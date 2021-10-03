Hotab написав:Истребин тут пугает антиваксов, в истерику загоняет.
Сегодня, 4 октября, дата подведения итогов по прогнозам Fler vs Истребин. По прогнозам Флер, до 4 октября – не более 10 000 выявленных за сутки. По факту 30.09. – 11757 - ошибка на 1757 чел. __________ 01.10. – 12034 - ошибка на 2034 чел. __________ 02.10. – 11809 - ошибка на 1809 чел. Максимальная ошибка Флер – это 2034 чел. Ну что вам рассказать про ̶С̶а̶х̶а̶л̶и̶н̶ Истребина с его прогнозом 16000 выявленных на 4 октября? На 4 октября выявили 4821 чел. 16000-4821 = 11179 чел. - ошибочка, однако 16000 – 12034 = 3966 чел. – это минимальная ошибка Истребина… Чей прогноз получился ближе к истине? (Вопрос риторический). Мы понимаем, выходные, тестирование и все такое... поэтому предвосхищая ваксовские визги про 5 и 6 октября, напомню, что увы... спор Fler vs Истребин закончился сегодня, 4 октября
На территории Великобритании за сутки выявили свыше 30 тыс новых инфицированных коронавирусной инфекцией, в Турции – свыше 27 тыс новых больных, в США – свыше 26 тыс. Далее в списке идут Россия и Индия. Россия и Мексика лидируют в мире по суточной смертности от коронавируса. https://cursorinfo.co.il/world-news/vel ... 19-v-mire/
IgA, что там у нас в Британии пошло не так? До начала бустера было же все хорошо, я помню ваши посты.
Востаннє редагувалось fler в Пон 04 жов, 2021 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Истребин тут пугает антиваксов, в истерику загоняет.
Сегодня, 4 октября, дата подведения итогов по прогнозам Fler vs Истребин. По прогнозам Флер, до 4 октября – не более 10 000 выявленных за сутки. По факту 30.09. – 11757 - ошибка на 1757 чел. __________ 01.10. – 12034 - ошибка на 2034 чел. __________ 02.10. – 11809 - ошибка на 1809 чел. Максимальная ошибка Флер – это 2034 чел. Ну что вам рассказать про ̶С̶а̶х̶а̶л̶и̶н̶ Истребина с его прогнозом 16000 выявленных на 4 октября? На 4 октября выявили 4821 чел. 16000-4821 = 11179 чел. - ошибочка, однако 16000 – 12034 = 3966 чел. – это минимальная ошибка Истребина… Чей прогноз получился ближе к истине? (Вопрос риторический). Мы понимаем, выходные, тестирование и все такое... поэтому предвосхищая ваксовские визги про 5 и 6 октября, напомню, что увы... спор Fler vs Истребин закончился сегодня, 4 октября
Флер, я понимаю что Вы филолог, в математике выражение до 4 октября не более 10тыш. Означает что за весь период за 10тыш не перевалит ))) Как хорошо что там рулят иноагенты патлатый и с двоим подбородком. Бо если Вы и будивельник, то капец )))))))
Что, страшно, что завтра, 5.10.21 будут данные за 4.10.21 и будет 16 тыс?)))
Не надо бояться проигрывать)))
Данные НА 4 октября и ЗА 4 октября - это немного разные данные... Тыщ на 10 Я понимаю, что вам очень хочется приписать их Истребину, но увы... Данные за 4 октября = данные на 5октября, но спор закончился 4-го
По Британии у вас табличка 24 сентября заканчивается, а речь идет о мировом лидерстве за последние сутки Не надо так нервничать из-за каких-то 16 тыщ.