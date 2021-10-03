RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3850385138523853

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:38

  stm написав:Её похоронил развал Союза ))) в РФ развалины системы Семашко, большое самомнение и скромное финансирование. Результат на табло )))

а в Корее и Японии?
Ромасик
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 30.03.15
Подякував: 629 раз.
Подякували: 298 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У этой "тетки-истерички" есть фонд из 400 кислородных концентратов, которые она бесплатно раздавала и раздает всем нуждающимся, а что сделал ты?
Binimovich
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:41

  Ромасик написав:
  stm написав:Её похоронил развал Союза ))) в РФ развалины системы Семашко, большое самомнение и скромное финансирование. Результат на табло )))

а в Корее и Японии?

Абсолютно другая система, просто на 200% другая. Основанная на их культуре и технологиях Японии, связанной с Италией, Францией, Германией и США общими глобальными фарм.гигантами :) а РФ с Талибами думаете через сколько световых лет догонят?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3100
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:На 4 октября в двух опорных больницах Одессы свободны 73 койки для госпитализации пациентов с COVID-19, все койки обеспечены кислородом.


Из 700 оборудованных (627 госпитализированных с Ковид at the moment) . Попроси Будивельныка посчитать %% свободных.
Когда 90% занятых - это где-то возле катастрофы.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 04 жов, 2021 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4905
З нами з: 15.02.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

никто никогда не дает возрастной срез тяжелобольных ковид и название их сопутствующих диагнозов
yama
 
Повідомлень: 3851
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7734 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:11

  Hotab написав:
  Ромасик написав:На 4 октября в двух опорных больницах Одессы свободны 73 койки для госпитализации пациентов с COVID-19, все койки обеспечены кислородом.


Из 700 оборудованных (627 госпитализированных с Ковид at the moment) . Попроси Будивельныка посчитать %% свободных.
Когда 90% занятых - это где-то возле катастрофы.

когда 90% занято в опорных - открывают резервные
Ромасик
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 30.03.15
Подякував: 629 раз.
Подякували: 298 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:когда 90% занято в опорных - открывают резервные


И зовут поработать с ИВЛ кого-нибудь с 7-го км.


Истребин тут пугает антиваксов, в истерику загоняет.


04.10.2021

Темпы заполнения койкомест ускоряются со страшной силой. За прошедшие сутки заполнили 1351 койкоместа. Это более трех больниц среднего размера. За двое последних суток заполнили 2500 койкомест. За два дня !!! Я предупреждал еще в августе что все произойдет намного быстрее чем было раньше. Больницы будут ускорятся с большей скоростью чем было весной. Времени на приятия решений будет намного меньше. Причины ? Ну причины вы все знаете. Умный народ, и красивые политики.

Посмотрите на первый график. Темпы заполнения койкомест уже достигли уровня весны 2021 года. На сегодня средняя суточная 900 коек за сутки с тенденцией к росту.

Посмотрите на второй график. Темпы роста за неделю +35% и темп пошел нарастать притом что уровни заполнения уже достаточно высокие. В прошлые волны темпы роста были 10-20% за неделю. сейчас 30-50% за неделю.

Если темпы заполнения больниц будут так нарастать, то через неделю 5-10 областей уйдут в красную зону, а через 2 недели почти все области станут красными по критериям.

Харьковская область, за сутки заполнили 161 койкоместа, уровень прошлого года просто пролетели, до конца недели если откроют новые больницы, то область вылелит на уровень максимума весны, красную зону в области надо было вводить позавчера....

Днепропетровская область. Пролетела уровень прошлого года.

Львовская, Черновицкая, Одесская области подошли к уровню прошлой осени.

Киев заметно по графику начинает ускоряться.

Один очень плохой момент. Учитывая скорость роста заполнения больниц. Даже введение красной зоны сразу не улучшит ситуацию. Рост по инерции будет продолжаться еще 7-14 дней. А мощности больниц не безграничны, в следствии этого мы получим опять ситуацию которая была в прошлых волнах. В апреле по Украине рост смертности был +44%. Среднее число смертей в апреле за 5 прошлых лет было 47 тысяч. В апреле 2021 года было 68 тысяч смертей. Добавочные смерти составили более 21 тысячи человек. В Киеве рост смертности был +81%. В Хмельницкой области +60%

Всего с начала пандемии в Украине за 11 месяцев ( сент -20 - июль - 21 ) зафиксированно 100 тысяч добавочных смертей, по данным Держстата. В апреле из-за перегруза больниц каждый день умирало по 700 человек сверх среднего значения. И теперь мы на всех парах несемся к повторению этого страшного рекорда. Проблема в том, что сейчас заражения происходят намного быстрее, и перегруз больниц может случиться значительно раньше. Это в свою очередь приведет к еще большим значениям числа добавочных смертей.

К сожалению люди всю серьезность ситуации не осознают, уровень вакцинации по стране на сегодня всего 18% первой дозой, и 15% второй дозой. Государство с треском провалило информационную кампанию по популяризации вакцинации среди населения. А население увы в своем большинстве не желает осознавать всю угрозу ситуации. Так и живем, все себя считают умными и красивыми.

Берегите себя.
Вакцинация, вакцинация, и еще раз вакцинация, способна снизить риски госпитализаций, попадания в реанимацию, и вероятность летального исхода.


От себя добавлю:

Можно с пеной спорить, все ли 100 т умерли именно от Ковид, или легла медицина, когда по совету Ромасика

  Ромасик написав:когда 90% занято в опорных - открывают резервные

больницы и врачи поменяли профиль на ковидников , но факт: пандемия УЖЕ привела к потере 100т украинцев.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4905
З нами з: 15.02.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:25

  Hotab написав:От себя добавлю:

Можно с пеной спорить, все ли 100 т умерли именно от Ковид, или легла медицина, когда по совету Ромасика

  Ромасик написав:когда 90% занято в опорных - открывают резервные

больницы и врачи поменяли профиль на ковидников , но факт: пандемия УЖЕ привела к потере 100т украинцев.

можно спорить, а можно писать длинные страшные простыни в тегах b i u, и вроде от того, что-то в медицине меняется.
Ромасик
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 30.03.15
Подякував: 629 раз.
Подякували: 298 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:27

Ромасик
Рашик ти десь працюєш? Звідки скільки вільного часу на форумі строчити? Чи це твоя основна робота?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10186
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:от того, что-то в медицине меняется.

В медицине меняется, когда доктор наук с тобой перестает проводить антивакскую пропаганду. Тогда меньше в больницы попадает и там меняется.

  Ромасик написав:длинные страшные простыни


Как тебе некороткие таблички строителя?
:lol:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4905
З нами з: 15.02.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3850385138523853
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: el turisto і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 774, 775, 776
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7757 9224778
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 17:11
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.