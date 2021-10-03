Додано: Пон 04 жов, 2021 17:13

Ромасик написав: когда 90% занято в опорных - открывают резервные когда 90% занято в опорных - открывают резервные

04.10.2021



Темпы заполнения койкомест ускоряются со страшной силой. За прошедшие сутки заполнили 1351 койкоместа. Это более трех больниц среднего размера. За двое последних суток заполнили 2500 койкомест. За два дня !!! Я предупреждал еще в августе что все произойдет намного быстрее чем было раньше. Больницы будут ускорятся с большей скоростью чем было весной. Времени на приятия решений будет намного меньше. Причины ? Ну причины вы все знаете. Умный народ, и красивые политики.



Посмотрите на первый график. Темпы заполнения койкомест уже достигли уровня весны 2021 года. На сегодня средняя суточная 900 коек за сутки с тенденцией к росту.



Посмотрите на второй график. Темпы роста за неделю +35% и темп пошел нарастать притом что уровни заполнения уже достаточно высокие. В прошлые волны темпы роста были 10-20% за неделю. сейчас 30-50% за неделю.



Если темпы заполнения больниц будут так нарастать, то через неделю 5-10 областей уйдут в красную зону, а через 2 недели почти все области станут красными по критериям.



Харьковская область, за сутки заполнили 161 койкоместа, уровень прошлого года просто пролетели, до конца недели если откроют новые больницы, то область вылелит на уровень максимума весны, красную зону в области надо было вводить позавчера....



Днепропетровская область. Пролетела уровень прошлого года.



Львовская, Черновицкая, Одесская области подошли к уровню прошлой осени.



Киев заметно по графику начинает ускоряться.



Один очень плохой момент. Учитывая скорость роста заполнения больниц. Даже введение красной зоны сразу не улучшит ситуацию. Рост по инерции будет продолжаться еще 7-14 дней. А мощности больниц не безграничны, в следствии этого мы получим опять ситуацию которая была в прошлых волнах. В апреле по Украине рост смертности был +44%. Среднее число смертей в апреле за 5 прошлых лет было 47 тысяч. В апреле 2021 года было 68 тысяч смертей. Добавочные смерти составили более 21 тысячи человек. В Киеве рост смертности был +81%. В Хмельницкой области +60%



Всего с начала пандемии в Украине за 11 месяцев ( сент -20 - июль - 21 ) зафиксированно 100 тысяч добавочных смертей, по данным Держстата. В апреле из-за перегруза больниц каждый день умирало по 700 человек сверх среднего значения. И теперь мы на всех парах несемся к повторению этого страшного рекорда. Проблема в том, что сейчас заражения происходят намного быстрее, и перегруз больниц может случиться значительно раньше. Это в свою очередь приведет к еще большим значениям числа добавочных смертей.



К сожалению люди всю серьезность ситуации не осознают, уровень вакцинации по стране на сегодня всего 18% первой дозой, и 15% второй дозой. Государство с треском провалило информационную кампанию по популяризации вакцинации среди населения. А население увы в своем большинстве не желает осознавать всю угрозу ситуации. Так и живем, все себя считают умными и красивыми.



Берегите себя.

Вакцинация, вакцинация, и еще раз вакцинация, способна снизить риски госпитализаций, попадания в реанимацию, и вероятность летального исхода.



Ромасик написав: когда 90% занято в опорных - открывают резервные когда 90% занято в опорных - открывают резервные

И зовут поработать с ИВЛ кого-нибудь с 7-го км.Истребин тут пугает антиваксов, в истерику загоняет.