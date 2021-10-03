Територія__всього випадків(нові за добу)_смерті(нові) Київ__________________236 тис.(+220)___5 438(+10) Харківська область____169 тис.(+1 073)_3 994(+26) Львівська область_____153 тис.(+536)___3 924(+15) Дніпропетровська обл__152 тис.(+855)___4 896(+12) Київська область______135 тис.(+147)___2 895 Станом на 03-10-2021 Виділених ліжок - 84300 Вільних під ковід-61000+ Вільних з киснем -33000( максимум вільних 43000) Зайнятих з киснем 22000 ШВЛ вільних ______ 3360 ШВЛ Зайнятих______ 840 ( максимум був 1052) Максимум смертей -______ 06-04-2021 - 481 максимум в вересні -217 Максимум середня в місяць квітень21 - 359 середня в вересні - 80
А тепер поясніть мені Чому при таких позитивних середніх данних - тут стільки істерики про Харків... може коли навколо все нормально , а в Харкові в рази гірше - то це проблема чиновників Харкова..
Так само поясніть мені.. Була істерія що Одеса вмре бо туристи.... туристичний сезон закінчився місяць тому....як сталося що під час викриків все було нормально..а через 30 днів(так на хвильку людина заразна 14 днів) починається ріст...
Я так можу бути розумний..почну кричати про жопу...точно знаючи що вона колись кудись прийде..але якщо кричати рік, а жопа два дні..то може тому хто кричав варто мордочку зашити?
fler написав:IgA, что там у нас в Британии пошло не так? До начала бустера было же все хорошо, я помню ваши посты.
Все нормально в Британии, здесь порядка 30 тыс в день уже второй месяц выявляют А тем временем понемногу возвращаемся к нормальной жизни, знакомые в ноябре в офис возвращаются, я уже 2 месяца как вернулся. Про туризм тоже не забывают -
Великобританія скоротить "червоний список" країн з 54 до 9, туристам з яких не доведеться відбувати карантин у готелях.
А в Украине все намного лучше з количеством новых случаев почти в 3 раза меньше?
Cім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину
А как же иммунитет который намного лучше чем после вакцины? Врет доктор как дышит Ну я то давно это понял, когда он в качестве доказательства низкой летальности привел статистику из вакцинированных стран
Правда опять таки непонятно при чем тут Украина
Украина вышла на второе место по смертности от COVID-19 в Европе
fler написав:IgA, что там у нас в Британии пошло не так? До начала бустера было же все хорошо, я помню ваши посты.
Все нормально в Британии, здесь порядка 30 тыс в день уже второй месяц выявляют ...
А в Украине все намного лучше з количеством новых случаев почти в 3 раза меньше?
IgA написав: Cім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину. Или Вы опять за графиками света белого не видете?
Вижу, вижу. Только мировой лидер за сутки Британия, а не Украина. США, РФ, Бразилия завидуют. Несправедливость вопиющая У вас 30 тыщ. в сутки, а у нас при вдвое меньшем населении завтра будет 15 тыщ. Как бы мы с вами на одном уровне. Ну подумаешь у нас недовакцинировали до вашего уровня процентов эдак 60-70 народу...
fler написав:Ну подумаешь у нас недовакцинировали до вашего уровня процентов эдак 60-70 народу...
А Вы оказывается отлично понимаете почему в Украине идут разговоры о принудительной вакцинации и в Харькове c Одессой места в больницах заканчивается, а в Англии несмотря на мировое лидерство забили на введение ковид паспортов
England vaccine passport plans ditched, Sajid Javid says
ну-ну ... Вже директори шкіл почал виступати про порушення конституційних прав ( типу вони за вакцинацію - але не обов"язкову , тим більше з конкретними цифрами - чому мол 80 % ) ... Щось чим далі , тим менше розумію противників вакцинації ... Таки бояться чипування - більше нічого розумного в голову не приходить ...
IgA написав:отлично понимаете почему в Украине идут разговоры о принудительной вакцинации и в Харькове c Одессой места в больницах заканчивается, а в Англии
А я не розумію Чому з Англії йдуть розмови про проблеми в Харкові з спробою навязати Україні тотальну вакцинацію...
В Україні - по захворюваності все так само як і в Англії А те що Кернес з могили керував Харковом і докерувався що там ліжок менше ніж в Полтаві...так при чому тут Україна?..претензій до харківських керівників.
Puente написав:ну-ну ... Вже директори шкіл почал виступати про порушення конституційних прав ( типу вони за вакцинацію - але не обов"язкову , тим більше з конкретними цифрами - чому мол 80 % ) ... Щось чим далі , тим менше розумію противників вакцинації ... Таки бояться чипування - більше нічого розумного в голову не приходить ...
Директор школи - це людина яка працює з вчителями..тому в нього створився психотип людини,яка працює з людьми, які постійно дурням( тобто школярам) щось пояснюють і цим роблять цих школярів - розумними. І коли виникають ситуації,які навіть Директор пояснити не в стані(наприклад чому кількість захворювань в Англії на 1 млн населення, при вакцинованих 60% - такий самий як і в Україні при 12% вакцинованих) - от вони й гальмують..очікуючи коли ж ЇМ ПОЯСНЯТЬ але так щоб ВОНИ повірили.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 04 жов, 2021 19:07, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А я не розумію Чому з Англії йдуть розмови про проблеми в Харкові з спробою навязати Україні тотальну вакцинацію... В Україні - по захворюваності все так само як і в Англії А те що Кернес з могили керував Харковом і докерувався що там ліжок менше ніж в Полтаві...так при чому тут Україна?..претензій до харківських керівників.