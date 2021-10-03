Додано: Пон 04 жов, 2021 14:01

Вкладчик1234 написав: Hotab написав: Вкладчик1234 написав: Ответят Ответят

По Одессе уже все ясно? Почему без юмарка? По Одессе уже все ясно? Почему без юмарка?

А что там? Уже дров не хватает?

По Умани не ясно - "как в Бергамо"? А что там? Уже дров не хватает?По Умани не ясно - "как в Бергамо"?

По Одессе уже все ясно, а по Донецку и ЛДНР тем болееДенис Казанский в фб пишет:В Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусом. Врачей не хватает, кислорода не хватает, мест в больницах нет, скорые не приезжают на вызовы. Точные цифры заболеваемости и смертности скрываются, но судя по всему, они огромны.Проблема настолько масштабна, что ее стала признавать даже оккупационная администрация. Если раньше практически отрицали эпидемию, признавая всего несколько десятков заболевших в день, то теперь уже признают по 600-700. Ещё в середине сентября заявили, что госпитали загружены на 100%. И с тех пор ситуация только ухудшилась.Сразу у двух моих знакомых заболели оставшиеся в ОРДЛО родители. Мать одного умерла почти сразу, при это тест на Ковид ей не делали (тестов тоже нет), поэтому в общую статистику она не попала. Другой сейчас спасает отца, ранее привитого российским «Спутником». Это не помогло - человек в тяжелом состоянии.В больницу отца удалось положить чудом - как раз совпало так, что кто-то умер и освободилась койка. Но в самой больнице ситуация ужасная. Врачей нет (доктора, получив российские паспорта, массово увольняются и едут в Россию, не желая работать за 8 тысяч рублей). Кислорода нет. Каждый день в палате умирает, как минимум, один человек.В отсутствии кислорода врачи предлагают больным самим себе покупать кислородные концентраторы. Но их в ОРДЛО тоже нет - привозят мало, и почти сразу все разметают. Привезти из Украины невозможно - КПВВ перекрыты боевиками. Остается либо везти из Ростова (на границе такое оборудование пропускают только за взятки), либо покупать вдвое дороже у перекупщиков. В итоге товарищу концентратор обошелся почти в тысячу долларов (у нас можно купить в интернете за 300-400). Понятно, что у большинства заболевших просто нет таких денег, и им остается только обреченно надеяться на возможности своего организма.Помогает такое оборудование слабо (сатурация с 60 поднялась до 70), но это хотя бы что-то. Другой помощи в «ЛДНР» людям нет.В общем, если у вас еще остались родные в ОРДЛО, постарайтесь убедить их выехать оттуда. Россия устроила настоящий геноцид жителей Донбасса, бросив людей на произвол судьбы. Люди оказались в безвыходной ситуации - пожаловаться, попросить помощи, описать реальное положение вещей они не могут, так как в бандитской резервации любая огласка просто запрещена.