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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 78
Мені вже зробили щеплення
65%
51
Не можу за станом здоров'я
1%
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4%
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Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
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17%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:40

  Hotab написав:Истребин тут пугает антиваксов, в истерику загоняет.


Сегодня, 4 октября, дата подведения итогов по прогнозам Fler vs Истребин.
По прогнозам Флер, до 4 октября – не более 10 000 выявленных за сутки.
По факту 30.09. – 11757 - ошибка на 1757 чел.
__________ 01.10. – 12034 - ошибка на 2034 чел.
__________ 02.10. – 11809 - ошибка на 1809 чел.
Максимальная ошибка Флер – это 2034 чел.
Ну что вам рассказать про ̶С̶а̶х̶а̶л̶и̶н̶ Истребина с его прогнозом 16000 выявленных на 4 октября?
На 4 октября выявили 4821 чел. 16000-4821 = 11179 чел. - ошибочка, однако :shock:
16000 – 12034 = 3966 чел. – это минимальная ошибка Истребина…
Чей прогноз получился ближе к истине? (Вопрос риторический).
Мы понимаем, выходные, тестирование и все такое... поэтому предвосхищая ваксовские визги про 5 и 6 октября, напомню, что увы... спор Fler vs Истребин закончился сегодня, 4 октября 8)
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:41

Британия - мировой лидер по выявленным за сутки...

На территории Великобритании за сутки выявили свыше 30 тыс новых инфицированных коронавирусной инфекцией, в Турции – свыше 27 тыс новых больных, в США – свыше 26 тыс.
Далее в списке идут Россия и Индия. Россия и Мексика лидируют в мире по суточной смертности от коронавируса.
https://cursorinfo.co.il/world-news/vel ... 19-v-mire/

IgA, что там у нас в Британии пошло не так? До начала бустера было же все хорошо, я помню ваши посты.
Востаннє редагувалось fler в Пон 04 жов, 2021 17:58, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:закончился сегодня, 4 октября

Что, страшно, что завтра, 5.10.21 будут данные за 4.10.21 и будет 16 тыс?)))

Не надо бояться проигрывать)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:45

  fler написав:
  Hotab написав:Истребин тут пугает антиваксов, в истерику загоняет.


Сегодня, 4 октября, дата подведения итогов по прогнозам Fler vs Истребин.
По прогнозам Флер, до 4 октября – не более 10 000 выявленных за сутки.
По факту 30.09. – 11757 - ошибка на 1757 чел.
__________ 01.10. – 12034 - ошибка на 2034 чел.
__________ 02.10. – 11809 - ошибка на 1809 чел.
Максимальная ошибка Флер – это 2034 чел.
Ну что вам рассказать про ̶С̶а̶х̶а̶л̶и̶н̶ Истребина с его прогнозом 16000 выявленных на 4 октября?
На 4 октября выявили 4821 чел. 16000-4821 = 11179 чел. - ошибочка, однако :shock:
16000 – 12034 = 3966 чел. – это минимальная ошибка Истребина…
Чей прогноз получился ближе к истине? (Вопрос риторический).
Мы понимаем, выходные, тестирование и все такое... поэтому предвосхищая ваксовские визги про 5 и 6 октября, напомню, что увы... спор Fler vs Истребин закончился сегодня, 4 октября 8)

Флер, я понимаю что Вы филолог, в математике выражение до 4 октября не более 10тыш. Означает что за весь период за 10тыш не перевалит ))) Как хорошо что там рулят иноагенты патлатый и с двоим подбородком. Бо если Вы и будивельник, то капец )))))))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:10

  fler написав: увы... спор Fler vs Истребин закончился сегодня, 4 октября 8)

Истерин был так близок к пабеде, но лоханулся с днем календаря? :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:12

  Hotab написав:
  Ромасик написав:от того, что-то в медицине меняется.

В медицине меняется, когда доктор наук с тобой перестает проводить антивакскую пропаганду. Тогда меньше в больницы попадает и там меняется.

  Ромасик написав:длинные страшные простыни


Как тебе некороткие таблички строителя?
:lol:

вроде и отвечаешь на сообщения, а потом смотрешиь - нет сообщения. То ли ОК не нажал, то ли... :roll:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:15

  Ромасик написав:
  fler написав: увы... спор Fler vs Истребин закончился сегодня, 4 октября 8)

Истерин был так близок к пабеде, но лоханулся с днем календаря? :lol:

Ромка а вам тоже не ведома разница между "до 4 октября" и "на 4 октября"... Печаль...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:IgA, что там у нас в Британии пошло не так?


У бритов все как и ранее: болеют, но почти не мрут.

Зображення
И ничего не менялось.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:20

  stm написав:
  Ромасик написав:
  fler написав: увы... спор Fler vs Истребин закончился сегодня, 4 октября 8)

Истерин был так близок к пабеде, но лоханулся с днем календаря? :lol:

Ромка а вам тоже не ведома разница между "до 4 октября" и "на 4 октября"... Печаль...

ну лан, дам ему щанс. Не знаю как флер)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:28

  Hotab написав:
  fler написав:закончился сегодня, 4 октября

Что, страшно, что завтра, 5.10.21 будут данные за 4.10.21 и будет 16 тыс?)))

Не надо бояться проигрывать)))


Данные НА 4 октября и ЗА 4 октября - это немного разные данные... Тыщ на 10 :wink: Я понимаю, что вам очень хочется приписать их Истребину, но увы... Данные за 4 октября = данные на 5октября, но спор закончился 4-го :mrgreen:

По Британии у вас табличка 24 сентября заканчивается, а речь идет о мировом лидерстве за последние сутки :wink: Не надо так нервничать из-за каких-то 16 тыщ. :mrgreen:
fler
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