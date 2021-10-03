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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:41
Ромасик написав: stm написав:
Её похоронил развал Союза ))) в РФ развалины системы Семашко, большое самомнение и скромное финансирование. Результат на табло )))
а в Корее и Японии?
Абсолютно другая система, просто на 200% другая. Основанная на их культуре и технологиях Японии, связанной с Италией, Францией, Германией и США общими глобальными фарм.гигантами
а РФ с Талибами думаете через сколько световых лет догонят?
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stm
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Додано: Пон 04 жов, 2021 14:45
Ромасик написав:
На 4 октября в двух опорных больницах Одессы свободны 73 койки для госпитализации пациентов с COVID-19, все койки обеспечены кислородом.
Из 700 оборудованных (627 госпитализированных с Ковид at the moment) . Попроси Будивельныка посчитать %% свободных.
Когда 90% занятых - это где-то возле катастрофы.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 04 жов, 2021 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 14:46
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То, что КОВИД-19 является опасным и потенциально смертельным вирусом для многих категорий граждан - не секрет как от официальных источников, так и от своих глаз если посмотреть на проблему. Так же как и вакцинация - эффективный способ борьбы с распространением болезни, её предупреждением в определенных случаях или улучшения течения болезни в остальных.
То, что тут развели, в других местах не то, что зачищается, а просто не доходит до этого и останавливается в зародыше действенными способами.
Свалка, господа.
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Slx
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:07
Slx написав:
То, что тут развели, в других местах не то, что зачищается, а просто не доходит до этого и останавливается в зародыше действенными способами
Если мы не будем слушать доктора наук, то кого ж тогда слушать?
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:13
Binimovich написав:
Прошу читать медленно, шевеля губами, как завещал Дядя Саша:
Катерина Ножевникова, волонтер из Одессы, фбучный пост.
Итак, на данный момент Мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет.
запомним
ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ивл накупили Овердофига, а вот реаниматологов «докупить» не возможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит- на нем кто то должен работать
койки в реанимациях есть. ивл есть. нет персонала
Итак поехали. Воскресенье.
Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течении двух часов, с участием двух департаментов, удалось таки найти место и сделать Перевод. Но время могло быть потеряно. час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно). Что возвращает нас к теме обеспечения Ковида стационаров. Объявления о том, что нсзу обеспечивает ковид пациента всем- не соответствует действительности.
где номер больницы ? шо означает врачи запрашивают реанимацию и где та реанимация находится ? реанимация должна быть в той же больнице. шоб перекинуть из палаты в реанимационку надо запрашивать два департамента ? шо за департаменты, их названия ? больную решили перевезти в реанимационку другой больницы ? так там со слов волонтерши тоже не могут обслужить нет персонала. как департаменты решали вопрос с местом в реанимации ? кого то из больных отправили в мертвецкую шоб освободить место ? в какую больницу перебросили больную ? зачем волонтерша выдала маску с мешком родственникам ? в больнице нет разводки кислорода к койкам или передвижных устройств подачи кислорода ?
Пациент 70 лет. Не привит. 9 дней пролечился. Выписан с сатурацией 78! (Привет Новым приказам МОЗ о выписке с сатурацией 94) через сутки упал на 69. Врачей, которые такое делают я лишала бы лицензии на всю жизнь.
шо за больница ? в бумаге при выписке значится 78 ? почему волонтерша или пациент не набрали 102 ?
Семья отец, мама, два сына (родители за 80, сыновья за 50) все невакцинированы.
Всей семьей попадают в стационар. Мама умирает через 4 дня. Один из братьев забирает остальных из стационара. К вечеру с трудом я брата устраиваю в другой стационар (Сатурация 70). Сегодня и он Умер. Папа тоже состояние тяжелое.
с какого один из братьев забрал родствеников из больницы шоб опять проситься в стационар ? отказы от лечения подписаны ? как сошлись волонтерша и оставшиеся в живых родственники ?
Госпитализирована сразу. Но в первый день в стационаре забивается банка и отключается кислород.
шо за банка ? если типа техполомка привела к смерти то главнюк по больнице должен давать показания следаку. шо за больница ?
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pilker
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:23
pilker написав: Binimovich написав:
Прошу читать медленно, шевеля губами, как завещал Дядя Саша:
Катерина Ножевникова, волонтер из Одессы, фбучный пост.
Итак, на данный момент Мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет.
запомним
ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ивл накупили Овердофига, а вот реаниматологов «докупить» не возможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит- на нем кто то должен работать
койки в реанимациях есть. ивл есть. нет персонала
Итак поехали. Воскресенье.
Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течении двух часов, с участием двух департаментов, удалось таки найти место и сделать Перевод. Но время могло быть потеряно. час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно). Что возвращает нас к теме обеспечения Ковида стационаров. Объявления о том, что нсзу обеспечивает ковид пациента всем- не соответствует действительности.
где номер больницы ? шо означает врачи запрашивают реанимацию и где та реанимация находится ? реанимация должна быть в той же больнице. шоб перекинуть из палаты в реанимационку надо запрашивать два департамента ? шо за департаменты, их названия ? больную решили перевезти в реанимационку другой больницы ? так там со слов волонтерши тоже не могут обслужить нет персонала. как департаменты решали вопрос с местом в реанимации ? кого то из больных отправили в мертвецкую шоб освободить место ? в какую больницу перебросили больную ? зачем волонтерша выдала маску с мешком родственникам ? в больнице нет разводки кислорода к койкам или передвижных устройств подачи кислорода ?
Пациент 70 лет. Не привит. 9 дней пролечился. Выписан с сатурацией 78! (Привет Новым приказам МОЗ о выписке с сатурацией 94) через сутки упал на 69. Врачей, которые такое делают я лишала бы лицензии на всю жизнь.
шо за больница ? в бумаге при выписке значится 78 ? почему волонтерша или пациент не набрали 102 ?
Семья отец, мама, два сына (родители за 80, сыновья за 50) все невакцинированы.
Всей семьей попадают в стационар. Мама умирает через 4 дня. Один из братьев забирает остальных из стационара. К вечеру с трудом я брата устраиваю в другой стационар (Сатурация 70). Сегодня и он Умер. Папа тоже состояние тяжелое.
с какого один из братьев забрал родствеников из больницы шоб опять проситься в стационар ? отказы от лечения подписаны ? как сошлись волонтерша и оставшиеся в живых родственники ?
Госпитализирована сразу. Но в первый день в стационаре забивается банка и отключается кислород.
шо за банка ? если типа техполомка привела к смерти то главнюк по больнице должен давать показания следаку. шо за больница ?
Ответ из разряда "вывсеврети". Улыбнуло
Пеши исчо.
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Binimovich
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:56
никто никогда не дает возрастной срез тяжелобольных ковид и название их сопутствующих диагнозов
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yama
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