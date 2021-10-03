Binimovich написав:

Катерина Ножевникова, волонтер из Одессы, фбучный пост.

Итак, на данный момент Мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет.



ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ивл накупили Овердофига, а вот реаниматологов «докупить» не возможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит- на нем кто то должен работать



Итак поехали. Воскресенье.

Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течении двух часов, с участием двух департаментов, удалось таки найти место и сделать Перевод. Но время могло быть потеряно. час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно). Что возвращает нас к теме обеспечения Ковида стационаров. Объявления о том, что нсзу обеспечивает ковид пациента всем- не соответствует действительности.



Пациент 70 лет. Не привит. 9 дней пролечился. Выписан с сатурацией 78! (Привет Новым приказам МОЗ о выписке с сатурацией 94) через сутки упал на 69. Врачей, которые такое делают я лишала бы лицензии на всю жизнь.



Семья отец, мама, два сына (родители за 80, сыновья за 50) все невакцинированы.

Всей семьей попадают в стационар. Мама умирает через 4 дня. Один из братьев забирает остальных из стационара. К вечеру с трудом я брата устраиваю в другой стационар (Сатурация 70). Сегодня и он Умер. Папа тоже состояние тяжелое.



Госпитализирована сразу. Но в первый день в стационаре забивается банка и отключается кислород.



Прошу читать медленно, шевеля губами, как завещал Дядя Саша:запомнимкойки в реанимациях есть. ивл есть. нет персоналагде номер больницы ? шо означает врачи запрашивают реанимацию и где та реанимация находится ? реанимация должна быть в той же больнице. шоб перекинуть из палаты в реанимационку надо запрашивать два департамента ? шо за департаменты, их названия ? больную решили перевезти в реанимационку другой больницы ? так там со слов волонтерши тоже не могут обслужить нет персонала. как департаменты решали вопрос с местом в реанимации ? кого то из больных отправили в мертвецкую шоб освободить место ? в какую больницу перебросили больную ? зачем волонтерша выдала маску с мешком родственникам ? в больнице нет разводки кислорода к койкам или передвижных устройств подачи кислорода ?шо за больница ? в бумаге при выписке значится 78 ? почему волонтерша или пациент не набрали 102 ?с какого один из братьев забрал родствеников из больницы шоб опять проситься в стационар ? отказы от лечения подписаны ? как сошлись волонтерша и оставшиеся в живых родственники ?шо за банка ? если типа техполомка привела к смерти то главнюк по больнице должен давать показания следаку. шо за больница ?