.
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:03
точно:
Как в СССР: Японию и Корею спасла от коронавируса «советская» медицина
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:11
непонятно откуда. Сидел на горшке и что-то родил:
На 4 октября в двух опорных больницах Одессы свободны 73 койки для госпитализации пациентов с COVID-19, все койки обеспечены кислородом.
На 3 октября в двух опорных больницах Одессы свободна 61 койка для госпитализации пациентов с COVID-19, все койки обеспечены кислородом.
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:18
Конечно она родимая, именно советская а не японская и южнокорейская )))
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:24
непонятная тетка-истеричка, во всех своих "жизненных" историях сама же пишет, что всех удалось госпитализировать. Плохо, что логистикой занимается непонятная тетка. С подключением "двух департаментов".
есть
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:26
то что там с системой Семашко?
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:28
Её похоронил развал Союза ))) в РФ развалины системы Семашко, большое самомнение и скромное финансирование. Результат на табло )))
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